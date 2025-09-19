小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
十一國慶煙花好去處10選！每位$320起 海中心近距離睇煙花/露天餐廳歎美酒佳餚/盲盒大抽獎
國慶煙花匯演將於10月1日8pm在維港空中上演，定必吸引一眾港人及旅客前往觀賞！Yahoo購物專員為大家精選了10個國慶煙花好去處，既可登上觀光船出海，亦能安坐餐廳以美酒佳餚伴煙花，部份提供早鳥優惠，每位只需$320，及早報名有著數！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
國慶煙花好去處1. 開蓬巴士遊+煙花船維港遊
想一次過玩勻開蓬巴士遊及煙花船維港遊的話，推介這個正進行72折的煙花船維港遊，折後每位只需$888，先乘坐開蓬巴士暢遊彌敦道、油尖旺鬧市，之後到油麻地4號碼頭上船，在船上享用到會自助晚餐，最後在海中心近距離欣賞璀璨煙花兼維港夜遊，當晚船上更會舉行大抽獎，每船將有一位得獎者得到盲盒一盒，相當刺激！
【KKday72折優惠】煙花遊艇觀光之旅｜開蓬巴士｜船上到會自助餐 ｜盲盒抽獎｜朗豪坊(亞皆老街入口)集合
集合地點及時間：
落船地點及時間：船家指定碼頭，8:30pm-9pm
價錢：$888
（原價$1,228）
國慶煙花好去處2. 洋紫荊維港遊最抵玩 每位只需$320
講到抵玩的海上煙花遊船，洋紫荊維港遊最平每位$350，如今透過KKday預訂更可享91折，折後每位只需$320，大小同價，晚上7點半從北角東渡輪碼頭上船，暢遊維港及海上觀賞煙花匯演，玩到8:45pm返回北角東渡輪碼頭；如果想歎埋自助晚餐、無限暢飲指定啤酒、汽水、果汁等，以及欣賞現場樂隊表演，則每位$1,050。留意為了安全理由12歲或以下小童，由登船前至航程結束都必需穿上救生衣，但由於救生衣未有提供嬰兒尺寸，因此未滿2歲嬰兒不能上船。
【MAN FOO民富｜2025年10月1日煙花匯演】香港洋紫荊維港遊（不含餐飲・淨維港遊）
價錢：$320
（原價$350）
【2025年10月1日煙花匯演】香港洋紫荊維港遊+自助晚餐｜近距離觀賞海上煙花表演
價錢：$1,050
國慶煙花好去處3. 上船前歎任食韓式燒烤餐
想好好地食餐飽才上船睇煙花，推介這個船上賞璀璨煙花遊，行程先到觀塘享用任食韓式燒烤餐，再到觀塘公眾碼頭登上專船，於維港近距離觀賞煙花匯演，感受澎湃震撼，每位$598，大小同價，已包領隊服務費、保險費，為食人士必參加。
【2025煙花】10月1日船上賞璀璨煙花遊｜任食韓式燒烤餐
價錢：$598
登船地點及時間：觀塘道414號亞太中心地下（地圖按此），4:45pm
落船地點及時間：船家指定碼頭，煙花結束後
國慶煙花好去處4. 管家幫手影靚相 航線不走回頭路
想有尊貴的享受，KKday這個三小時奢華遊艇之旅，可選中式或西式遊艇，當中西式遊艇現正進行9折早鳥優惠，折後每位$1,249，遊艇頂層設360度全景露天飛橋甲板，配備豪華舒適梳化座椅，包無限享用西式美饌，啤酒及精選小食等，全程由專業管家貼心服務，換言之有人幫手影靚相，加上登船點為中環公眾碼頭10號、落船點為油麻地避風塘碼頭，不走回頭路，能欣賞不同景色！
【早鳥優惠即享9折】豪華西式遊艇｜連精緻晚餐 + 無限啤酒、軟飲及精選小食即買即用
價錢：$1,249
（原價$1,388）
國慶煙花好去處5. 限時早鳥優惠88折 西灣河上船
同樣登上西式遊艇，這個價錢較平，限時早鳥優惠88折後，每位只需$780，費用已包晚餐、小食及飲品，吃到越式網春巻、粟米墨魚餅、乾炒豬扒意粉、蜜味雞中翼、班蘭葉椰汁糕等，當晚將於筲箕灣避風塘碼頭即西灣河嘉亨灣對出碼頭上船，6點半登船，直至煙花結束後才返回登船點，落船後轉乘其他公共交通工具都不怕塞車塞人。
【限時早島優惠88折】10.1遊艇維多利亞港觀賞煙花｜連晚餐、小食及飲品
價錢：$780起
（原價$888）
國慶煙花好去處6. 5pm九龍城碼頭登船 慢慢歎美酒美食
