北馬其頓夜店大火案 數千人聚集首都伸張正義

（法新社史高比耶15日電） 數千人今天在北馬其頓首都史高比耶（Skopje）集會，聲援今年在一場致命夜店大火中喪生的63名遇難者家屬。

示威者由罹難者家屬帶領至議會大廈，他們舉著巨大橫幅，上面印有罹難者照片，並寫著「63道陰影將永遠伴隨你們」。

罹難者家屬及支持者手持照片，身著黑衣，要求為罹難者伸張正義。他們高喊「為科查尼事件伸張正義」。其它橫幅上寫著「體制殺人」與「還要有多少孩子死去，你們才能醒悟」等字樣。

這場大火發生在今年3月16日，地點是史高比耶以東80公里，人口約2.5萬的科查尼（Kocani）。當時夜店正舉行嘻哈音樂會，結果火災引發觀眾踩踏，造成數十人死亡，近200人受傷，其中大部分傷者年齡在16至26歲之間。

抗議者之一的埃夫提莫夫（Bojan Eftimov）表示，希望最終能在這個國家進行一場公正審判，讓所有該負責的人都能受到應有懲罰。

北馬其頓當局已對37人提起與火災有關的指控。在即將開庭的案件中，共有34人和3家公司被起訴，其中包括1名政府部長、2名前部長、夜店老闆、建築檢查員以及科查尼的三位前市長。

他們被控「煽動嚴重危害公共安全的行為」。

首次庭審預計於11月19日開始。