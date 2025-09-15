北韓加強打壓 民眾分享外國電視劇被處決 聯合國揭強迫兒童勞動︱Yahoo

北韓過去十年加強對民眾的控制

【Yahoo新聞報道】聯合國人權辦公室在 9 月 12 日發表報告指，北韓過去十年加強對民眾的控制，甚至有人因分享外國電視劇而被處決。報告形容，在金氏家族統治下，國家透過高科技監控擴大壓制，令民眾「生活各部分均受到控制」。

綜合外媒報道，報告內容基於超過 300 名脫北者的證詞，揭示北韓政府加強取締行為，包括透過新法例將散播外國影視作品定為死罪。聯合國北韓人權辦公室負責人希南（James Heenan）在日內瓦簡報會上表示，自新冠疫情以來，無論是一般罪行還是政治罪行，處決人數都有上升，當中包括因散播南韓電視劇而被判死刑的人。

北韓無論是一般罪行還是政治罪行，處決人數都有上升。

消除任何不滿或抱怨

報告又提及，北韓政府透過技術進步擴展「大規模監控」系統，並推動法律和政策，為壓制行動提供制度基礎。一名脫北者形容，當局「為了堵塞人民的眼睛和耳朵，不斷加強鎮壓，目的在於消除任何不滿或抱怨的跡象」。

希南指，北韓亦強迫兒童勞動，部分被編入俗稱「突擊隊」的隊伍，參與煤礦或建築等高危行業。他強調，通常是出身社會底層的兒童因無法賄賂而被迫參與，工作環境「往往極其危險」。聯合國去年已指出，這類強迫勞動在某些情況下可能構成奴役，屬於危害人類罪行。

新報告覆蓋自 2014 年以來的最新發展，當年已揭示北韓存在處決、強姦、酷刑、刻意飢餓，以及約 8 萬至 12 萬人被囚禁於勞改營等情況。聯合國人權事務高級專員 Volker Turk 警告，若北韓繼續現行路線，國民將面臨更多苦難、殘酷壓制與恐懼。