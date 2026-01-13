區塊鏈重塑不動產交易 創新與安全成焦點
[NOWnews今日新聞] 隨著金融科技與區塊鏈的快速發展，不動產市場正迎來一波前所未有的數位革新，政大商學院信義不動產研究發展中心舉辦「區塊鏈發展與房地產交易的創新與安全」研討會，聚焦「區塊鏈技術」、「智慧合約應用」以及「房地產交易安全」等核心議題，從技術、法規、金融與市場等面向，深入探討資產數位化對不動產產業的影響與政策挑戰。
主持人政治大學財務管理學系陳明吉教授指出，不動產交易流程數位化的好處在於提升作業效率、降低人力成本，更重要的是可以強化資訊流通安全與透明度，促進遠距交易的可行性，大幅提升不動產的流通性，促進資產活絡與經濟發展效益。
由於區塊鏈具有去「中心化」、「不可竄改」、「可追溯」等特性，可為交易流程、租賃管理與產權登記帶來更高的透明度及安全性。逢甲大學土地管理學系陳建元教授指出當前區塊鏈技術主要應用於身分識別、資料存證以及代幣經濟等三大領域，前兩項對於不動產交易具有顯著的幫助，透過強化的身分驗證與防偽，取代面對面確認身分、簽名用印的環節；以及透過資料上鏈及時存證，讓交易合約、產權證明、交易紀錄等相關文件，具有不被竄改、可永久保存追溯的特性。這不僅促進智慧合約、跨國交易，甚至讓權狀代幣化，增進不動產融資流通，讓新時代所需的長照宅、租賃宅、算力中心等更容易取得資金投入開發。
不動產代幣化雖然帶來資產流動性與投資自由化的優勢，但也衍生出不少監理挑戰，中國文化大學法律學系王士維助理教授分享了四種不動產代幣化的模型，但也坦言無論是哪種模型，其技術發展都超前法律調適，法治與治理機制的系統性失靈便隨之浮現，形成監管真空，並間接為犯罪行為創造可乘之機，創新活動不僅難以永續，甚至可能被扭曲為規避監管與滋生犯罪的工具。有鑑於此，近年政府通過「打詐新四法」，全面地提高經由資通訊科技詐欺犯罪的刑事制裁效果，其中更訂定了一部前所未有的打詐專法：詐欺犯罪危害防制條例，王士維指出「打詐專法」雖具備彈性適用空間但仍有侷限，建議未來朝向實務準則與執法指引發展。
關於智慧合約於不動產業的應用情況，中國地政研究所林元興教授指出智慧合約目前可做到區塊鏈化及代幣化，可自動執行買賣與租賃條款，能有效降低詐騙風險、縮短流程並減少營運成本，更分享了智慧合約於美國Propy與RealT兩家公司的實例，展現具體可行性。不過林元興也表示智慧合約仍面臨: 如責任歸屬的法律面問題、缺乏標準化規範的制度面問題，以及資訊安全的技術面問題等等的挑戰仍需克服。
神坊資訊股份有限公司陳明泉總經理分享如何應用區塊鏈技術處理產險理賠與跨境支付的實際做法，他指出在產險理賠方面，主要是以產險區塊鏈聯盟為關鍵核心，讓區塊鏈平台作為單一信任來源，自動處理和驗證資料，大幅縮短人工審核時間。而在跨境支付方面，採用分散式帳本技術模式，將數據分散至全球成千上萬個節點，達成多方共識為基礎，優勢在於交易不含個資，幾乎不可能發生盜刷，且具備防竄改特性。
信義房屋長期關注居住相關的產業發展與社會脈動相關議題，透過成立政治大學商學院信義不動產研究發展中心，更進一步與學術合作，領先探究影響居住變化的相關議題與技術發展，將持續舉辦講座與大型論壇，邀集領域專家分享洞見，期能為推動居住產業進步發展提供建言。
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國泰(00293)首度發行20.8億港元公開債 非公營企業最大筆