這維港煙花匯演豪華遊艇遊船之旅，同樣連上晚餐、無限供應啤酒、飲料和小吃，但登船時間為下午5點比其他早，代表大家有足夠時間慢慢享受海上之旅，歎歎美食美酒、觀賞日落景色。旅程由九龍城碼頭上落船，於維港核心煙花觀賞區巡航，可坐在舺板360度近距離欣賞國慶煙花匯演，如今推出83折早鳥優惠，折後每位$988，大小同價。
【早鳥優惠83折】10月1日維港煙花匯演豪華遊艇船票｜連晚餐、無限供應啤酒、飲料和小吃｜九龍城碼頭集合
價錢：$988
（原價$1,188）
國慶煙花好去處7. 永安號早鳥77折 每位只需$688
若打算自理晚餐，推介只包無限暢飲紅白酒、啤酒、汽水的永安號觀光遊覽船，如今正推出77折早鳥優惠，由原價$888大減$200至每位$688，每人送神秘小禮物一份。當晚6:30pm在港島西灣河公眾碼頭出發，全程約2小時，能觀賞維港夜景及兩岸標誌性建築，如啟德郵輪碼頭、紅磡、尖沙咀東海旁、西九文化區，最後停泊在維港中讓大家盡情欣賞煙花，留意船上無指定座位，大家可自由選擇室內或室外坐位就座，迎合不同人士需要。
【2025煙花】10.1維港煙花匯演｜維港夜遊｜永安號｜無限暢飲洋酒、餐酒、啤酒、汽水 每人送神秘小禮物乙份
價錢：$688
（原價$888）
國慶煙花好去處8. 早鳥優惠低至半價 2歲以下免費
論抵玩程度，這個維港煙花船的早鳥優惠低至半價，折後每位低至$688，2歲以下小童有不佔位的情況下免費，可選中式或西式艇遊，由6點半登船玩到10點半落船，全程足有4小時可享用無限量免費啤酒飲品水果及輕食，部份方案包自助中式晚餐，邊吃邊在船頭及甲板上近距離觀賞煙花匯演，尤其適合一家大細出動。
【KKday半價優惠｜10月1日維港煙花船】4小時煙花遊艇之旅｜盛大煙花匯演｜連自助中式晚餐｜無限量免費啤酒飲品水果及輕食｜頂層360度全視角景觀｜必搶最佳位置欣賞璀璨煙花
價錢：$688
（原價$983）
國慶煙花好去處9. 港青酒店燒烤自助晚餐 早鳥優惠低至65折
港青酒店四樓平台花園推出煙花燒烤自助晚餐，於平台花園和宴會大禮堂任食超過40多款美食，回本海洋凍盤有波士頓龍蝦、長腳蟹、琵琶蝦、麵包蟹、黑青口等；招牌燒烤則有澳洲牛肉西冷、羊T骨、虎蝦等；其他必食美食有燒有骨牛肉西冷、美式醬燒排骨、龍蝦湯等，歎完美食便可到天台戶外觀賞煙花匯演，如今透過KKday預訂可享低至65折早鳥優惠，折後人均$988起，特別適合愛吃且懶得走動人士！
【KKday早鳥優惠】四樓平台花園煙花燒烤自助晚餐｜於平台花園和宴會大禮堂享用並到天台戶外觀賞煙花匯演（適用於2025年10月1日）
地址：尖沙咀梳士巴利道41號大禮堂北座4樓平台花園（地圖按此）
價錢：4人起預訂每位$988起
（原價$1,527），2人起預訂每位$1,188 （原價$1,527）
國慶煙花好去處10. 維港海傍露天餐廳 美酒佳餚伴煙花
位處香港藝術館地面的維港海傍露天餐廳INK Cafe，坐擁無敵維港景，客人不用迫即可安坐座位睇煙花，座位區備有4人枱及2人枱，分別最多可容納4人及2人，每位$934，4人枱包氣泡酒1枝、8杯酒精或無酒精飲品，以及精選小吃；2人枱包4杯酒精或無酒精飲品及精選小吃，價錢已包括加一服務費。
維港海景露天餐廳維港沿海露天餐廳INK Cafe｜INK Cafe 10.1煙花匯演
地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館地舖（地圖按此）
價錢：每位$934
更多相關文章：
國慶煙花2025｜維港海中心近距離睇煙花早鳥優惠每位$688！無限暢飲紅白酒/啤酒/汽水兼送神秘小禮物
香港好去處｜WHIMSY歡樂天地36,000呎、最大旗艦店登陸灣仔合和！必玩零下15°C「奇幻冰雪樂園」＋VR飛行電單車
海洋公園哈囉喂2025登場！化身驚嚇結界 6大驚嚇體驗：詛咒盲盒、食人族部落
香港好去處｜WHIMSY歡樂天地36,000呎、最大旗艦店登陸灣仔合和！必玩零下15°C「奇幻冰雪樂園」＋VR飛行電單車
《Glass Heart》熱潮延續！佐藤健TENBLANK亞洲巡迴見面會 即睇售票詳情
中秋好去處2025｜大埔Lake House化身粉紅中秋派對！多個夢幻打卡位：粉紅月亮/星空森林/月光兔影/Moonlit Voyage木船
