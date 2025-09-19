十一國慶煙花好去處10選！每位$320起 海中心近距離睇煙花/露天餐廳歎美酒佳餚/盲盒大抽獎

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

10月1日國慶煙花好去處10選！每位$320起 海中心近距離睇煙花/露天餐廳歎美酒佳餚/盲盒大抽獎 附早鳥優惠

國慶煙花匯演將於10月1日8pm在維港空中上演，定必吸引一眾港人及旅客前往觀賞！Yahoo購物專員為大家精選了10個國慶煙花好去處，既可登上觀光船出海，亦能安坐餐廳以美酒佳餚伴煙花，部份提供早鳥優惠，每位只需$320，及早報名有著數！

國慶煙花好去處1. 開蓬巴士遊+煙花船維港遊

想一次過玩勻開蓬巴士遊及煙花船維港遊的話，推介這個正進行72折的煙花船維港遊，折後每位只需$888，先乘坐開蓬巴士暢遊彌敦道、油尖旺鬧市，之後到油麻地4號碼頭上船，在船上享用到會自助晚餐，最後在海中心近距離欣賞璀璨煙花兼維港夜遊，當晚船上更會舉行大抽獎，每船將有一位得獎者得到盲盒一盒，相當刺激！

【KKday72折優惠】煙花遊艇觀光之旅｜開蓬巴士｜船上到會自助餐 ｜盲盒抽獎｜朗豪坊(亞皆老街入口)集合

集合地點及時間：

落船地點及時間：船家指定碼頭，8:30pm-9pm

價錢：$888 （原價$1,228）

乘坐開蓬巴士暢遊彌敦道、油尖旺鬧市。（相片來源：KKday）

最後登船在海中心近距離欣賞璀璨煙花兼維港夜遊。（相片來源：KKday）

國慶煙花好去處2. 洋紫荊維港遊最抵玩 每位只需$320

講到抵玩的海上煙花遊船，洋紫荊維港遊最平每位$350，如今透過KKday預訂更可享91折，折後每位只需$320，大小同價，晚上7點半從北角東渡輪碼頭上船，暢遊維港及海上觀賞煙花匯演，玩到8:45pm返回北角東渡輪碼頭；如果想歎埋自助晚餐、無限暢飲指定啤酒、汽水、果汁等，以及欣賞現場樂隊表演，則每位$1,050。留意為了安全理由12歲或以下小童，由登船前至航程結束都必需穿上救生衣，但由於救生衣未有提供嬰兒尺寸，因此未滿2歲嬰兒不能上船。

【MAN FOO民富｜2025年10月1日煙花匯演】香港洋紫荊維港遊（不含餐飲・淨維港遊）

價錢：$320 （原價$350）

【2025年10月1日煙花匯演】香港洋紫荊維港遊+自助晚餐｜近距離觀賞海上煙花表演

價錢：$1,050

洋紫荊維港遊最平每位$350，如今透過KKday預訂更可享91折，折後每位只需$320，大小同價。（相片來源：KKday）

晚上7點半從北角東渡輪碼頭上船，暢遊維港及海上觀賞煙花匯演，玩到8:45pm返回北角東渡輪碼頭。（相片來源：KKday）

國慶煙花好去處3. 上船前歎任食韓式燒烤餐

想好好地食餐飽才上船睇煙花，推介這個船上賞璀璨煙花遊，行程先到觀塘享用任食韓式燒烤餐，再到觀塘公眾碼頭登上專船，於維港近距離觀賞煙花匯演，感受澎湃震撼，每位$598，大小同價，已包領隊服務費、保險費，為食人士必參加。

