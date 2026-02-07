區議員周潔莹違例泊車 麥美娟：議員要謹言慎行 符合公眾期望

【Now新聞台】工聯會葵青區議員周潔莹懷疑違例泊車阻礙消防通道。民政及青年事務局局長麥美娟表示，民政專員已嚴正提醒區議員要謹言慎行，行為舉止必須符合公眾對區議員的期望。

民政及青年事務局局長麥美娟：「我們葵青民政專員，作為區議會主席亦都不單止口頭，亦都發信嚴正提醒有關區議員，大家行為舉止一定要符合公眾對區議員的期望。事實上這個也是在今屆區議會成立之初，為何我們要設立履職監察機制等，我們都是希望令我們的區議員在他們盡責履職之餘，更加要清楚社會大眾對區議員的期望。」

另外，市建局改以支票方式，直接向宏福苑業主發放「樓宇更新大行動2.0」全額資助。民政及青年事務局局長麥美娟表示已聯絡400多戶業主，宏福苑管理人合安管理會協助派發支票，亦會在過渡性房屋等多居民入住的地方設立服務站，方便業主領取支票。

