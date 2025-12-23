北韓特工假身份應徵遙距 IT 工作 Amazon 攔截逾 1,800 份求職申請 所得薪酬流向平壤政府︱Yahoo

Amazon 過去一年成功攔截逾 1,800 份懷疑來自北韓特工的求職申請。

【Yahoo 新聞報道】美國科技企業 Amazon 指出，過去一年成功攔截逾 1,800 份懷疑來自北韓特工的求職申請。相關人士主要嘗試以遙距形式應徵資訊科技職位，並利用被盜用或偽造的身份資料提交申請。

綜合外媒報道，Amazon 首席安全官施密特（Stephen Schmidt）在社交平台發文表示，這類求職行動的目的相當直接，就是成功獲聘、取得薪酬，並將資金回撥予北韓政權以資助武器計劃。施密特稱，有關情況相信並非個別事件，而是在整個行業內廣泛存在，尤其在美國更為明顯。

申請數量按年增加近三分之一

施密特指出，過去一年，Amazon 接獲來自北韓人士的求職申請數量按年增加近三分之一。這些特工通常與經營「手提電腦農場」（laptop farms）的人士合作，即在美國境內放置並遙距操控的電腦設備，實際操作者身處境外。

Amazon 表示，企業透過人工智能工具配合員工審核機制，篩查求職申請，並已成功阻截大量可疑個案。施密特同時提到，有關詐騙手法日益精密，有不法分子會利用外洩的登入資料，騎劫長期未使用的 LinkedIn 帳戶，藉此取得平台驗證，並假冒真正的軟件工程師，以增加可信度。

中介人協助北韓特工成功受聘

施密特呼籲其他企業，一旦發現可疑求職申請，應主動向當局舉報，並留意多項潛在警號，包括電話號碼格式錯誤，以及教育背景資料前後不符等情況。

美國及南韓當局早前亦曾就北韓特工進行網上詐騙活動發出警告。今年 6 月，美國政府表示，已在國內揭發 29 個非法運作的「手提電腦農場」，協助北韓資訊科技人員利用美國人的被盜或偽造身份，在當地企業取得工作。

美國司法部指出，相關案件中，亦有美國中介人協助北韓特工成功受聘，當局已就此提出起訴。至 7 月，一名來自亞利桑那州的女子因經營「手提電腦農場」，協助北韓資訊科技人員在超過 300 間美國公司取得遙距工作，被判監逾 8 年。司法部表示，整個計劃為該女子及平壤方面帶來逾 1,700 萬美元（約 1.33 億元）的非法收益。