【2025煙花】10月1日船上賞璀璨煙花遊｜任食韓式燒烤餐

價錢：$598

維港近距離觀賞煙花匯演，感受澎湃震撼。（相片來源：KKday）

行程先到觀塘享用任食韓式燒烤餐。（相片來源：KKday）

國慶煙花好去處4. 管家幫手影靚相 航線不走回頭路

想有尊貴的享受，KKday這個三小時奢華遊艇之旅，可選中式或西式遊艇，當中西式遊艇現正進行9折早鳥優惠，折後每位$1,249，遊艇頂層設360度全景露天飛橋甲板，配備豪華舒適梳化座椅，包無限享用西式美饌，啤酒及精選小食等，全程由專業管家貼心服務，換言之有人幫手影靚相，加上登船點為中環公眾碼頭10號、落船點為油麻地避風塘碼頭，不走回頭路，能欣賞不同景色！

【早鳥優惠即享9折】豪華西式遊艇｜連精緻晚餐 + 無限啤酒、軟飲及精選小食即買即用

價錢：$1,249 （原價$1,388）

KKday這個三小時奢華遊艇之旅亙推出9折早鳥優惠。（相片來源：KKday）

西式遊艇頂層設360度全景露天飛橋甲板，配備豪華舒適梳化座椅。（相片來源：KKday）

價錢已包無限享用西式美饌，啤酒及精選小食等，全程由專業管家貼心服務。（相片來源：KKday）

國慶煙花好去處5. 限時早鳥優惠88折 西灣河上船

同樣登上西式遊艇，這個價錢較平，限時早鳥優惠88折後，每位只需$780，費用已包晚餐、小食及飲品，吃到越式網春巻、粟米墨魚餅、乾炒豬扒意粉、蜜味雞中翼、班蘭葉椰汁糕等，當晚將於筲箕灣避風塘碼頭即西灣河嘉亨灣對出碼頭上船，6點半登船，直至煙花結束後才返回登船點，落船後轉乘其他公共交通工具都不怕塞車塞人。

【限時早島優惠88折】10.1遊艇維多利亞港觀賞煙花｜連晚餐、小食及飲品

價錢：$780起 （原價$888）

同樣登上西式遊艇，這個價錢較平，限時早鳥優惠88折後，每位只需$780。（相片來源：KKday）

當晚將於筲箕灣避風塘碼頭即西灣河嘉亨灣對出碼頭上船，6點半登船，直至煙花結束後才返回登船點。（相片來源：KKday）

國慶煙花好去處6. 5pm九龍城碼頭登船 慢慢歎美酒美食

這維港煙花匯演豪華遊艇遊船之旅，同樣連上晚餐、無限供應啤酒、飲料和小吃，但登船時間為下午5點比其他早，代表大家有足夠時間慢慢享受海上之旅，歎歎美食美酒、觀賞日落景色。旅程由九龍城碼頭上落船，於維港核心煙花觀賞區巡航，可坐在舺板360度近距離欣賞國慶煙花匯演，如今推出83折早鳥優惠，折後每位$988，大小同價。

【早鳥優惠83折】10月1日維港煙花匯演豪華遊艇船票｜連晚餐、無限供應啤酒、飲料和小吃｜九龍城碼頭集合

價錢：$988 （原價$1,188）

如今推出83折早鳥優惠，折後每位$988，大小同價。（相片來源：KKday）

可坐在舺板360度近距離欣賞國慶煙花匯演。（相片來源：KKday）

遊艇備有大量梳化座，舒適奢華。（相片來源：KKday）

國慶煙花好去處7. 永安號早鳥77折 每位只需$688

若打算自理晚餐，推介只包無限暢飲紅白酒、啤酒、汽水的永安號觀光遊覽船，如今正推出77折早鳥優惠，由原價$888大減$200至每位$688，每人送神秘小禮物一份。當晚6:30pm在港島西灣河公眾碼頭出發，全程約2小時，能觀賞維港夜景及兩岸標誌性建築，如啟德郵輪碼頭、紅磡、尖沙咀東海旁、西九文化區，最後停泊在維港中讓大家盡情欣賞煙花，留意船上無指定座位，大家可自由選擇室內或室外坐位就座，迎合不同人士需要。

