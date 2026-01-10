北韓指控無人機入侵 南韓否認並將開國安會議討論

（法新社首爾10日電） 北韓今天指控南韓本月再次派遣間諜無人機飛越其領空，南韓否認並將開國安會議討論。

北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓軍方發言人發表聲明表示，本月初軍方在南韓邊境的江華郡追蹤到一架「往北飛行」的無人機，並在北韓開城市附近將其擊落。

發言人指出，這架無人機「裝有監視設備」，殘骸分析顯示機上存有北韓「重要目標」的影像，包括邊境地區。

中央通信社公布的疑似無人機照片中，可見一具有機翼的機體殘骸，旁邊還有一堆灰色及藍色零件，據稱當中包含攝影機。

廣告 廣告

南韓方面表示，並未接獲任何相關飛行情資，南韓國防部長安圭伯則表示，照片中的無人機「並非我軍所使用的機型」。

南韓總統李在明辦公室表示，將於今天召開國家安全會議討論此事。

江華郡位於首爾西北方，是距離北韓最近的南韓地區之一。