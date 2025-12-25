北韓發佈核潛艇新照片 金正恩批評南韓核潛艇計劃

北韓於星期四發佈了新的國家媒體圖片，顯示其核潛艇計劃取得重大進展，這一發展可能會顯著改變朝鮮半島的安全動態。根據朝鮮中央通訊社（KCNA）報導，領導人金正恩在造船廠視察時，檢查了一艘幾乎完工的潛艇船體。這一消息發布之際，金正恩對南韓計劃發展核潛艇的做法進行了強烈批評，稱其為對北韓的直接威脅。

圖片顯示，金正恩檢查了北韓所稱的8,700噸級核動力潛艇的建造情況。該艦艇先前被政權描述為戰略導彈潛艇或戰略核攻擊潛艇，顯示其目的是攜帶核武器。這一項目被視為金正恩現代化及核武裝國家海軍的核心部分。雖然該機構未透露檢查的具體時間，但已發佈的圖片顯示金正恩在一個組裝廠內走近一艘巨大的酒紅色艦艇，船殼看起來已經塗上防腐漆，且幾乎完成。

此次是自三月份以來，北韓媒體首次釋出潛艇的圖片，早前的照片僅顯示了船體的部分下部結構。專家評估潛艇的發射時間表和能力，儘管目前尚不清楚潛艇距離實際運作的準備程度，但專家表示，這些圖片顯示出顯著的進展。潛艇通常是從內部向外建造，這意味著一個完成的船殼往往表明主要的內部系統已經安裝完畢。

南韓漢陽大學的潛艇專家文根植表示，顯示整艘艦艇現在似乎表明大部分設備已經安裝完成，隨時可以進入水中進行測試。他進一步補充，這艘潛艇可能在幾個月內進行海上測試。核動力潛艇將使北韓在水下發射導彈的能力大大增強，這一能力在事先難以探測，這對於地區安全規劃者來說是一個嚴重的擔憂。

在造船廠的訪問中，金正恩譴責南韓追求核動力潛艇技術的努力，這一行動得到了美國總統唐納德·特朗普的支持。他形容南韓的推進為一種侵略行為，嚴重侵犯了北韓的安全和海洋主權。他認為，首爾的計劃只會加強平壤增強自身海軍實力的需求，並聲稱潛艇的完成將是提升國家核戰爭威懾能力的劃時代步驟。

核動力潛艇首次列入2021年的一項更廣泛的武器發展計劃，該計劃還包括固體燃料洲際彈道導彈、高超音速武器、偵察衛星和多彈頭導彈。自那以後，北韓進行了一系列測試，以推進這些系統的發展。

有關北韓如何獲取核動力潛艇所需的技術和材料的問題仍然存在。一些分析人士指出，平壤與俄羅斯的日益接近，包括其對普京總統在烏克蘭戰爭中的支持，可能是技術援助的一個途徑。雖然有猜測認為北韓可能從俄羅斯獲得一個反應堆，但文根植表示，該國更可能設計了自己的反應堆，儘管可能涉及一些外部幫助。

此外，KCNA報導金正恩在星期三監督了一次向東海發射的新型遠程反空導彈測試。南韓國防部尚未立即作出回應。這些發展發生在朝鮮半島緊張局勢持續升高的背景下，北韓拒絕了華盛頓和首爾重新啟動旨在減少其核與導彈計劃的談判的呼籲，這些談判自2019年與特朗普的失敗峰會後便陷入停滯。

