北韓試射巡弋飛彈 時機選在川普訪韓前夕

屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
其他人也在看
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 20 小時前
芬蘭防長：挫敗俄侵烏 關乎遏制中國印太行動
【on.cc東網專訊】芬蘭防長凱科寧（Antti Hakkanen）在首都赫爾辛基接受英媒訪問時表示，挫敗俄羅斯入侵烏克蘭是印太地區穩定的關鍵，對遏制中國行動至關重要。他警告，歐洲和澳洲等民主夥伴將面臨一場影響全球的鬥爭。on.cc 東網 ・ 19 小時前
反制委內瑞拉施壓 千里達總理稱不屈服於勒索
（法新社西班牙港28日電） 美國盟邦千里達及托巴哥總理今天強硬表態，拒絕鄰國委內瑞拉因該國接待美國軍艦，而威脅要中止一項聯合天然氣計畫的做法。這起爭端源於美國驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely）前一天停靠千里達島，準備與當地部隊進行聯合軍事演習。法新社 ・ 17 小時前
美軍兩飛機半小時內南海連環墜毀 中方：願從人道主義提供協助 「炫耀武力」引發安全問題｜Yahoo
美軍太平洋艦隊表示，兩架飛機在南海墮海，5 名機組人員全部安全獲救，情況穩定。Yahoo新聞 ・ 1 天前
習特會︱特朗普擬應參議員聯署 提及釋放黎智英 中方不滿「包庇」 黎崇恩：父親狀況非常差︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被關押近 5 年，其子黎崇恩昨日（27 日）在羅馬出席聲援活動後接受《中央通訊社》訪問時表示，父親的健康情況令人憂慮，很高興「習特會」可能談到釋放父親的議題。他強調，黎智英患有糖尿病，現時身體狀況非常差。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
特朗普：不會以副總統身份競逐2028年美國大選
美國總統特朗普表示，不會以副總統身份競逐2028年美國大選，認為共和黨在2028年將擁有一批頗具潛力的候選人，包括國務卿魯比奧及副總統萬斯。 根據美國憲法，美國總統最長任期為八年，但特朗普一直未有完全排除尋求第三屆總統任期的可能。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
俄羅斯成功試射新「核動力巡航飛彈」！普京：核威懾力達最高水準
俄羅斯總統普京週日（26 日）表示，俄羅斯成功試射了可攜帶核武的「海燕核動力巡弋飛彈」（Burevestnik）。根據莫斯科，這款核彈飛彈能夠規避任何防禦系統，並計劃逐步部署這項武器。鉅亨網 ・ 2 天前
中國稱轟炸機繞台演練！川普與習近平會晤前夕釋軍事訊號？
中國多架轟 - 6K 轟炸機近日飛近台灣周邊空域進行演練，正值美國總統川普與中國國家主席習近平預定舉行「川習會」前夕。此次中國軍方行動被視為釋出戰略訊號，凸顯中台局勢與美中關係的敏感時刻。鉅亨網 ・ 1 天前
IMF急拉警報：美國債務恐比意大利、希臘更糟
國際貨幣基金組織（IMF）最新預測指出，美國政府的公共財政正處於危險的軌道上。預計到 2030 年，美國的政府債務佔國內生產毛額（GDP）之比將達到 143.4%，不僅刷新新冠疫情後的紀錄，更將超越長期以來以財政脆弱著稱的義大利和希臘。鉅亨網 ・ 16 小時前
立法會選舉｜鄧飛由選委界「轉跑道」 競逐教育界議席
【Now新聞台】立法會選舉提名期繼續，繼續有參選人到政府總部交表參選，其中爭取連任的教聯會副會長鄧飛會由選委界「轉跑道」，競逐教育界議席。立法會教育界參選人鄧飛：「這麼多新挑戰，世界大局的變化、國家的新規劃、香港生源結構的問題還有人工智能，對於教育帶來的巨大衝擊，對於教師的工作量亦是很大的衝擊，我希望今次能聚焦教育議題上，現時回來功能組別可能對於我來說，是更易發揮。」選委界方面，繼續有多人報名參選，當中包括爭取連任的民建聯執委林琳、前食物及衞生局政治助理陳凱欣，觀塘區議員鄧咏駿亦有報名，放棄競逐連任的議員馬逢國為他站台。這個界別日前已經有15人報名參選，當中包括有不同政黨的代表，亦有商人、律師、社福界人士等。提名期會在下星期四結束。2025立法會選舉提名(地區直選)2025立法會選舉提名(功能界別)2025立法會選舉提名(選委會界別)#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
