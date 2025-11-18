北高雄蛋白區房價有撐 專家揭關鍵

新蒲崗老榕樹群鼠橫行 目擊者：全部都係老鼠
[NOWnews今日新聞] 高雄市地政局彙整全市主要生活圈房地產交易均價，北高雄蛋白區如岡山市中心生活圈、橋頭新市鎮一期生活圈，112年至114年上半年區分建物均價均穩定小幅提升，僅高大生活圈今年上半年均價略修正，但仍站穩3字頭，顯示整體房價有撐。信義房屋在地專家指出，因台積電等建設話題帶動，北高雄蛋白區過去幾年價量齊揚，過去一年在政策使然下，價量有所修正，置產客已很少見，市場上以剛需自住為主，「房市往健康的方向發展」。
根據地政局資料，楠梓高大特區112年上半年區分建物均價26.14萬，逐步走揚，113年下半年34.21萬，但今年上半年略修正為30.96萬；岡山市中心生活圈均價從112年上半年16.91萬一路攀升，114年上半年為22.37萬；橋頭新市鎮一期生活圈112年上半年均價則為22.35萬，114年上半年漲至32萬。
信義房屋楠梓店專員蔡宗汎指出，前幾年因為台積電進駐、橋頭科學園區發展等話題，岡山則有捷運紅線延伸、高醫與許多連鎖業者進駐，房市呈現價量齊揚；但也因房價快速走揚，加上去年起限貸令等政策上路，故交易量乃至於部分區域的價格有所修正，如今市場上幾乎已少見置產客身影，剛需自住客才是主流，這也讓房市整體發展邁向比較健康的趨勢。
蔡宗汎觀察，目前市場上自住客主要分三大類型，楠梓加工出口區工作族群、台積電（含上下游廠商）工作族群、楠梓在地人成家需求，另有少部分是高雄大學學生的家長替子女購屋，兼具自住與置產性質，這些剛需買方主要仍鎖定區域內2~3房標準品。以高大特區為例，區域內以屋齡10年內社區大樓居多，目前成交單價落在27至31萬間，預售案價格則多在38萬內；換算總價區間，兩房沒有車位物件約700萬至800萬，含車位約800萬至1000萬初，三房含車位則約1200萬至1400萬左右。
高雄市政府10月初曾表示，台積電高雄F22廠試產的首批12吋2奈米晶圓順利產出，未來還會持續協助發展週邊建設，包括道路、景觀、公共建設、增設學校等。蔡宗汎指出，由於產業持續發展、連帶帶動建設規劃，預料北高雄蛋白區人口紅利將持續增加，房市應可受自住客穩定支撐；而這也先反映在當地店面租賃行情上，近期餐飲業進駐明顯變多，也有銀行將進駐，高大特區店面租金已從前年每坪約1000多元，今年翻倍達2000多元，熱絡程度可見一斑。
