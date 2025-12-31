區議員指宏福苑居民冀原址重建或同區樓宇安置 未有統一意見

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑5級大火發生至今逾月，屋苑去向未明，宏福苑居民日前向政府發聯署信，涉及逾百名居民，希望政府能夠在宏福苑原址重建。大埔區議員羅曉楓今日(31日)在電台節目表示，他接獲近百宗個案，不少居民表示在大埔居住多年，需在區內就醫，希望回到大埔居住，期望原址重建或以區內同類型樓宇安置，未有統一意見，冀當局提供靈活及多項選擇。

羅稱，將於下周大埔區議會會議向政府部門人員表達居民意見，同時查詢火警中未波及的宏志閣何時解封，讓居民可回到單位取回個人物品。羅同時提到，有政團提出在宏福苑對面的廣福公園、香港建造學院大埔訓練場用地等重建。亦有政黨建議重建選址鄰近富蝶邨的頌雅路工地，目前工地正進行土地平整，相信重建後能夠提供過千個單位，面積將與宏福苑單位相若，希望能提早於2030年前完成重建，他將會向相關政府部門了解工地的工程進展。