【2025煙花】10.1維港煙花匯演｜維港夜遊｜永安號｜無限暢飲洋酒、餐酒、啤酒、汽水 每人送神秘小禮物乙份

價錢：$688 （原價$888）

永安號觀光遊覽船（相片來源：KKday）

船上無指定座位，大家可自由選擇室內或室外坐位就座，迎合不同人士需要。（相片來源：KKday）

國慶煙花好去處8. 早鳥優惠低至半價 2歲以下免費

論抵玩程度，這個維港煙花船的早鳥優惠低至半價，折後每位低至$688，2歲以下小童有不佔位的情況下免費，可選中式或西式艇遊，由6點半登船玩到10點半落船，全程足有4小時可享用無限量免費啤酒飲品水果及輕食，部份方案包自助中式晚餐，邊吃邊在船頭及甲板上近距離觀賞煙花匯演，尤其適合一家大細出動。

【KKday半價優惠｜10月1日維港煙花船】4小時煙花遊艇之旅｜盛大煙花匯演｜連自助中式晚餐｜無限量免費啤酒飲品水果及輕食｜頂層360度全視角景觀｜必搶最佳位置欣賞璀璨煙花

價錢：$688 （原價$983）

論抵玩程度，這個維港煙花船的早鳥優惠低至半價，折後每位低至$688，2歲以下小童有不佔位的情況下免費。（相片來源：KKday）

全程足有4小時可享用無限量免費啤酒飲品水果及輕食，部份方案包自助中式晚餐。（相片來源：KKday）

邊吃邊在船頭及甲板上近距離觀賞煙花匯演，尤其適合一家大細出動。（相片來源：KKday）

國慶煙花好去處9. 港青酒店燒烤自助晚餐 早鳥優惠低至65折

港青酒店四樓平台花園推出煙花燒烤自助晚餐，於平台花園和宴會大禮堂任食超過40多款美食，回本海洋凍盤有波士頓龍蝦、長腳蟹、琵琶蝦、麵包蟹、黑青口等；招牌燒烤則有澳洲牛肉西冷、羊T骨、虎蝦等；其他必食美食有燒有骨牛肉西冷、美式醬燒排骨、龍蝦湯等，歎完美食便可到天台戶外觀賞煙花匯演，如今透過KKday預訂可享低至65折早鳥優惠，折後人均$988起，特別適合愛吃且懶得走動人士！

【KKday早鳥優惠】四樓平台花園煙花燒烤自助晚餐｜於平台花園和宴會大禮堂享用並到天台戶外觀賞煙花匯演（適用於2025年10月1日）

地址：尖沙咀梳士巴利道41號大禮堂北座4樓平台花園（地圖按此）

價錢：4人起預訂每位$988起 （原價$1,527） ，2人起預訂每位$1,188 （原價$1,527）

港青酒店四樓平台花園推出煙花燒烤自助晚餐，於平台花園和宴會大禮堂任食超過40多款美食。（相片來源：KKday）

歎完美食便可到天台戶外觀賞煙花匯演。（相片來源：KKday）

國慶煙花好去處10. 維港海傍露天餐廳 美酒佳餚伴煙花

位處香港藝術館地面的維港海傍露天餐廳INK Cafe，坐擁無敵維港景，客人不用迫即可安坐座位睇煙花，座位區備有4人枱及2人枱，分別最多可容納4人及2人，每位$934，4人枱包氣泡酒1枝、8杯酒精或無酒精飲品，以及精選小吃；2人枱包4杯酒精或無酒精飲品及精選小吃，價錢已包括加一服務費。

維港海景露天餐廳維港沿海露天餐廳INK Cafe｜INK Cafe 10.1煙花匯演

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館地舖（地圖按此）

價錢：每位$934

維港海傍露天餐廳INK Cafe坐擁無敵維港景，客人不用迫即可安坐座位睇煙花。（相片來源：KKday）

座位區備有4人枱及2人枱，每位$934。（相片來源：KKday）

