北韓綁架日人懸案家屬訴苦 川普承諾助尋親

（法新社東京28日電） 十多名日本人在數十年前遭北韓綁架，此案在日本與北韓之間懸而未解；美國總統川普今天會晤了這些日人家屬，他們盼川普協助尋找親人，川普說「美國會全力支持他們」。

北韓在多年否認之後，於2002年承認曾派遣特務綁架了13名日本人，這些人是被用來訓練北韓間諜學習日語及日本習俗。

日本政府則說，北韓在1970年代和1980年代綁架了17名日本公民。不過有人認為，實際人數可能更多。

川普在第一任期內曾經與這些被綁架日人的家屬會面。

川普今天表示：「我以前就見過這些家屬，我會一直支持他們，美國也一直支持他們。」

他說：「過去我們還沒有採取任何行動，我們實在太忙了...但我們會盡全力來幫助他們。」

日本與北韓之間的綁架問題已懸了數十年未解，成為雙方關係的障礙。

川普這趟亞洲行，目前在日本訪問，下一站前往南韓。他27日否認將與北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）見面，不過川普表示，若金正恩有見面意願，他不介意延長他的亞洲行程。 （編譯：紀錦玲）