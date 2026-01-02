北韓官媒：金主愛首赴太陽宮謁陵 接班態勢明朗

（法新社首爾2日電） 北韓官媒今天發布的照片顯示，被視為極有可能成為接班人的領導人金正恩之女金主愛，陪同父母首次赴錦繡山太陽宮參加公開活動，向已故領導人致意。

現任領導人金正恩是這個全球唯一「共產王朝」的第3代統治者，承襲自其父親金正日與祖父金日成。

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩親赴太陽宮參拜，隨行人員皆為政府高層官員，以及他的女兒金主愛。

金主愛於2022年首次正式公開亮相，當時她陪同父親金正恩一同視察洲際彈道飛彈的發射測試。