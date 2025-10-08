「生蛇針」未納政府接種計劃 盧寵茂：正分析成本效益
北韓黑客轉攻加密貨幣富有投資者 今年竊取逾 20 億美元 料佔該國經濟總量逾一成︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】區塊鏈分析公司 Elliptic 近日公布調查，指北韓黑客今年已從全球加密貨幣市場竊取逾 20 億美元（約 156 億港元），金額創歷來新高。調查顯示，這些黑客現時由攻擊企業轉向針對富有的加密貨幣投資者，專挑防護較弱的目標下手。被盜資金估計佔北韓經濟總量約 13%，反映網絡犯罪已成為該國主要收入來源之一。
綜合外媒報道，過去數年，與北韓有關的駭客組織「拉撒路集團」（Lazarus Group）主要攻擊加密貨幣公司，以盜取大量加密貨幣為目標。不過，區塊鏈分析公司 Elliptic 的調查顯示，這些黑客現時越來越多針對個人投資者，特別是擁有龐大資產但防護措施較弱的用戶。
Elliptic 首席科學家 Tom Robinson 表示，個人被黑客入侵的事件往往不會公開，實際損失金額可能遠高於目前估算，「有許多盜竊案顯示出與北韓相關的特徵，但由於證據不足，未能最終確認。」
據聯合國估算，北韓 2024 年的國內生產總值約為 151.7 億美元（約 1183 億港元），而 Elliptic 估計截至目前，北韓已累計竊取超過 60 億美元（約 468 億港元）加密資產。
今年涉逾 30 宗網絡盜竊案件
今年 2 月，北韓黑客被指從加密貨幣交易所 ByBit 盜取約 14 億美元（約 109 億港元），為今年最大宗黑客案。Elliptic 又稱，北韓黑客今年已涉及超過 30 宗網絡盜竊案件，包括 7 月攻擊交易平台 WOO X，9 名用戶共損失 1400 萬美元（約 1.09 億港元），以及從 Seedify 竊取 120 萬美元（約 9360 萬港元）。
研究人員指，今年的活動規模遠超 2022 年北韓創下的 13.5 億美元（約 105 億港元）紀錄。
其他人也在看
紐時：美國知名律師行遭零日攻擊 中國黑客志在美國國安及貿易情報
《紐約時報》報道，美國知名律師行 Williams & Connolly 電腦系統遭受黑客入侵，其客戶電郵可能被查閱。律師行通知客戶，這是中國黑客一次針對美國律師行的廣泛行動， Williams & Connolly 是受害者之一。聯邦調查局已展開調查，據指近月遭入侵的律師行及科技公司數以十計。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
OpenAI與超微深度綁定！華爾街分析師：AI晶片市場關鍵轉折 輝達有兩大擔憂
AI 領先企業 OpenAI 與超微半導體 (AMD-US)周一 (6 日) 宣布達成一項巨額算力基礎建設合作協議，雙方將共部署總計 6 吉瓦 (GW) 的算力設施。隨著算力鉅亨網 ・ 15 小時前
從「買茅台」到「買盲盒」：中國年輕人正重建消費規則 這三大賽道正讓他們買單
隨著新一代年輕消費者成為消費主力，中國消費市場正上演劇烈的「冷熱分化」，一邊是白酒、食品飲料等傳統族群持續低迷，白酒指數自 2022 年來累計跌逾 30%，另一邊則是盲盒熱潮。 中國《財經雜誌》報導，新消費的核心邏輯是抓住年輕人「悅己」「追求性價比」的需求。格雷資產副總經理馮立鉅亨網 ・ 8 小時前
中國間諜案｜英國國安顧問將接受國會閉門質詢 首相府否認干預案件引致撤控｜Yahoo
英國政府就「中國間諜案」撤控，當地傳媒報道，國家安全顧問鮑威爾（Jonathan Powell）將會接受議員質詢，討論他在案件撤控當中的角色，不過這次質詢將會閉門進行，外界不會獲得內容。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
周嘉洛生日撞正入行10周年 收祝福片勁感動
【on.cc東網專訊】藝人周嘉洛今日（7日）迎來30歲生日，今年適逢他入行10周年，其粉絲為他舉行生日會慶生兼慶祝出道10周年，壽星仔當日都有到現場跟粉絲們度過了一個愉快的中午。嘉洛受訪問時表示由於不是每年都可以夾到時間出席，也是近兩年才有生日會：「每年都好感恩東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
緬甸軍政府中秋夜空襲集會平民 滑翔傘投炸彈 24 死 47 傷
緬甸軍政府周一（6 日）向一群集會中的平民施襲，利用滑翔傘投擲最少兩枚炸彈，造成最少 24 人死亡、47 人受傷。事發於緬甸中部的昌吳（Chaung-U），當時約有一百個平民趁點燈節全國假日聚集，聲援正被關押的政治犯。國際特赦組織促請東盟向緬甸軍政府施加壓力，呼籲國際社會採取急切措施保護緬甸平民。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
器官捐贈︱衞生署盼重啟討論「預設默許」 林哲玄指可讓「沒所謂」市民參與 專家憂觸動家屬情緒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生署署長林文健早前表示，希望社會重啟討論器官捐贈「預設默許」（選擇退出）機制，認為只要市民擁有選擇權，便不涉人權問題。他指，本港約有 40 萬人登記器官捐贈，按人口比例仍屬偏低，期望透過檢討制度，鼓勵更多市民參與。Yahoo新聞 ・ 1 天前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 1 天前
iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近七折大促，Apple、Beats 多個款式｜Amazon Prime Day優惠2025
剛剛入手了新一代 iPhone？那還不趕快找一款適合的殼子把機器保護起來！（尤其是從鈦合金換回鋁合金的 iPhone 17 Pro）趁著秋季 Prime Day 的機會，適用新機的 Apple 原廠及副牌 Beats 手機殼首次出現了可觀的折扣。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
金條、飾金、紙黃金價格大比拼！邊度買賣黃金更化算？
黃金作為避險資產，一直備受投資者和消費者關注。不論是實物金條、銀行紙黃金，還是傳統飾金，其價格均受到國際金價、匯率及市場供需影響。想買賣黃金，本港各大金鋪與銀行每日報價略有不同，對投資者或購買黃金的人士來說，掌握即日買賣價的差異至關重要。本文將綜合比較本港主要金鋪及銀行的黃金即日報價，包括紙黃金價格、飾金買賣價，及金條/金粒買賣價，為讀者提供參考，以便做出更明智的投資或購買決策。Yahoo財經 ・ 9 小時前
高市早苗考慮放棄秋祭參拜靖國神社 避免引起外交問題｜Yahoo
日本《共同社》引述多名消息人士指，自民黨總裁高市早苗考慮放棄在 10 月 17 日至 19 日舉行的秋季大祭期間參拜靖國神社。消息指，高市認為繼續參拜將難免引發中國和韓國的強烈反對，最好避免令事件發展為外交問題。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
始祖鳥雪山放煙花、西貝預製菜惹議 官媒批捨本逐末 籲品牌營銷「文質兼備」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】被中國企業安踏收購的戶外用品公司始祖鳥早前在西藏放煙花被批破壞環境，餐飲品牌西貝蓧麵村則因預製菜被揭衞生問題。中國官方媒體《經濟日報》今日（8 日）發表評論，藉兩宗事件批評部分品牌「舍本逐末」，強調營銷應與產品品質並重，呼籲商家在宣傳與實質之間取得「文質兼備」的平衡。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
因使用廁所問題與食客起爭執 李偲嫣兒子以菜刀傷人 認罪判囚2年2月
已故「正義聯盟」主席李偲嫣的兒子劉仲朗，涉於兩年前在紅磡一間餐廳，因使用廁所問題與食客發生爭執，其後以 30 厘米長的菜刀傷及食客胞弟的左臂。劉被控有意圖而傷人後，一度缺席聆訊，他周三（8 日）於區域法院承認「有意圖而傷人」及「沒有按照法庭的指定歸押」罪。法庭線 ・ 8 小時前
高盛力挺科技股：喊「泡沫」還太早！本輪漲勢有「穩健盈利」撐腰
現在就擔心美國科技股的泡沫還為時過早——這是高盛策略師 Peter Oppenheimer 對當前美股走勢的基本觀點。鉅亨網 ・ 2 小時前
九龍城富豪東方酒店傳15億放售 每房估值303萬
據本地傳媒引述市場消息報道，富豪國際(078)近日委託測量師行，放售位於九龍城沙浦道富豪東方酒店全幢，市場估值約15億元。am730 ・ 8 小時前
天水圍公園女子倒斃 頸部有傷痕 警料屬自殺｜Yahoo
天水圍發生一宗命案，一名女子今日（8日）清晨被發現倒斃在天水圍公園，當場證實不治，死者頸部有明顯傷痕。警方封鎖現場調查後，相信事主在上址割頸自殺，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
「生蛇針」未納入政府接種計劃 盧寵茂：已委託港大分析成本效益 料明年完成︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會議員陸瀚民早前提出書面質詢，關注政府會否將帶狀疱疹疫苗納入防疫注射計劃。醫務衞生局局長盧寵茂今日（8 日）回覆指，政府已委託香港大學進行相關成本效益分析，預計在 2026 年完成後，疫苗可預防疾病科學委員會將再討論是否建議納入政府計劃。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
東京萬聖節怎麼玩？三大活動一次看：黑魔法甜點、角色扮演、貓咪遊行
東京哈利波特影城推萬聖節「黑魔法甜點」位於練馬區的「東京華納兄弟哈利波特影城」自9月18日起，推出以黑魔法（Dark Arts） 為主題的萬聖節限定甜點。以黑暗魔法的形象為靈感，整體色調深沉，並大量使用巧克力，融合糖果、可麗餅、巧克力豆等不同口感元素，打造出「黑暗卻甜...styletc ・ 8 小時前
不買不行！Mini FENDI Spy Bag、迷你尺寸討喜又吸睛，秒心動手刀入手
從2005年首度亮相開始，FENDI Spy Bag就是時尚圈公認的「It Bag」之一，是 Silvia Venturini Fendi 的創意代表作，迅速成為全球時尚寵兒。現在，全新迷你版本華麗登場，延續了原版的靈魂與設計感，又多了一點輕盈可愛的反差萌。保留經典包型、設計巧思更顯精緻！原本的隱藏口...styletc ・ 6 小時前
甲骨文股價大跌 有報導稱其雲計算業務利潤率低於預期
【彭博】— 甲骨文公司股價周二大跌，之前有一則報導稱，這家軟件開發商雲計算業務的利潤率低於華爾街許多人的預期。Bloomberg ・ 20 小時前