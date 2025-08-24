北韓在美韓峰會前試射新型防空導彈 韓媒稱或針對美韓聯合軍演

輕鐵「貓狗同行」計劃9月「恒常化」
特朗普：關稅將減少4兆美元赤字
美國總統特朗普周五表示，國會預算辦公室承認關稅將在未來十年內減少國家的赤字達4萬億美元。AASTOCKS ・ 1 天前
江欣燕屢傳健康出問題 宣傳《俠醫》突中途離場 發福身形惹關注
現年58歲的藝人江欣燕（欣欣）早前傳出健康出現問題，她承認經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需長時間服藥來控制病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
滙豐據悉將與1,000多個中東客戶結束關係以降低風險
【彭博】— 據知情人士透露，隨著滙豐試圖降低對其視為高風險個人的風險敞口，其瑞士私人銀行正在終止與中東富裕客戶的關係，其中包括許多資產超過1億美元的客戶。Bloomberg ・ 18 小時前
中國據悉待簽波音空巴飛機大單 凸顯製造交付國產客機之難
【彭博】— 中國在汽車和高鐵等領域已經成功趕超西方工業技術。Bloomberg ・ 1 天前
51歲楊恭如凍齡狀態震驚網民 被指撞樣郭可盈毛舜筠：這年紀還這麼美
51歲楊恭如於1995年參加亞洲小姐，勇奪冠軍，被譽為「亞姐中的亞姐」；入行後隨即備受力捧，擔正做劇集女主角，拍過唔少劇集和電影，包括《雪花神劍》、《我和殭屍有個約會》、《甜蜜蜜》、《風雲之雄霸天下》等等，喺火紅之際，2022年突然被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，周正毅一度公開維護楊恭如而鬧出風波，楊恭如轉到內地工作並於上海定居。已淡出香港娛樂圈多年嘅楊恭如僅間唔中喺社交平台分享美妝保養、遊山玩水、帶媽媽去旅行等資訊，亦於去年加入帶貨行列。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
電腦節優惠2025｜Samsung 網上電腦節，最後兩日買 Galaxy Book5 Pro 送平板，買平板送耳機
電腦節人山人海排長龍？不想擠在人群中，又怕錯過好機會？Samsung 網上電腦節同樣精彩！購買 Galaxy Book5 Pro 直減 HK$1,800， 再送 Galaxy Tab A9 及電腦保護套。就算不買電腦，想直接入手一部高階平板的話，買 Galaxy Tab S10 Ultra 亦勁減 HK$2,600，再送真無線耳機，實行讓你足不出戶地享受電腦節精彩優惠。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
星光背後｜吳業坤自爆與日籍太太相識經過 相處數月決定結婚：無嘢係絕對
35歲的吳業坤（坤哥），2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。五年前由零開始學空手道的坤哥Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
富士康據悉又從印度撤回更多中國員工
【彭博】— 蘋果裝配合作夥伴富士康已從位於印度的一家工廠撤回了約300名中國工程師。Bloomberg ・ 17 小時前
關稅下為何美國通脹還未狂飆？經濟學家揭4大原因
儘管美國總統特朗普在今年對數十個美國貿易夥伴密集加徵一系列新關稅，但令許多經濟學家始料未及的是，美國各地的商品和服務價格至今仍保持相對穩定，尚未出現預期中的大漲情形。鉅亨網 ・ 1 天前
美國Cracker Barrel 餐廳改Logo為何激嬲「侵粉」？市值仲單日蒸發7億
