《鱷魚之吻》Yahoo娛樂圈專訪 談善言做新「阿寶」
十一國慶煙花｜世星號、耀星號煙花維港遊大減$200！4小時船程包飲品小食
十一國慶留港消費有甚麼好去處？想睇年度國慶煙花又嫌沒有新意？可以換個地方觀賞，升級煙花匯演體驗觀感吧！趁KKday推出優惠，訂購香港天星小輪10.1煙花維港遊體驗，登上世星號／輝星號出維港海中心近距離睇煙花，每人最平$288起，還有飲品小食，十分划算。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
登天星小輪近距離睇全景煙花匯演
國慶假期遇着星期三，不請假、打算留港睇睇煙花、湊熱鬧，也不用人擠人！現時香港有不少海上遊體驗，大家可以登船出海，並以最佳角度近距離欣賞360度全景煙花匯演。要有特色，而非一般開船P遊艇的話，就要選擇天星小輪啦～有全新裝潢現代遊船世星號，也有懷舊英式風情遊船輝星號，6pm登船、8pm煙花匯演開始、10pm落船，全程4小時。
優惠碼減$200/每位最平$288
KKday現時推出相關優惠，只要輸入優惠碼【KKDSF200】即減$200。以世星號為例，4小時航程連清爽無酒精飲品及精選小食，上層座位每位原價$688，輸入優惠碼【KKDSF200】折後$488，下層再平一點，輸入優惠碼【RLGACBP】減$100，折後$288。而酒吧體驗遊船：輝星號沒分上下層，每位原價$688，輸入優惠碼【KKDSF200】折後$488，每位送限定雞尾酒2杯。提提大家，兩艘船都會在5:30pm-5:50pm登記上船，上船後自由入座，不設固定座位，隨心選擇最佳觀賞位置即可。
香港天星小輪｜天星維港遊｜10.1 煙花維港遊
價錢：
世星號
上層座位每位$688，輸入優惠碼【KKDSF200】、折後$488
下層座位每位$388，輸入優惠碼【RLGACBP】、折後$288
輝星號
價錢：每位原價$688，輸入優惠碼【KKDSF200】、折後$488
天星維港遊｜10.1 煙花維港遊
日期時間：2025年10月1日（星期三）
航程時間：6pm-10pm（4小時）
煙花時間：8pm（約23分鐘）
登船地點：尖沙咀天星碼頭
更多相關文章：
十一國慶｜煙花匯演外還可以去這裡！免費入場國慶賽馬日/科學館/濕地公園
十一國慶煙花好去處10選！每位$320起 海中心近距離睇煙花/露天餐廳歎美酒佳餚/盲盒大抽獎
國慶煙花2025｜海港城露天停車場觀賞煙花匯演！即睇2大入場方法，最平只需$30
十一國慶煙花2025｜銅鑼灣柏寧酒店煙花匯演派對！空中花園俯瞰精彩煙花、暢飲啤酒及紅白酒
國慶煙花2025｜十一國慶煙花8大免費觀賞好去處！港九靚位推介：中環海濱、中山公園、啟德碼頭隱世公園
十一國慶/中秋去邊好？北上深圳朝聖最新華發冰雪滑雪場、體驗哈利波特夜遊 兼送酒店$150優惠券｜深圳好去處
深圳酒店優惠｜國慶/中秋/除夕不加價！深圳福朋喜來登酒店7折優惠、人均$227.3起 搶指定優惠碼減最多$300
深圳國際會展中心皇冠假日酒店優惠！十一國慶假期、中秋節住行政房人均只要$464.1 再送$150酒店優惠券
深圳酒店優惠｜深圳硬石酒店減$200再送$150優惠券，人均$365.3起！十一國慶無加價、行1分鐘到哈利波特禁忌森林會場
十一國慶、中秋深圳酒店推介！深圳國際會展中心希爾頓酒店人均$655起 包華發冰雪熱雪奇蹟滑雪票｜深圳酒店優惠
其他人也在看
樺加沙逼近 旅程要取消？旅遊保險如何保障？
旅遊計劃若遇上天災如颱風、地震、水災等等而令行程取消，一般旅遊保險都會保障受保人的損失。本文就和大家拆解購買旅遊保險時，有關因天災令行程取消的保障事宜，看看有甚麼保障範圍及投保細節條款要留意。Yahoo財經 ・ 1 天前
國慶煙花2025｜18間煙花餐廳零死角欣賞維港煙花匯演！遊艇觀賞/270度海景露台/金紫荊廣場專屬煙花區
國慶煙花匯演將於10月1號晚上8時舉行，屆時大家可於維港兩岸欣賞煙花匯演，可以想像到維港兩岸必定人山人海！不想跟人逼又想欣賞到維港靚景及國慶煙花，到一些能觀賞到十一國慶煙花的餐廳絕對是最好的選擇，今次Yahoo Food就集齊九龍跟港島區18間睇國慶煙花餐廳，馬上看看內文介紹！Yahoo Food ・ 1 天前
深圳酒店優惠｜深圳博林天瑞喜來登酒店折上折優惠！2大1小人均$332.7起 包自助早餐、雙人行政酒廊禮遇歎下午茶＋Happy Hour
10至12月節日假期多，想安排去個北上之旅，深圳絕對是首選！近日Klook推出多個深圳酒店優惠，當中深圳博林天瑞喜來登酒店優惠更低至77折，人均只需$332.7起，入住豪華房一晚、包自助早餐、雙人行政酒廊禮遇歎下午茶及歡樂時光；限定期間訂購多2間酒店，更可額外獲75折折扣，以及高鐵$75優惠券、滴滴優惠券。想知更多詳情的話，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
