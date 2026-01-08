前奧運選手大推「Jeffing跑步法」超適合新手
匠心燃亮生活溫度 Towngas邁向能源科技轉型新里程
「你好，呢度係煤氣公司，請問有咩可以幫到你？」——對於許多香港人來說，這句話並不陌生。無論是深夜發現爐具有異樣，還是搬新屋需要接駁氣體，煤氣公司（Towngas）24小時熱線往往是與市民最直接的接觸點。這種全天候的服務模式，在過去160 多年來，已經成為香港城市生活運轉的一部分。
堅守安全承諾 全方位優質服務
作為一家公用事業機構，最核心的價值始終是「穩定」與「安全」。聽起來似是老生常談，但若將其轉化為具體的營運數據，便能理解維持這份「如常」所需的投入。
Towngas在港九新界的地下燃氣管道網絡長達 3,700公里。這是一個甚麼概念？這長度差不多等於香港來回北京的距離。要確保如此龐大的地下網絡運作無誤，絕非易事。除了日常的儀器監測，公司堅持每 18 個月派工程人員會親身上門，為客戶進行定期安全檢查，作為保障家居安全最有效的一道防線。工程人員仔細查看喉管接駁位、測試爐具效能，這種面對面的服務，建立的是一份長久的信任。
而在突發狀況的應對上，數據則充分顯示出其後勤系統的效率。萬一需要安排安裝或維修，Towngas亦能在一個工作天內安排上門。遇到緊急情況，搶修隊平均只需約21分鐘即可抵達現場處理。至於最關鍵的供氣穩定度，長年維持在 99.99% 以上。這些數字對於一般市民來說，體現的是一種「扭開掣就有火」的理所當然，但對於Towngas團隊而言，是每日24 小時不間斷專注與調度的成果。
為了緊貼香港人的生活節奏，除了24小時客戶服務熱線，近年公司也引入了科技輔助，包括網上客戶中心和AI 客服「Tinny」，讓客戶有更多渠道靈活獲得協助。正是這種致力為客戶提供安全、穩定和便利服務的執著，各部門的嚴謹協作，成功鑄造Towngas的金漆招牌。
開拓綠色燃料 鞏固國際樞紐地位
面對全球暖化，作為能源公司的Towngas深明必須為全球減碳出一分力。事實上，Towngas製造的燃氣，早在上世紀60年代已經全面「走煤」。2006年，亦引入碳含量更低的天然氣作為生產原料。時至今日，Towngas生產燃氣的碳排放，僅佔香港總排放量約1%。
近期備受關注的「氫能」發展，對Towngas而言，是一次順水推舟的技術延伸。這源於一個技術細節：香港現時供應的人工燃氣中，約有一半成分是氫氣。這意味著，相比其他城市需要從零開始建設氫氣生產和輸送設施，香港已經擁有了一條現成的「氫氣高速公路」。Towngas擁有超過160年處理氫氣的經驗，香港發展氫經濟，有著先天的優勢。
Towngas近年推出多個氫能源試驗計劃，無論是第十五屆全運會粉嶺高球賽事上投入使用的全港首座零排放零污染一體化氫能發電機，還是即將在將軍澳堆填區啟用的全港首個「綠氫」生產設施，都能體現其響應國家「3060」雙碳目標與《香港氫能發展策略》。更重要的是，這代表Towngas已不單純是一家公用事業機構，更是能源科技的先行者。
香港憑藉其得天獨厚的地理優勢，背靠祖國，面向世界，多年來一直是國際航空及船運中心。隨著各國政府及國際組織開始訂立飛機及船隻的綠色燃料的使用要求，行政長官在《施政報告》中亦有就可持續航空燃料（SAF）及綠色船用燃料著墨。Towngas早著先機，在這兩大範疇同樣有所發展：公司孵化的怡斯萊（EcoCeres）現時已經是全球第二大的SAF供應商；另外公司亦已大規模生產獲國際認證的綠色甲醇，可作為船用燃料使用。Towngas在這兩方面的大力發展，正正為特區政府計劃在2030年設立SAF用量目標，以及將香港定位為綠色船用燃料加注中心的願景，提供有力支援。
百年匠心注入綠色靈魂 智創零碳都會新篇章
回首百年，Towngas不僅是家喻戶曉的民生品牌，如今更已成功展現出從傳統公用事業轉型為能源科技企業的創新魄力，蛻變為推動城市可持續發展的強大引擎。公司在堅守以客為尊的初心之上，注入了綠色創新的靈魂。展望將來，Towngas將繼續以客為本，並透過持續的科技創新，為香港市民提供更環保的能源解決方案，與社會各界攜手邁向碳中和的綠色未來。
（資料由客戶提供）
