北韓黑客轉攻加密貨幣富有投資者 今年竊取逾 20 億美元 料佔該國經濟總量逾一成︱Yahoo

北韓黑客今年竊取逾 20 億美元 轉攻富有加密貨幣投資者 專挑防護較弱目標︱Yahoo(Photo Illustration by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】區塊鏈分析公司 Elliptic 近日公布調查，指北韓黑客今年已從全球加密貨幣市場竊取逾 20 億美元（約 156 億港元），金額創歷來新高。調查顯示，這些黑客現時由攻擊企業轉向針對富有的加密貨幣投資者，專挑防護較弱的目標下手。被盜資金估計佔北韓經濟總量約 13%，反映網絡犯罪已成為該國主要收入來源之一。

綜合外媒報道，過去數年，與北韓有關的駭客組織「拉撒路集團」（Lazarus Group）主要攻擊加密貨幣公司，以盜取大量加密貨幣為目標。不過，區塊鏈分析公司 Elliptic 的調查顯示，這些黑客現時越來越多針對個人投資者，特別是擁有龐大資產但防護措施較弱的用戶。

Elliptic 首席科學家 Tom Robinson 表示，個人被黑客入侵的事件往往不會公開，實際損失金額可能遠高於目前估算，「有許多盜竊案顯示出與北韓相關的特徵，但由於證據不足，未能最終確認。」

據聯合國估算，北韓 2024 年的國內生產總值約為 151.7 億美元（約 1183 億港元），而 Elliptic 估計截至目前，北韓已累計竊取超過 60 億美元（約 468 億港元）加密資產。

今年涉逾 30 宗網絡盜竊案件

今年 2 月，北韓黑客被指從加密貨幣交易所 ByBit 盜取約 14 億美元（約 109 億港元），為今年最大宗黑客案。Elliptic 又稱，北韓黑客今年已涉及超過 30 宗網絡盜竊案件，包括 7 月攻擊交易平台 WOO X，9 名用戶共損失 1400 萬美元（約 1.09 億港元），以及從 Seedify 竊取 120 萬美元（約 9360 萬港元）。

研究人員指，今年的活動規模遠超 2022 年北韓創下的 13.5 億美元（約 105 億港元）紀錄。