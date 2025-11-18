四大飲食平台網購優惠碼大放送！
北高雄蛋白區房價有撐 專家揭關鍵
[NOWnews今日新聞] 高雄市地政局彙整全市主要生活圈房地產交易均價，北高雄蛋白區如岡山市中心生活圈、橋頭新市鎮一期生活圈，112年至114年上半年區分建物均價均穩定小幅提升，僅高大生活圈今年上半年均價略修正，但仍站穩3字頭，顯示整體房價有撐。信義房屋在地專家指出，因台積電等建設話題帶動，北高雄蛋白區過去幾年價量齊揚，過去一年在政策使然下，價量有所修正，置產客已很少見，市場上以剛需自住為主，「房市往健康的方向發展」。
根據地政局資料，楠梓高大特區112年上半年區分建物均價26.14萬，逐步走揚，113年下半年34.21萬，但今年上半年略修正為30.96萬；岡山市中心生活圈均價從112年上半年16.91萬一路攀升，114年上半年為22.37萬；橋頭新市鎮一期生活圈112年上半年均價則為22.35萬，114年上半年漲至32萬。
信義房屋楠梓店專員蔡宗汎指出，前幾年因為台積電進駐、橋頭科學園區發展等話題，岡山則有捷運紅線延伸、高醫與許多連鎖業者進駐，房市呈現價量齊揚；但也因房價快速走揚，加上去年起限貸令等政策上路，故交易量乃至於部分區域的價格有所修正，如今市場上幾乎已少見置產客身影，剛需自住客才是主流，這也讓房市整體發展邁向比較健康的趨勢。
蔡宗汎觀察，目前市場上自住客主要分三大類型，楠梓加工出口區工作族群、台積電（含上下游廠商）工作族群、楠梓在地人成家需求，另有少部分是高雄大學學生的家長替子女購屋，兼具自住與置產性質，這些剛需買方主要仍鎖定區域內2~3房標準品。以高大特區為例，區域內以屋齡10年內社區大樓居多，目前成交單價落在27至31萬間，預售案價格則多在38萬內；換算總價區間，兩房沒有車位物件約700萬至800萬，含車位約800萬至1000萬初，三房含車位則約1200萬至1400萬左右。
高雄市政府10月初曾表示，台積電高雄F22廠試產的首批12吋2奈米晶圓順利產出，未來還會持續協助發展週邊建設，包括道路、景觀、公共建設、增設學校等。蔡宗汎指出，由於產業持續發展、連帶帶動建設規劃，預料北高雄蛋白區人口紅利將持續增加，房市應可受自住客穩定支撐；而這也先反映在當地店面租賃行情上，近期餐飲業進駐明顯變多，也有銀行將進駐，高大特區店面租金已從前年每坪約1000多元，今年翻倍達2000多元，熱絡程度可見一斑。
房市／信義房屋評「榮星花園生活圈」！被低估的宜居生活圈
房市／信義嘉品跨社區參訪 啟動友善社區生活
房市／交通建設再+1 信義房屋：青埔增利多
發展商追差價 撻訂買家慘破產！買二手樓都面臨同樣風險！
近期樓市雖略為回穩，在高峰期入市新盤的買家危機仍未解除。據《香港01》報道，長實及宏安地產均向撻訂買家追討差價，涉及新盤包括沙田名日・九肚山、洪水橋#LYOS及大角咀Larchwood，有3名名日・九肚山買家因未能付清欠款遭法院頒令破產。28Hse.com ・ 8 小時前
再現蝕讓案：荃德花園兩房七年輸186.8萬 蝕足三分之一！