美國連鎖餐廳 Cracker Barrel 更換經典 Logo，引發顧客反彈，股價單日急跌逾 7%，市值蒸發約 7 億港元，反映企業在懷舊顧客與新世代市場之間的兩難。Yahoo 地產 ・ 1 天前
新加坡凱德投資考慮為香港上市公司提供救助資金
新加坡凱德投資(CapitaLand Investment)高層Gabriel Fong表示，正考慮向香港上市公司提供紓困資金，因流入香港及內地的資本不多，相信當香港樓市復甦時該些公司將可從中受惠。AASTOCKS ・ 1 天前
鮑威爾暗示9月可減息 強調貨幣決策趨難
聯儲局主席鮑威爾在一次廣受關注的演說中，為9月減息開啟大門，然而他強調，前景相當不明朗，令貨幣政策的決定變得艱難。Yahoo財經 ・ 1 天前
泡泡瑪特 mini 版 Labubu 下周四發售 每個79元人民幣
剛染藍的泡泡瑪特(9992.HK)宣布,mini 版 Labubu 新品將於下周四(28日)晚上10時線上發售,線下發售時間為翌日即8月29日。單個盲盒售價為79元人民幣(下同)。infocast ・ 1 天前
美股日誌｜道指升逾800點今年首破頂 減息預期升温
美股顯著上升，三大指數在午市升幅超過1.5%，道瓊斯指數曾升逾900點，創即市新高，標普500指數勢終結5連跌勢。美國聯儲局主席鮑威爾表示就業市場下滑的風險可能大於通脹風險，暗示可以減息。Yahoo財經 ・ 1 天前
廖慧儀自揭近一年受「小魔怪」困擾 po自拍爆喊片被質疑 兼重提舊愛墮樓
2020年港姐十強之一廖慧儀Jessica因身上有紋身而被稱為「狂野港姐」，後來更因為舊愛Sam 2020年墮樓事故而被雪藏一年，近年演出機會逐漸增加，更於2022年TVB台慶頒獎禮獲提名「飛躍進步女藝員」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
財務公司｜香港財務公司經營困難 四年內執444間 財仔殼價高峰跌近九成
在本港經濟下行的情況下，俗稱「財仔」的財務公司亦面臨近30年最嚴峻的經營環境，甚至出現倒閉潮的情況。 有本地媒...BossMind ・ 1 天前
長和旗下Cenovus斥逾440億購MEG
長和（0001.HK）與李氏家族作為單一最大股東、合共持股約30%的加拿大第二大上游石油和天然氣生產商Cenovus Energy，於周五（22日）宣布就收購加拿大同業MEG Energy Corp.達成最終安排協議，現金及股票交易價值79億加幣（約443.9億港元），包括承擔的債務。據了解，收購完成後，以產量收入計算，Cenovus有可能成為加拿大最大的油公司。信報財經新聞 ・ 1 天前
TVB小花傅嘉莉Po醫院照 揭家人身體出問題惹擔憂：這個月開始消瘦
TVB小花傅嘉莉（Kelly）入行多年，雖然演技一直備受讚賞，不過直至今年1月才憑劇集《反黑英雄》奪得入行後首個演技獎項，成功於《萬千星輝頒獎典禮2024》奪得「最佳女配角」；而早前Kelly於《刑偵12》飾演「楊芷菲」一角演技同樣獲讚。不過，日前（20日）Kelly突然於社交平台Po出身處醫院照片引起關注，令粉絲擔心其狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鮑威爾在傑克遜霍爾年會的發言被解讀為將減息一次 之後則不好說
【彭博】— 在一個意見分歧的聯儲局，主席鮑威爾周五為9月降息打開了大門後，推動減息的政策制定者似乎即將如願以償。Bloomberg ・ 20 小時前
自助餐買一送一優惠｜尖沙咀喜來登酒店咖啡廳 人均$251起歎生蠔龍蝦/海膽手卷/炙燒三文魚壽司
海鮮控們注意了，尖沙咀香港喜來登酒店咖啡廳全新「東瀛海洋珍寶遊自助餐」開席了！肥美的生蠔、豐腴的麵包蟹、鮮美的雪蟹腳，還有迷你刺身飯等美味，一次吃遍海中最鮮美味，更有買一送一超值優惠，人均只是$251起！8月19日中午12點，大家快上Klook搶購，帶家人朋友享受日式美食。Yahoo Food ・ 1 天前