國泰航空(00293.HK)宣布,成功為一筆3年期固定利率的港元債券定價,總額為20.8億港元,票息每年3.78厘,是國泰首次在港元公開債券市場籌集資金,同時亦是本港非公營企業在港發行最大規模的港元公開債券。國泰指出,是次發行反應熱烈,獲得不同類型的投資者認購,包括資產管理公司、銀行及私人銀行等。國泰計劃將發行債券所得款項用於營運資金及一般企業用途。該債券發行屬於國泰25億美元中期票據計劃的一部分。國泰已向本港聯交所申請債券上市及買賣許可。國泰指出,每年均會籌集資金,屬慣常的融資活動,其中會考慮整體資金需求、當前經濟環境、保持多元化的融資渠道以及融資成本等多項因素。國泰認為,這是一個在港元公開債券市場籌集資金,同時進一步拓展公司的融資來源多元化的好機會。國泰財務總裁沈碧嘉表示,該集團首度宣布發行港元公開債券,充分體現國泰植根香港的一貫承諾,其透過參與並支持香港金融市場的發展,為鞏固香港國際金融中心的領導地位作出貢獻。她續指,正投資遠超1000億港元,用於機隊、客艙、機場貴賓室及數碼創新,這些投資旨在實現其成為顧客最喜愛服務品牌的願景,同時加強香港作為國際航空樞紐的地位。 (BC)#國
艾卡拿斯棄戰法網
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腦震盪陰影未除 溫班亞馬缺陣馬刺拓荒者G3
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〈廣達家庭日〉梁次震：面對挑戰「唯快不破」今年積極爭取更多訂單
廣達 (2382-TW) 今 (25) 日於桃園龜山總部舉辦家庭日，副董事長梁次震指出，過去幾年訂單暢旺，今年將積極爭取更多訂單。同時，針對客戶要求及挑戰，梁次震以「天下武功，唯快不破」回應。
皇馬又失分爭霸渺茫
【Now Sports】皇家馬德里周五在西甲補時失守，被主隊貝迪斯逼和1:1，在多賽1場情況下落後巴塞隆拿8分，爭標機會爭霸渺茫。皇家馬德里由雲尼素斯夥拍安巴比掛帥，比寧咸及巴謙迪亞斯從後支援。皇馬於17分鐘由雲尼素斯先開紀錄，當時費達歷高華維迪遠射被貝迪斯門將巴耶斯擋出不遠，Vini執死雞射入。皇馬其後有安巴比入球後被判越位，加上Vini及比寧咸亦曾埋門失機，錯失擴大比數機會。貝迪斯今仗埋門次數比皇馬更多，如非隆尼恩連番救球，皇馬早就被扳平。直到補時3分鐘，安東尼推進受阻後最終仍右路傳中，皮球彈中人後，比爾連後上射入扳平。皇馬近4場聯賽只得5分，賽後33戰得74分，落後少賽1場，周六作客對基達菲的巴塞隆拿8分。在尚餘5輪西甲情況下，皇馬實在難以追趕。
換女主帥後柏林聯盟2連敗 RB萊比錫穩坐德甲前四
（法新社萊比錫24日電） 德甲足球聯賽RB萊比錫今天在主場3比1大勝柏林聯盟，朝重返歐冠會內賽又邁進一步，同時也讓柏林聯盟新任女主帥艾塔（Marie-Louise Eta）吞下執教德甲二連敗。如果聖保利（St Pauli）25日擊敗墊底的海登海姆（Heidenheim），柏林聯盟免於淪落德甲升降附加賽區的優勢恐縮小到僅剩3分積分。
OpenAI 首席科學家稱 AI 進展緩慢 GPT-5.5 實現重大突破
OpenAI 領導層預計 AI 發展將在未來幾個月加速。在 GPT-5.5 發佈會上，首席科學家 Jakub Pachocki 向記者表示，預期短期內將出現相當顯著的改進，中期則有極其重大的提升。他指出，相較於過往預期，近期的 AI 進展速度顯得「出乎意料地緩慢」，暗示技術突破即將到來。 GPT-5.5 定位全新智能級別 OpenAI 總裁 Greg Brockman 在播客中將 GPT-5.5 描述為「新型智能」，其在編寫程式、製作演示文稿與試算表，以及操作瀏覽器等任務中表現卓越。Greg Brockman 表示，該模型代表了長達 2 年研究工作的結晶，但在許多層面上，這僅僅是 2026 年技術演進的起點，未來將有更多自動化應用落實。 推理模型架構支撐技術加速轉型 加速發展的理論依據在於，GPT-5.5 將成為新一代高效推理模型的基石，類比於 GPT-4o 支援了 o1、o3 與 o4-mini 等型號。這些型號透過增加推理時間的運算能力來應對複雜任務。然而，並非所有研究者都認同此路徑，部分 AI 專家認為目前主流的語言模型架構已面臨瓶頸，並主張開發全新架構以達成真正的人工智能目標。
阿迪達：失榜首冇造成心理影響
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