雖然美國已開啟減息周期，但香港樓市依然承受壓力，二手市場間中錄得蝕讓個案，市場氣氛反覆。向來入場費相對較低、過去曾受投資者追捧的荃德花園，近日再錄一宗重創成交：一個高層兩房單位最新以低價沽出，業主七年間帳面損失達186.8萬元，樓價跌幅逾三分之一。值得留意的是，屋苑近月已有多宗同類單位蝕讓成交，反映市場承接力持續受壓。閱讀更多：大幅蝕讓丨白石角海鑽4房戶2,580萬沽 原業主持貨12年狂輸773萬奧柏御峯開始蝕讓潮？一房五年蝕162萬 兩月內第三宗「四分一蒸發」成交根據市場消息，荃德花園A座高層F室為一伙實用面積341平方呎的兩房單位，屬屋苑常見的標準細兩房戶型。單位早前以359萬元成交，實用呎價約10,527元。據易發網上物業估價資料顯示，該單位估值約340.6萬元，今次成交價高出18.4萬元，相差約5.40%。原業主於2018年以545.8萬元購入，當時實用呎價約16,006元。持貨七年後轉售，以入市價計算，帳面蝕讓186.8萬元，樓價跌幅達34.22%，物業貶值逾三分之一，最終只能重創離場。近月同類面積高層單位頻錄蝕讓翻查屋苑近月成交，荃德花園同類型高層單位亦有多宗蝕讓。8月下旬28Hse.com ・ 8 小時前
杏花邨3房$738萬沽出 是次轉手帳面獲利約$68萬 (另有本日最新成交)
杏花邨3房$738萬沽出 是次轉手帳面獲利約$68萬 美聯物業-李聖智董事表示，該行剛促成杏花邨26座一個低層1室單位成交，實用面積約614平方呎，3房間隔，客飯廳方正分明，單位望內街，環境清靜，由於單位樓價合理，屋苑交通方便，租務潛力亦相當不俗，故獲長線投資客垂青，並以$738萬承接，實用面積平均呎價約為$12,019。原業主於2014年以約$670萬購入物業，是次轉手帳面獲利約$68萬。 延伸閱讀: 杏花邨 日出康城緻藍天2L座高層4房戶 區內客「租轉買」以$1,180萬入市 美聯物業 - 黃麗貞經理表示，該行新近促成日出康城緻藍天2L座高層B室的二手成交，單位實用面積約942平方呎，屬4房間隔，區內客「租轉買」以$1,180萬入市，折合實用呎價為$12,527，屬於市價成交。 黃麗貞指，單位以$1,200萬放盤，放盤約3個月，近期獲區內租客洽詢，買家心儀單位位處高層，景觀開揚，故決定承接單位自住。經議價，業主讓步$20萬促成交易，減幅約1.7%。原業主於2015年4月以約$909萬購入上述單位，持貨約10年，是次轉手帳面賺約$271萬，升幅約29.8%。 延伸閱讀: 日出康城 大28Hse.com ・ 6 小時前
中環威靈頓街62號威蘭樓全幢放售 市場估值約7000萬元
世邦魏理仕獲業主委託,獨家代理出售中環威靈頓街62號威蘭樓全幢,物業位處威靈頓街核心地段,為樓高6層的的精品商業大廈,半世紀來首次推出市場發售,現時巿場估值為約7000萬港元。中環威靈頓街62號威蘭樓於1978年落成,樓高6層,包括地下商舖及閣樓儲物室,1樓至5樓為寫字樓用途,批則面積約5339平方呎該物業地盤面積約812平方呎,按城規會准許的的地積比率15倍作商廈發展,重建面積可達1.218萬平方呎。物業將以現狀形式,部分交吉、部分連租約形式出售,靈活性高,適合自用及投資者作多元用途規劃。世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黄懿誠表示:「物業位處威靈頓街核心地段,地段極具優勢。毗鄰的威靈頓街64-70號項目,正在由南豐及協成行共同發展,據屋宇署資料顯示,正在興建一棟樓高23層的商廈,涉近5萬呎樓面。將來物業落成後,本物業勢必受惠。」黄懿誠續稱:「該物業屬於罕有的999年批約,業主半世紀來首次出售物業,現時巿場估值為約7000萬港元,批則建築呎價約1.3萬港元,重建地價更只需約5800港元,相比其他中環區內成交,實屬低水。物業位處人流如鯽的中環娛樂核心區內,極具吸引力的呎價,加上半世紀來首infocast ・ 10 小時前
胡‧說樓市｜減息觸發「供平過租」潮！租客應否轉租為買？
本港私樓樓價自高位回落30%後，不少昔日高位入市的業主面臨負資產壓力，窒礙了換樓動力 。樓市能否見底回升，除了寄望外來買家，本地購買力亦是關鍵 。數據顯示，首三季私樓成交中，內地買家佔比達25%，創下新高；但餘下四分三的本地買家仍是市場主流 。Yahoo 地產 ・ 14 小時前
