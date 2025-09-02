北韓展示新型遠程核武器，金正恩前往會晤習近平及普京

北韓領導人金正恩於九月二日檢查了一個研究機構，該機構正致力於開發該國下一代洲際彈道導彈，隨後他將前往中國參加一場軍事閱兵。這次訪問標誌著北韓首次公開披露Hwasong-20這一新型導彈，平壤方面表示該導彈將提升其戰略打擊能力。根據朝鮮中央通訊社（KCNA）的報導，金正恩審查了一種專為這種武器設計的新型高功率固體燃料發動機的生產情況。

根據報導，該發動機的最大推力為1,960千牛頓，將用於現有的Hwasong-19洲際彈道導彈系列以及未來的Hwasong-20系統。這一消息發佈距離北韓去年十月試射Hwasong-19的事件不足一年，當時北韓稱這一導彈為「終極版本」的洲際彈道導彈。金正恩在訪問一個隸屬於該國導彈管理局的研究所時，獲得了過去兩年進行的八輪測試的結果簡報。這些測試使用碳纖維複合材料來製造更高效的固體燃料發動機，分析人士指出，這項技術相比液體燃料設計能更快地進行導彈部署。

隨著北韓去年公佈Hwasong-18洲際彈道導彈，該國愈發重視固體燃料技術，該導彈的射程被認為超過15,000公里（約9,500英里），足以打擊美國本土的任何地點。分析人士認為，平壤目前的關注重點似乎在於提高有效載荷能力和生存能力，以確保其武器庫能夠躲避美國及其盟友的導彈防禦系統。金正恩在KCNA的報導中表示：「這些有意義的成就標誌著我們在加強戰略導彈力量和擴大其能力方面的劇烈飛躍。」

此外，國家媒體報導金正恩於星期天檢查了一個新的防務製造設施，審查了一條自動化的導彈生產線。這次訪問被描繪為現代化該國防務產業和減少對人工勞動依賴的又一里程碑。這兩次檢查恰逢金正恩於星期一搭乘其裝甲專列前往北京。在星期三，他預計將與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京一同參加一場大規模的軍事閱兵，這被觀察人士視為對美國及其盟友的三方團結的展示。

北韓公開其最新導彈項目與其強化作為核武國家在全球舞台上的地位的努力相吻合。韓國統一部的一位官員表示：「金正恩似乎意圖在高調外交場合出現之前展示該國防務發展的成就。」金正恩在與習近平和普京會面前幾天宣佈了新型導彈技術，向華盛頓發出了明確信號。雖然北韓已經聲稱能夠打擊美國本土，但分析人士認為，持續投資於先進發動機和新型洲際彈道導彈設計可能會延長射程、增加有效載荷選擇，或實現多彈頭發射。這些發展將使美國在太平洋及其他地區的導彈防禦規劃變得更加複雜。

Hwasong-20項目彰顯了平壤在面對國際制裁和孤立的情況下，仍然有意保持多樣化武器庫的長期野心。北韓正日益接近生產其新型發動機，並希望在近期的測試成功基礎上，展示其仍在積極開發武器的能力。

