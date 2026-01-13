區塊鏈重塑不動產交易 創新與安全成焦點

渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
[NOWnews今日新聞] 隨著金融科技與區塊鏈的快速發展，不動產市場正迎來一波前所未有的數位革新，政大商學院信義不動產研究發展中心舉辦「區塊鏈發展與房地產交易的創新與安全」研討會，聚焦「區塊鏈技術」、「智慧合約應用」以及「房地產交易安全」等核心議題，從技術、法規、金融與市場等面向，深入探討資產數位化對不動產產業的影響與政策挑戰。
主持人政治大學財務管理學系陳明吉教授指出，不動產交易流程數位化的好處在於提升作業效率、降低人力成本，更重要的是可以強化資訊流通安全與透明度，促進遠距交易的可行性，大幅提升不動產的流通性，促進資產活絡與經濟發展效益。
由於區塊鏈具有去「中心化」、「不可竄改」、「可追溯」等特性，可為交易流程、租賃管理與產權登記帶來更高的透明度及安全性。逢甲大學土地管理學系陳建元教授指出當前區塊鏈技術主要應用於身分識別、資料存證以及代幣經濟等三大領域，前兩項對於不動產交易具有顯著的幫助，透過強化的身分驗證與防偽，取代面對面確認身分、簽名用印的環節；以及透過資料上鏈及時存證，讓交易合約、產權證明、交易紀錄等相關文件，具有不被竄改、可永久保存追溯的特性。這不僅促進智慧合約、跨國交易，甚至讓權狀代幣化，增進不動產融資流通，讓新時代所需的長照宅、租賃宅、算力中心等更容易取得資金投入開發。
不動產代幣化雖然帶來資產流動性與投資自由化的優勢，但也衍生出不少監理挑戰，中國文化大學法律學系王士維助理教授分享了四種不動產代幣化的模型，但也坦言無論是哪種模型，其技術發展都超前法律調適，法治與治理機制的系統性失靈便隨之浮現，形成監管真空，並間接為犯罪行為創造可乘之機，創新活動不僅難以永續，甚至可能被扭曲為規避監管與滋生犯罪的工具。有鑑於此，近年政府通過「打詐新四法」，全面地提高經由資通訊科技詐欺犯罪的刑事制裁效果，其中更訂定了一部前所未有的打詐專法：詐欺犯罪危害防制條例，王士維指出「打詐專法」雖具備彈性適用空間但仍有侷限，建議未來朝向實務準則與執法指引發展。
關於智慧合約於不動產業的應用情況，中國地政研究所林元興教授指出智慧合約目前可做到區塊鏈化及代幣化，可自動執行買賣與租賃條款，能有效降低詐騙風險、縮短流程並減少營運成本，更分享了智慧合約於美國Propy與RealT兩家公司的實例，展現具體可行性。不過林元興也表示智慧合約仍面臨: 如責任歸屬的法律面問題、缺乏標準化規範的制度面問題，以及資訊安全的技術面問題等等的挑戰仍需克服。
神坊資訊股份有限公司陳明泉總經理分享如何應用區塊鏈技術處理產險理賠與跨境支付的實際做法，他指出在產險理賠方面，主要是以產險區塊鏈聯盟為關鍵核心，讓區塊鏈平台作為單一信任來源，自動處理和驗證資料，大幅縮短人工審核時間。而在跨境支付方面，採用分散式帳本技術模式，將數據分散至全球成千上萬個節點，達成多方共識為基礎，優勢在於交易不含個資，幾乎不可能發生盜刷，且具備防竄改特性。
信義房屋長期關注居住相關的產業發展與社會脈動相關議題，透過成立政治大學商學院信義不動產研究發展中心，更進一步與學術合作，領先探究影響居住變化的相關議題與技術發展，將持續舉辦講座與大型論壇，邀集領域專家分享洞見，期能為推動居住產業進步發展提供建言。
