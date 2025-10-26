北韓外長時隔一年再訪俄羅斯 之後續訪白俄

【Now新聞台】立法會換屆選舉提名期第二日，新民黨公布參選名單，黨主席葉劉淑儀決定退位，交棒給執委陳家珮出選香港島西，另外有7人亦會競逐地區直選及選委界議席。在第七屆立法會佔六席的新民黨，公布今次換屆選舉的參選名單，其中執委陳家珮會擔大旗，「轉跑道」接替年過70歲的黨主席葉劉淑儀出選港島西。新民黨主席葉劉淑儀：「經過17年的(立法會)工作之後，我覺得、亦應該是時候交棒予年輕的人。我不是退休，我還有很多的平台工作，無論我的應援會或網民都不要失望，我不會離開各位，並會一直為各位服務。」立法會香港島西選區參選人陳家珮：「我今次一定會敢於創新，以及以迎難而上，最大的決心，全力以赴，保著我們新民黨港島西的這一席位。」同樣年過70歲的常務副主席黎棟國以及48歲副主席容海恩都會一同退下火線，只剩餘何敬康及李梓敬會競逐連任選委界以及新界東北議席。容海恩被問到退任決定，是否跟涉嫌違反國安法的家翁袁弓夷有關。新民黨副主席容海恩：「很高興在黨的培育下服務了市民兩屆，即9年的時間，(不參選)純粹是我自己個人的決定，當然在決定之間亦作出不同的考慮，都希望在現在新潮流下，可以發揮我自己法律專業方面的潛能，亦可以繼續服務市民。」另外，新民黨5位區議員包括來自東區的郭浩景、西貢區的陳志豪、屯門的甘文鋒、荃灣的張文嘉以及沙田的廖子聰，就會分別出選香港島東、新界東南、新界西北、新界西南以及新界北選區。工聯會繼續兵分多路報名參選，其中郭偉强由勞工界轉戰香港島西地區直選，對手除了有陳家珮，還包括民建聯陳學鋒以及自由黨楊哲安。立法會香港島西參選人郭偉强：「很多街坊朋友都說『難』，但偉强一定會遇強越強，迎難而上，對不對？」而工聯會理事長黃國以及民建聯的陳恒鑌、陳仲尼及洪錦鉉，就先後去到政府總部報名參選選委界。已報名參選香港島西選區的有陳學鋒及郭偉强，楊哲安、陳家佩已表明有意出選。至於香港島東選區，吳秋北、李清霞已經報名，料同區對手還有植潔鈴、郭浩景、阮建中。新界東南方面，方國珊、葉傲冬已報名，另外李貞儀、張美雄、陳志豪表明有意出選。新界東北暫時有陳克勤報名，料至少還有古偉冰及李梓敬會參選。而新界西南，陳穎欣、盧婉婷、郭芙蓉已報名，另外張文嘉將會出選。新界西北陸頌雄已報名，另外莊豪鋒、周浩鼎、甘文鋒表明有意出選。至於選委界方面，就有多人已經報名參選。2025立法會選舉｜宣布參選者名單2025立法會選舉提名(地區直選)2025立法會選舉提名(功能界別)2025立法會選舉提名(選委會界別) #要聞