南韓APEC｜嚴控反華示威 部署逾6000警 首爾有咖啡店表明「不歡迎中國顧客」遭抨擊｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】亞太經濟合作組織（APEC）峰會將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，當地連月出現的反華示威同時引起關注。南韓警方表示，已啟動最高級別警戒，在慶州及釜山部署超過 6,000 名警員，並已成立特別小組負責監察及處理仇恨言論，又建議當局修例提升罰則等。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
中美休戰方案被指迴避關鍵矛盾
【彭博】— 中美貿易談判代表已為特朗普與習近平在本周峰會後宣布一系列外交成果鋪好了台階。這些相對容易達成的共識令投資者頗為欣喜，但更深層的核心分歧依然未決。Bloomberg ・ 1 天前
阿根廷總統米雷伊掃除國會障礙 加速經濟「休克療法」
阿根廷國家選舉委員會 26 日晚間公佈 98.9% 選票的計票結果，阿根廷總統米雷伊領導的執政聯盟「自由前進黨」在中期選舉中獲得更多議席數，取得壓倒性勝利。這將有助於米雷伊繼續推行號稱「休克療法」的經濟改革政策。 本次國會中期選舉後，米雷伊領導的「自由前進黨」佔據 19 個參議鉅亨網 ・ 18 小時前
美軍艦停靠引發不滿 委內瑞拉中止與千里達能源協議
（法新社卡拉卡斯28日電） 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天宣布，他已中止與鄰國千里達及托巴哥的能源協議，以回應這個鄰國讓一艘美國軍艦靠港。他更進一步指控千里達總理波薩德-畢塞薩（Kamla Persad-Bissessar），稱她正將自己的國家「變成美帝反委內瑞拉的航空母艦」。法新社 ・ 17 小時前
政府停擺！美國2天超過1萬次航班延誤
美國聯邦政府持續停擺，空中交通管制員缺勤人數激增，周一（27 日）全美超過 5,600 個航班延誤，周日也有超過 8,800 個航班延誤。鉅亨網 ・ 1 天前
美軍艦抵千里達參與軍演 委內瑞拉斥挑釁之舉
（法新社卡拉卡斯26日電） 委內瑞拉今天譴責美國軍艦抵達鄰國千里達及托巴哥共和國參與聯合軍事演習，稱此為「挑釁之舉」，並聲稱已逮捕與美國中央情報局（CIA）有關的僱傭兵。委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府在聲明中表示：「委內瑞拉譴責千里達及托巴哥共和國與中情局協調發起軍事挑釁，目的是在加勒比海地區挑起戰爭。」法新社 ・ 1 天前
控哈瑪斯違反協議 以色列下令強力打擊加薩
（法新社耶路撒冷28日電） 以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天指控巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯違反美國斡旋的停火協議，下令軍方對加薩走廊（Gaza Strip）展開「立即、強力」的打擊。以色列總理辦公室發布聲明指出：「召開安全諮詢會議後，總理尼坦雅胡已指示軍方立即對加薩走廊採取強力打擊行動。」法新社 ・ 2 小時前
飛航追蹤網站：美軍B-1B轟炸機現蹤委內瑞拉外海
（法新社華盛頓27日電） 飛航追蹤網站數據顯示，有兩架美國B-1B轟炸機今天飛越委內瑞拉外海的加勒比海，這是美軍戰機近幾週來第3度在這塊區域展示武力。根據飛航追蹤網站Flightradar24數據，這兩架從美國北達科他州一座基地起飛的轟炸機，沿著委內瑞拉海岸平行飛行，隨後消失在偵測範圍之外。法新社 ・ 22 小時前
全球最老總統勝選 喀麥隆92歲總統八度連任成功 反對派流血衝突至少4死｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】非洲國家喀麥隆 10 月 12 日總統大選，憲法委員會確認，高齡92歲的現任總統保羅‧比亞（Paul Biya）八度連任成功，反對派候選人伊薩‧奇羅馬‧巴卡里（Issa Tchiroma Bakary）落敗。大選至今全國各地均有示威，反對派支持者不滿政府打壓競選，在周日經濟首都杜阿拉（Douala）的示威行動中至少4人死亡。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
以哈停火協議再生變數 內塔尼亞胡下令軍隊對加沙發動強力打擊
4%。原文標題Israel Orders Strikes on Gaza in Fresh Threat to Ceasefire (2)\--聯合報導 Fares Alghoul、Erik Wasson.(更新全文)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 4 小時前