區議員涉性侵11歲女童 女事主否認因不同意被告政治立場報案

【on.cc東網專訊】元朗區議員施駿興被指於17年前，在土瓜灣高山道公園非禮一名11歲女生；兩年後，再跟女生非法性交，當時兩人已成情侶。施駿興否認非禮及與非法性交共兩罪，案件今（16日）在區院續審。女事主供稱，被告向她說，看完電影《那些年我們一起追的女孩》後，決定跟她分手，追回前度。女事主形容被告是危險的人，前年得悉對方參選區議員，為免有其他受害人，決定報案。辯方質疑，她報案是因不同意被告的政治立場，女事主否認。

現年37歲的被告施駿興，被控於2008年11月某日，在土瓜灣高山道公園非禮11歲的女童X；以及於2011年3月14日在天水圍某單位，與13歲的女童X非法性交。X現年25歲，她今日供稱，2012年2月左右，她跟被告看了兩次電影《那些年我們一起追的女孩》。當時被告對她的態度已經轉差，以前每逢周末都會見面，後來見面次數減少，被告常常借故拒絕約會。由於情況一直沒好轉，她遂於4月直接問被告。被告解釋，看完《那些年》後，勾起跟前度的過往，他不想自己後悔，所以重新聯絡前度，堅決跟X分手。X覺得傷心、愕然，同時欣然接受。

X續稱，分手後兩人沒有聯繫。直至2014年，她曾要被告幫她做一份視藝功課。2016年，兩人於港鐵站偶遇及閒聊。之後，X覺得被告想再續前緣，被告傳訊息給她，說覺得「對你唔住」，問她「係咪好憎我」，又問她可否「陪我入倉做嘢」。除此之外，被告要求跟她視像會面。她拒絕後，他又致電給她。就着為何在2024年才報案，X解釋，2023年她得知被告選區議員。她想起兩人之間發生的事，開始搜尋相關記錄，重新組織事件。X指，作為區議員，不應做有違道德的事；而且區議員不時走入學校或社區，她覺得被告是個危險的人，她怕被告利用職權做更多的事。為免有其他受害人，她決定向社工求助及報案。

案件編號：DCCC 907/2024