迪士尼Halloween惡人派對登場！必搶優惠：門票送20周年LinaBell特別版毛公仔/$879入園暢玩兩次
澳門煙花匯演2025｜國慶/中秋都有得睇！還有火樹銀花嘉年華、線上遊戲送機票 即睇最佳免費觀賞好去處
澳門煙花匯演2025｜金光飛航「煙花觀賞航線」 優惠價$1加購港澳單程船票，再送上網卡
澳門煙花匯演好去處2025｜坐船出海/空中漫步/開蓬巴士/自助晚餐/珠海隔岸遠觀
其他人也在看
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 18 小時前
Prada「機場神袋」俘獲Karina的心！Explore航海郵差包，準備做今期爆款手袋
身為Prada品牌大使的Karina，在Instagram分享桃園機場轉機照，一身低調穿搭搭配Prada尼龍包，毫無疑問又再次引爆粉絲熱議！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 1 天前
《女神配對計劃》李芷晴發表感受被網民粗口辱罵 大方留言回應令網民道歉
TVB《女神配對計劃》日前完滿結束，5位女神中只有葉蒨文、梁敏巧及羅毓儀配對成功，而關嘉敏及李芷晴則配對失敗。節目完結後，李芷晴（Stephanie）日前於社文平台發文透露心聲，直言「依然相信愛情」及「更加了解自己」。不過，卻引來網民以粗口辱罵，事後Stephanie留言回應成功令網民道歉。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 3 小時前
熊黛林拍片自爆當年女追男 勇敢去愛主動出擊富二代老公
現年44歲嘅名模熊黛林（Lynn），2016年下嫁郭可盈弟弟郭可頌，2018年更誕下孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 1 天前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 1 天前
科技巨頭｜蘋果摺疊iPhone進入試產階段 台灣正設立試產線 成功後印度將複製量產
據《日經亞洲》最新報導，蘋果公司已啟動首款摺疊iPhone的實質性生產準備，正與關鍵供應商在台灣籌建試產線。這項代號可能為iPhone 16 Fold的創新產品，計劃於2026年以約9,500萬部的目標產量問世，較今年iPhone系列總產能提升逾10%，有望成為驅動蘋果新一輪增長的核心產品。BossMind ・ 19 小時前
英偉達斥50億美元入股 英特爾股價暴升
晶片大廠英偉達 (NVDA) 宣布投資 50 億美元入股英特爾，並將合作開發資料中心與個人電腦 (PC) 產品的消息，引發市場熱烈反應，英特爾周四 (18 日) 盤前股價一度暴漲逾 30%。鉅亨網 ・ 15 小時前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
張曼玉這位國際級大人物，不只能演，她的氣質以及穿搭也是很很多學習的範本。以前就已經常聽說，曼玉穿衣很前衛，千禧年代經已年著Balenciaga Le City手袋、Coach的Cintage斜肩包，現在這些手袋都要回歸大熱，成為Gen Z追捧的手袋目標。在物色手袋入手款嗎？來參考張曼玉的手袋時尚，看看2025年的手袋熱潮會是怎麼樣！Yahoo Style HK ・ 1 天前
俠醫｜譚凱琪坦言開拍前好大壓力 為演自閉症角色收集真實案例仍被網民狠批
TVB熱播劇集《俠醫》由陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪等演員演出，其劇情焦點之一為羅穎茵（譚凱琪飾）及羅穎琛（張曦雯飾）呢對姊妹情，譚凱琪扮演患有自閉症嘅姐姐，折磨妹妹張曦雯嘅劇情令唔少觀眾都表示感受到兩姐妹之間嘅溫馨感情。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 20 小時前
HOKA「厚底瑪莉珍鞋」未開賣先上熱搜！重新定義「甜帥運動風」，這對鞋準備爆紅
HOKA 再度重新定義時尚界，將經典瑪莉珍鞋與機能厚底完美結合，推出全新鞋款「Bondi Mary Jane」！Yahoo Style HK ・ 1 天前