大埔海日灣II9座中層2房房戶 議價後以$790萬沽出 (另有本日最新成交)
大埔海日灣II9座中層2房房戶 議價後以$790萬沽出 中原地產 - 徐家倫經理 表示，市場充斥利好消息，近日入市氣氛持續正面，大埔白石角海日灣II最新錄得9座中層B室，單位實用面積620平方呎，2房連儲物房間隔，開價約$799萬，議價後以$790萬沽出，平均實用呎價約$12742。 徐家倫指出，新買家為外區客，見屋苑質素高、環境舒適、單位價錢合理，即決定購入單位自用。據了解，業主於2019年以$924萬購入單位，持貨6年，是次轉手賬面蝕$134萬離場，單位期內貶值約14.5%。 延伸閱讀: 海日灣 白石角 大埔 馬鞍山錦泰苑L座低層2房房戶 居二市場價$375萬成交 中原地產 - 胡耀祖經理表示，近日市場交投氣氛正面，馬鞍山區本月暫錄約66宗二手成交，較上月同期增加近3成。其中居屋錦泰苑本月暫錄6宗成交，最新錄得L座低層05室，建築面積736平方呎，實用面積526平方呎，2房間隔，開價約$390萬，議價後以居二市場價$375萬易手，實用平均呎價約$7129。 胡耀祖指，新買家為白居二客，見單位價錢吸引、少有放盤，即決定入市單位自用。據了解，原業主於2010年以$110萬購入單位，持貨28Hse.com ・ 1 天前
鰂魚涌地標｜《變形金剛》取景地益發大廈16伙3000萬易手 新買家陳洪楷：低水逾4成
沒有現代化玻璃幕牆，沒有華麗堂皇的裝置，但傳統獨特的設計、港式的味道，一套《變形金剛》令這幢大廈蜚聲國際。這裡...BossMind ・ 12 小時前
焦點新盤丨愉景灣意濤首批320伙下季登場丨柏景峰周五首輪開售150伙 4球入場
樓市新盤接力登場。香港興業（00480）與中信股份（00267）旗下中信泰富地產合作發展的愉景灣全新大型綜合項目，昨正式命名為「意濤」，提供約1,400伙住宅。發展商計劃明年首季推出第19-1期，涉320伙。另一方面，信置（00083）牽頭的油塘「柏景峰」亦將於本周五（21日）展開首輪銷售，推出150伙應市。【即睇柏景峰價單】香港興業銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，「意濤」佔地逾65萬平方呎，面積較佔地約63萬平方呎的香港大球場更大，項目包括總樓面面積逾130萬平方呎的住宅及設有意式主題中央公園等設施。她指出，全盤約提供1,400伙住宅單位，將分期推售。首推的第19-1期已獲入伙紙，提供320伙，戶型由一房至四房。發展商特別興建面積約1.7萬平方呎的獨立展銷廳，讓準買家近距離觀賞大廈外觀與模型。「意濤」位於愉景灣北部，鄰近香港興業於2019年推出的「意堤」。資料顯示，第19-1期於今年4月取得售樓紙，預計2026年9月底落成；第19-2A與19-2B期仍待批預售樓花同意書，分別提供170伙及40伙。另外，新世界發展（00017）位於佐敦廣東道530號的「瑧爾」已上載樓書。新世界營業及市28Hse.com ・ 14 小時前
新盤開價｜長沙灣幸薈首批30伙 折實平均呎價16883元 入場費288萬買177方呎
益兆集團及俊和合作發展的長沙灣新盤幸薈今日（11月18日）公布首張價單，涉及30伙，折實平均呎價16,883元。入場費288.3萬元，為一個實用面積177方呎開放式單位。發展商形容首張價單為「幸薈起步價」，最快本月內進行首輪銷售。BossMind ・ 8 小時前
《港樓》九龍塘歌和老街12號康和小築獲清盤人委託招標 市場估值3.6億元