深圳酒店優惠｜深圳硬石酒店減$200再送$150優惠券，人均$365.3起！十一國慶無加價、行1分鐘到哈利波特禁忌森林會場
全球爆紅的《哈利波特：禁忌森林體驗》即將10月1日登陸深圳龍華觀瀾湖，是今個國慶及中秋假期好去處！今次Yahoo購物專員推介距離會場只需1分鐘步程的深圳硬石酒店，Klook推出週年慶特惠住宿套餐，入住一晚豪華房，包2大1小早餐及自助晚餐、兒童烘焙項目，做到減$200再送$150深圳酒店優惠券，折後$1,096起，以一家三口入住計，人均只需$365.3起，十一國慶都無加價，同樣套票於KKday購買為$1,420起，如今平足$323，立即往下睇睇預訂方法吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
深圳酒店優惠｜深圳觀瀾湖酒店人均$372.6起、送$150酒店優惠券！包哈利波特夜遊體驗/觀瀾湖運動公社門票
10月1日開幕的哈利波特夜遊體驗，要玩得盡興，推介入住鄰近的深圳觀瀾湖酒店，集住宿、玩樂、美食於一身的度假勝地，Klook獨家推出套票優惠，以2大1小入住計，人均$372.6起即可入住，包自助早晚外，更有兒童樂園、運動公社門票，更有哈利波特夜遊體驗套票，即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
樺加沙到打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 49 分鐘前
深圳國際會展中心皇冠假日酒店優惠！十一國慶假期、中秋節住行政房人均只要$464.1 再送$150酒店優惠券
放假想帶小朋友放電？可以北上深圳來個Staycation，推介這間位於寶安區的深圳國際會展中心皇冠假日酒店，Klook正推出住宿優惠，可用85折折扣預訂行政客房1晚，包含雙人自助早餐、雙人行政禮遇等人均只要$464.1，就連十一國慶、中秋節當日都不加價，相當抵住！除此之外，逢星期三9pm會有快閃優惠碼【SZHOTEL924】，減$200。如在9月30日前訂購酒店，Klook還多送你$150深圳酒店優惠碼，超抵！Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 1 天前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 1 天前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收
【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。Bloomberg ・ 16 小時前
出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快
路透社引述知情人士報道指，中證監已建議部份本土券商，暫停在香港開展實體資產（ RWA ）代幣化業務，這表明中央對離岸數字資產市場的蓬勃狂熱已心生警惕，並開始出手進行風險管控。BossMind ・ 16 小時前
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 18 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡‧說樓市｜滙豐推2.73厘定息！對賭加息點揀好？拆解三大細節位
因應近日銀行同業拆息 (HIBOR) 波動，本港龍頭銀行滙豐推出極具吸引力的定息按揭計劃，無論選擇首三年或五年定息期，息率一律鎖定於2.73厘，較現時普遍H按計劃需要使用的鎖息上限3.5厘為低 。這個計劃是否代表業主可以慳更多？《胡 ‧ 說樓市》為你全面拆解。Yahoo 地產 ・ 22 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曾志偉與內地導演智慧較量 否認TVB沒落 霸氣強調今年有錢賺
無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉近日為內地熱播綜藝節目《王牌對王牌》擔任嘉賓，於節目其中一個環節中與內地導演唐國強展開一場智慧較量，各不相讓。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前