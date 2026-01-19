北韓電視台罕見播放暗殺領導人題材電影 打破多年禁忌 以暗殺金正日為主線︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】北韓官方電視台近日罕有播出以「暗殺最高領導人」為核心題材的電影《對決的日與夜》，相關內容長期被視為朝鮮社會的絕對禁區，今次播出被視為打破多年宣傳禁忌。

根據《聯合早報》報道，該片為 2022 年電影《一天一夜》的續作。前作以針對金日成的刺殺未遂陰謀為主線，而續集則將時代背景設定於金日成逝世後的 1990 年代，描述一宗針對其子、時任最高領導人金正日的暗殺計劃。

電影以檢察官金成載調查一宗命案作為開端，隨着劇情推進，揭示角色真實身分為李泰乙之子。李泰乙的父親當年因策劃刺殺金日成而被處決，他自幼與祖母相依為命。事隔約 40 年，李泰乙重返平壤，試圖仿效父親，在金正日乘坐的列車上發動自殺式爆炸襲擊，最終因目標未有出現而失敗。

列車爆炸疑影射 2004 年事件

片中出現的列車爆炸橋段，被外界普遍視為影射 2004 年平安北道龍川站爆炸事故。事發時，金正日剛完成訪華行程，其專列通過車站後不久，一列載有硝酸銨及燃料的貨運列車發生爆炸，造成 154 人死亡、逾 1300 人受傷。事件發生後，朝鮮曾展開大規模調查，外界多年來亦曾質疑事故與暗殺行動有關。

電影結尾描述李泰乙流亡海外，其子則計劃於 2024 年前往平壤出席建設項目竣工儀式，情節暗示暗殺陰謀可能代代延續，為後續作品留下伏線。

電影明顯針對年輕觀眾取向

有分析認為，與過往朝鮮宣傳電影相比，該片在敘事及影像風格上均出現明顯轉變。作品大量加入近身格鬥、追逐場面及自爆橋段等動作元素，節奏明快，視覺刺激，明顯針對年輕觀眾取向。

此外，影片亦罕有呈現象徵宗教禁忌的聖經畫面、幹部貪腐情節，以及帶有南韓語感的用語，暗示角色曾受南韓文化影響。相關設定在朝鮮影視作品中極為少見，被視為官方宣傳手法嘗試作出調整。

有南韓學者表示，影片透過描繪角色在外部誘惑及滲透下仍選擇維護體制，反映出官方希望傳達對制度的自信與正當性。