世邦魏理仕承清盤人委託為獨家代理，公開招標出售九龍塘歌和老街12號康和小築，截標日期為2026年1月29日（星期四）中午12時。是次物業將以現狀，部份連租約及部份交吉出售。 歌和老街12號位處根德道及歌和老街交界，位處根德道小山坡，兩面大單邊住宅地，居高臨下，可俯瞰九龍塘，並遠眺尖沙咀煙花景致。物業步行兩分鐘已可到達九龍塘港鐵站。 物業地盤面積達15,541平方呎，現狀為一座4層高的住宅建築，建於1966年，提供6個住宅單位及車庫，現有樓面面積約17,913平方呎。物業有一個大花園，前方有兩棵大洋杉。物業現址劃為「住宅（丙類）5」用地，根據城規會限制，重建地積比可達2.1倍，具重建潛力。 該行香港資本市場部資深董事鮑珏鍵先生稱，歌和老街12號位處九龍塘之低密度豪宅地段，位處根德道小山坡，環境寧靜。若根據地契限制，可在35呎之高限內蓋三層的洋房別墅項目。與其他九龍塘的獨立屋地不同，歌和老街12號不受九龍塘城市花園的地契限制所影響，重建更具彈性。 他表示，近年九龍塘區內錄得數宗獨立地段買賣成交，包括2025年7月根德道15號獨立屋以約1.868億港元成功售出，現有面積5,861平方呎，呎價AASTOCKS ・ 1 天前
既非購物中心、也非數據中心 學生宿舍成香港成長最快房地產投資項目
【彭博】-- 既非購物中心，也不是數據中心，私募股權巨頭在房地產峰會上大肆宣傳、經紀人向客戶推銷的產品竟然是學生宿舍。這些資產已成為香港成長最快的房地產投資項目，在辦公室和零售空間市場低迷的背景下，提供了難得的穩定性。本地開發商、大學和全球基金紛紛湧入，押注中國內地學生將會源源不絕。政府努力將香港這個金融中心打造成為區域高等教育中心，這刺激了對學生住宿的需求，創造了新的收入管道，並激發了投資者對這個小眾資產類別的興趣。世邦魏理仕集團香港資本市場主管甄浚岷表示，這是大家最熱衷的領域。學生公寓嚴重短缺。新建的公寓幾乎立刻就被租出去了。他補充說，強勁的需求和現金流（租戶通常會支付一整年的租金）吸引了各種投資者，包括全球基金和外國投資者。在最近於新加坡舉行的會議上，黑石集團房地產董事總經理Pak Man Yuen曾宣稱，將飯店改建為學生公寓或其他住宅用途的前景，是香港「最令人感興趣的機會之一」。他特別指出，目前一些旅館經營困難，可以採取多種策略，包括改建為學生公寓和多戶住宅。根據高力國際的數據顯示，今年1-9月，香港宿舍類房產交易額達32億港元（約4.12億美元），幾乎是去年同期的兩倍。宿舍類Bloomberg ・ 1 天前
《港樓》區內買家主動追價 將軍澳維景灣畔相連戶1,616萬沽
美聯物業將軍澳維景灣畔分行(2)高級分區營業經理陳國浩表示，該行新近錄得維景灣畔相連單位的成交，區內買家以每戶808萬元、合計以1,616萬元購入高層雙連單位自住。 陳國浩表示，成交的雙連單位分別為維景灣畔12座高層A室及B室，實用面積合共約1,002平方呎，合共四房，空間寬敞實用。買家心儀屋苑鄰近港鐵調景嶺站，而且內籠保養得宜，遂決定承接。買賣雙方原先於1,600萬元僵持，其後買家為表誠意，主動提價16萬元，最終雙方同意每戶以「意頭價」808萬元、合共1,616萬元成交，實用呎價約16,128元，略高於市價約3%。 參考成交資料，原業主於2006年合共以約583萬元購入上述相連單位，持貨約19年，是次轉手帳面賺約1,033萬元，單位升值約177%。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
柏景峰加推78伙 加價2.74% 折實均價仍低於同區新盤
