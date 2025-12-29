北韓公開 Hwasong-11 短程彈道導彈工廠製造情況

北韓最近提供了一個異常詳細的視角，顯示其彈道導彈製造能力，透露至少有兩種版本的 Hwasong-11 短程彈道導彈（SRBM）目前正在積極生產。這一信息是通過國家媒體發佈的圖片來獲得的，這些圖片展示了一個導彈組裝設施的內部情況，此事件引起了國際防務分析師的廣泛關注。這些照片是在北韓領導人金正恩對一個武器生產基地進行官方檢查訪問時發佈的。

雖然這類訪問通常具有象徵意義，但此次釋出的細節程度顯示出北韓有意表達其工業能力和作戰準備狀態。設施內部的照片顯示出完成或接近完成的導彈排成行，這表明這是一個運行中的生產環境，而不是簡單的展示廳。分析師指出，這類影像在北韓並不常見，因為他們通常只釋出有限的防禦基礎設施視覺資料。

工廠的環境和可見的導彈數量表明，這裡存在持續的生產活動，而非小規模或實驗性的產出。觀察者認為，這些圖片的意圖是展示儘管面臨國際制裁和經濟壓力，導彈製造仍在穩定進行。對圖片中顯示的導彈進行仔細檢查後，顯示出兩種不同版本的 Hwasong-11 系統同時在生產中。

這些變體在外界普遍被稱為 KN-23 和 KN-24，儘管平壤將它們統稱為 Hwasong-11 家族。這兩個變體都是固體燃料的、公路可移動的短程彈道導彈，設計用於快速部署和發射。固體燃料提供了顯著的作戰優勢，允許導彈長時間存儲，並以最小的準備時間發射。儘管兩個版本的角色相似，但它們在外形、尺寸和可能的性能特徵上有所不同，這表明北韓正在維持一個多樣化的導彈庫，以滿足不同的戰術需求。

最為人所知的 Hwasong-11A（KN-23）是一種單級導彈，長約 7.5–8.7 米，直徑接近一米，根據有效載荷和彈道，其估計射程為 400–800 公里。它可攜帶約 1 噸的彈頭，可能包括高爆炸藥、子彈，或在核配置下的低當量裝置。該導彈從可移動的發射架（TELs）發射，並採用低拋物線的彈道，具有低最高點和終端機動，從而減少預警時間並使得像 Patriot、THAAD 或 SAMP/T 等系統的攔截變得複雜。

其對應的 Hwasong-11B（KN-24），外觀上與美國的 ATACMS 類似，為了高精度打擊硬目標而在一定程度上犧牲了射程，採用了優化的緊湊設計。短程彈道導彈在北韓的軍事戰略中扮演了核心角色，Hwasong-11 系列的射程足以覆蓋整個朝鮮半島及周邊地區，旨在支持戰場作戰、區域威懾以及迅速應對的場景。

這些導彈被認為遵循非傳統的飛行路徑，包括較低或機動的彈道，這可以減少預警時間並使得攔截變得更加複雜。這種設計思路反映了全球導彈發展中的更廣泛趨勢，旨在克服現代空中和導彈防禦系統。能夠同時生產多個變體表明北韓不僅在精煉技術，還在確保其導彈部隊的多樣性和靈活性。

工廠的影像間接提供了對北韓國防工業基地的見解。可見的生產規模暗示著原材料、熟練勞動力及已建立供應鏈的可用性，這些都能支持持續的導彈製造。這一點尤其值得注意，因為該國面臨著嚴厲的國際制裁。儘管這些限制，圖片顯示北韓已找到方式來維持並可能擴大其導彈生產能力。

Hwasong-11 家族僅是北韓更廣泛的導彈現代化努力的一部分。在過去的十年中，該國測試了多種系統，包括長程彈道導彈、巡航導彈及實驗性高超音速設計。

