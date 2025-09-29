北韓副外相聯合國大會演講 矢言永不放棄核武

（法新社紐約聯合國總部29日電） 北韓副外相金善敬今天在聯合國大會（General Assembly）發表演講宣稱，平壤當局永遠不會放棄核武，但同時也說仍願意透過外交途徑解決問題。

金善敬表示：「強加『非核化』給朝鮮民主主義人民共和國，就等於要求朝鮮民主主義人民共和國放棄主權與生存權，並且違反憲法。」

他還提到：「我們永遠不會棄核，這是我們的國家法律、政策及主權，也是我們的生存權。在任何情況下，我們都不會放棄這項立場。」

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩上週聲稱，只要能保留核武庫，他就願意跟美國談判。

北韓於2006年進行首次核子試爆，從那時之後，平壤當局就受到聯合國安全理事會（United Nations Security Council）的制裁，且制裁措施一直愈來愈嚴格，目標即是阻止北韓發展核武及彈道飛彈。

韓國總統李在明上週於聯合國指出，將努力結束與北韓緊張關係的「惡性循環」。