受惠於上周推出後市場反應理想，由信和置業、資本策略及港鐵合作發展的油塘新盤柏景峰，昨日公布最新第2號價單，涉及78伙，折實入場價由426.27萬元起，折實呎價約14,156元起，折實平均呎價14,988元，較上周二(11月11日)首批價單的折實平均呎價14,588元上調約2.74%，同時，它亦較同區對上兩個新盤逾兩年前首批及鄰近樓盤公布最新價單的折實平均呎價分別低1.72%、0.06%及2.35%，顯示其呎價仍低於同區新盤。發展商表示，是次加推單位加幅約1至2%，並首次推出三房一套連儲物室間隔，形容為「則王」戶型，實用面積約578平方呎。項目預計短期內上載銷售安排。市場消息指出，截至昨晚8時，項目在過去兩日共收逾2,100票，以首兩張價單合共228伙計算，超額認購逾8倍。閱讀更多：即睇柏景峰價單柏景峰首批150伙開價曝光 一房423萬起 呎價創九龍市區九年新低單位分布、價錢與同區新盤呎價比較柏景峰第2號價單包括23伙一房、51伙兩房，以及4伙三房一套加儲物室單位，其中兩房佔比最高，達65.38%。實用面積介乎293至578平方呎。扣除最高15%折扣優惠後，單位折實售價426.27萬至928Hse.com ・ 1 天前
《港樓》油塘柏景峰暫收逾2,100票超額逾8倍 啟德天璽-天第2期本周三次輪推售56伙
近日發展商積極推盤，其中，油塘柏景峰暫收逾2,100票，超額逾8倍；啟德天璽-天第2期將於本周三(19日)次輪推售56伙，折實售價653.54萬起；聯和墟北映薈30個單位已全部售出，發展商連售出車位合共套現逾1億元。至於二手市場同樣活躍，上周末十大屋苑成交呈上升趨勢，四大代理行交投介乎8至17宗，按周增幅14%至66.7%。 信置(00083.HK)、資本策略地產(00497.HK)及港鐵(00066.HK)合作發展的油塘柏景峰，截至昨日(16日)下午8時，共收逾2,100票，以首兩張價單共228伙計，超額逾8倍。 柏景峰當日已推出第2張價單，涉78個標準單位，包括23個1房(開放式廚房)、51個兩房(開放式廚房)、4個三房一套(開放式廚房)+儲物室單位。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價426.27萬至913.58萬元，呎價介乎14,156至15,806元。 另新地(00016.HK)旗下啟德天璽-天第2期最新上載銷售安排第10號，定於本周三(19日)進行次輪價單銷售，推售共56伙一房單位。單位實用面積由296至308平方呎，以價單價計算市值超過4.9億元。 該批單位以360日付款計AASTOCKS ・ 1 天前
太古地產(01972)「海德園」兩房戶以約883萬元成交
太古地產(01972.HK)旗下港島東臨海住宅項目「海德園」(THE HEADLAND RESIDENCES)，今日再錄得新成交，最新售出單位為第2座27樓C室，實用面積522平方呎，兩房開放式廚房間隔，享有向東南優美景觀，成交價約883萬港元，折合呎價約1.692萬港元。 (BC)infocast ・ 5 小時前
《港樓》黃竹坑站晉環兩房獲外籍夫婦2.52萬承租 呎租51.5元
香港置業譚浩智表示，該行最新促成黃竹坑站上蓋晉環2A座中層H室的租務成交，單位實用面積約489平方呎，屬兩房間隔，向東北望山景。單位業主原以2.6萬元放租約一個月，其後獲外籍人士洽詢，經議價後以2.52萬元租出，實用呎租約51.5元，屬市價成交。 據了解，新租客為一對剛來港的外籍夫婦，希望選擇港島區樓齡較新、租金合理的屋苑。資料顯示，業主於2021年6月斥1,721.8萬元購入上述單位。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《港樓》油塘柏景峰周五推售150伙 收逾3,000票超額逾19倍
