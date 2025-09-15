區院刑事案平均輪候331日、回落惟仍遠超100日目標 司法機構稱續受反修例案影響

立法會司法及法律事務委員會周一（15 日）開會，秘書處提供兩份與法庭程序輪候時間相關之文件，當中提及 2019 年反修例運動及國安相關案件進度，截至今年 2 月底，已提交的反修例案逾 2,350 宗，已處理約 96%；國安案件則有逾 230 宗，已處理約 86%。



文件亦提及，區域法院截至今年 6 月底，處理共 369 宗反修例刑事案件，當中 355 宗已結案。原訟庭處理的刑事案件，在 2022 至 2024 年共 1121 宗，但未個別統計 2019 年反修例案、國安相關案數量。至於裁判法院，則僅提及大部分反修例和國安案件已審結。



參照文件提供的平均輪候時間，高等法院原訟庭的「刑事固定審期」，截至 2025 年 6 月 30 日，由入稟公訴書至聆訊，需時 362 日；至於區域法院刑事案，由被告提訊至聆訊，則需 331 日，遠多於目標定下的 100 日。文件解釋，是由於高院的國安案需三位法官處理、反修例案件一般較複雜等，影響到其他刑事案件。

截至今年 6 月底

區院處理 369 宗反修例刑事案

立法會司法及法律事務委員會周一開會，議程包括「法庭程序的輪候時間」，當中夾附兩份分別由立法會秘書處擬備的資料，及司法機構政務處提供的文件，提及 2019 年反修例運動及國安相關案件進度。

文件顯示，司法機構政務處指截至 2025 年 2 月底，已提交不同級別法院審理 230 多宗國安案件及 2,350 多宗反修例案件，已分別完成處理 86% 及 96％。

文件另披露，區域法院截至 2025 年 6 月底，負責處理共 369 宗反修例刑事案，而 96% 即 355 宗案件已審結，稱預期對平均輪候時間的影響將會逐步減低。

就高等法院，文件提及在原訟庭提訴的刑事案件，2022 年有 223 宗，2023 年有 446 宗，2024 年有 452 宗；以上案件數量包括反修例案及國安相關案件，但沒提供個別統計數據。至於裁判法院，即僅提及大部分反修例和國安案件已審結。

其中一份文件提及，有議員察悉到處理刑事案件的實際時間，較預期的時間長。文件引用司法機構的解釋，表示是由於法庭需優先處理多宗「複雜且審期較長」的國安案及反修例案。

稱多宗反修例、國安案

審期超出預計

根據司法機構政務處的解釋，截至 2025 年 3 月底，「基於多宗備受矚目的國安案件及反 修例案件的審期均超出預計」，加上高等法院刑事法官數目有限，約有 60 宗已排期審理的刑事案件需要重新排期。

文件續指，隨著餘下大部分國安案件和反修例案件已排期於 2025 年審訊，預計該兩類案件對其他法庭程序平均輪候時間的影響，將逐步減少。

另外，參照文件提供的平均輪候時間，高等法院原訟庭的「刑事固定審期」，截至 2025 年 6 月，由入稟公訴書至聆訊，需時 362 日；至於區域法院刑事案，由被告提訊至聆訊，則需 331 日，遠多於目標定下的 100 日。

文件解釋，是由於高院的國安案需三位法官處理，而反修例案件及國安案件一般較為複雜，涉及被告人數較多且審期較長，並需較長時間以完成必要的程序和擬備判案書，因而影響到其他刑事案件。

原訟庭處理兩程序

因反修例或國安案增多

此外，文件附件亦顯示，原訟庭處理的「機密雜項法律程序」及「雜項法律程序（刑事）」數量顯著上升，其中部分是近年日益增多的反修例或國安相關案件所致，但未提及個別統計。

當中「機密雜項法律程序」，文件指主要涵蓋「按照機密程序處理的交出令申請」，有關個案在 2019 年有 340 宗，2020 年有 440 宗，2021 年有 545 宗，2022 年有 883 宗，2023 年 749 宗，2024 年有 698 宗，而今年截至 6 月底有 351 宗。

而「雜項法律程序（刑事）」，文件指主要涵蓋保釋申請、延展上訴時限申請及沒收令，有關個案由在 2019 年有 684 宗，2020 年有 772 宗，2021 年有 724 宗，2022 年有 637 宗，2023 年有 882 宗，2024 年有 1,012 宗，而至今年截至 6 月底有 463 宗。