信置(00083.HK)、資本策略地產(00497.HK)及港鐵(00066.HK)合作發展的油塘柏景峰，昨日(17日)上載銷售安排。信和置業執行董事田兆源表示，項目將於本周五公開發售150伙，全數為標準單位，包括27伙一房(開放式廚房)、120伙兩房(開放式廚房)、3伙三房一套(開放式廚房)+儲物室。 如選用120天付款計劃，扣除15%最高折扣優惠後，最低售價單位為3座6樓C8單位，實用面積293平方呎，一房(開放式廚房)，折實價427.46萬元，呎價14,589元；最低呎價單位為1座6樓A9單位，實用面積370平方呎，兩房(開放式廚房)，折實價499.97萬元，呎價13,513元。 截至昨日下午8時，項目共收逾3,000票，以首批開售單位150伙計，超額逾19倍。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
九龍塘歌和老街12號康和小築標售 市場估值3.6億元
世邦魏理仕承清盤人委託為獨家代理,公開招標出售九龍塘歌和老街12號康和小築,截標日期為2026年1月29日(星期四)中午12時。是次物業將以現狀,部份連租約及部份交吉出售。物業地盤面積達1.5541萬平方呎,現狀為一座4層高的住宅建築,建於1966年,提供6個住宅單位及車庫,現有樓面面積約1.7913萬平方呎。物業現址劃為「住?(丙類)5」用地,根據城規會限制,重建地積比可達2.1倍,極具重建潛力。世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵表示:「歌和老街12號位處九龍塘之低密度豪宅地段,位處根德道小山坡,環境寧靜。若根據地契限制,可在35呎之高限內蓋三層的洋房別墅項目。與其他九龍塘的獨立屋地不同,歌和老街12號不受九龍塘城市花園的地契限制所影響,重建更具彈性。近年九龍塘區內錄得數宗獨立地段買賣成交,包括2025年7月根德道15號獨立屋以約1.868億港元成功售出,現有面積5861平方呎,呎價為3.1871萬港元。依物業現在的市場估值3.6億港元計算,重建地價只需約1萬港元,相比年內九龍塘其他獨立地段的成交,明顯更具競爭力。是次物業在半世紀以來首次放售,新買家定必可發揮這地段的潛力,延續歌infocast ・ 1 天前
《港樓》內地客租大埔林海山城地下連花園戶 月租6萬元
中原地產大埔康樂園分行高級資深分區營業經理吳啟業表示，近期租賃市況持續向好，大埔林海山城最新錄17座地下連花園戶，單位實用面積1,475平方呎，四房連雙套房間隔，日前議價後以60,000元租出，實用平均呎租約40.7元。 據了解，新租客為內地客，見屋苑環境舒適，單位樓齡新，間隔合用，租金合理，即決定租入單位自用。據了解，業主於2024年以2,574萬元購入單位，是次租出單位可享2.8厘租金回報。(sl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
美聯測量料荃灣住宅用地將適合用作興建中小型單位
新界荃灣永順街與德士古道交界的荃灣市地段第441號用地在接獲9份標書下,剛以24.75億港元批出,每呎樓價地價約5692港元。美聯測量師行董事林子彬表示,剛售出的荃灣住宅用地屬優質發展項目,坐擁荃灣市中心地利及交通優勢,加上民生社區配套成熟,獲得多家大型發展商參與入標,反應熱烈,最後獲在區內具發展經驗的華懋集團投得,地價高於市場預期,發展商出價進取，反映對後市具信心,開始積極吸納優質土地儲備。林子彬稱,是次推出的荃灣住宅地皮,估計可建樓面面積約43.479萬平方呎,屬中型發展項目,估計可提供約780伙住宅單位,估計項目日後景觀以公園景及開揚景為主,至於海景或會受到同區其他物業所遮擋。發展商需興建社福機構設施,亦需提供公眾停車場,但不計算在可建樓面內,料將略為增加發展成本及時間。估計項目將適合用作興建中小型單位,並以一房或兩房戶型為主,另可提供少量三房戶,迎合大眾化市場。 (BC)infocast ・ 3 小時前