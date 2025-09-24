Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

十一國慶煙花｜世星號、耀星號煙花維港遊大減$200！4小時船程包飲品小食

十一國慶留港消費有甚麼好去處？想睇年度國慶煙花又嫌沒有新意？可以換個地方觀賞，升級煙花匯演體驗觀感吧！趁KKday推出優惠，訂購香港天星小輪10.1煙花維港遊體驗，登上世星號／輝星號出維港海中心近距離睇煙花，每人最平$288起，還有飲品小食，十分划算。

趁KKday推出優惠，訂購香港天星小輪10.1煙花維港遊體驗。（Getty Images）

登天星小輪近距離睇全景煙花匯演

國慶假期遇着星期三，不請假、打算留港睇睇煙花、湊熱鬧，也不用人擠人！現時香港有不少海上遊體驗，大家可以登船出海，並以最佳角度近距離欣賞360度全景煙花匯演。要有特色，而非一般開船P遊艇的話，就要選擇天星小輪啦～有全新裝潢現代遊船世星號，也有懷舊英式風情遊船輝星號，6pm登船、8pm煙花匯演開始、10pm落船，全程4小時。

登船出海以最佳角度近距離欣賞360度全景煙花匯演。（Getty Images）

優惠碼減$200/每位最平$288

KKday現時推出相關優惠，只要輸入優惠碼【KKDSF200】即減$200。以世星號為例，4小時航程連清爽無酒精飲品及精選小食，上層座位每位原價$688，輸入優惠碼【KKDSF200】折後$488，下層再平一點，輸入優惠碼【RLGACBP】減$100，折後$288。而酒吧體驗遊船：輝星號沒分上下層，每位原價$688，輸入優惠碼【KKDSF200】折後$488，每位送限定雞尾酒2杯。提提大家，兩艘船都會在5:30pm-5:50pm登記上船，上船後自由入座，不設固定座位，隨心選擇最佳觀賞位置即可。

香港天星小輪｜天星維港遊｜10.1 煙花維港遊

價錢：

世星號

上層座位每位$688，輸入優惠碼【KKDSF200】、折後$488

下層座位每位$388，輸入優惠碼【RLGACBP】、折後$288

輝星號

價錢：每位原價$688，輸入優惠碼【KKDSF200】、折後$488

世星號由傳統渡輪改裝而成，客艙以郵輪式寬敞、豪華、舒適及通透視野之理念設計，比一般天星小輪感覺奢華得多。（圖片：天星小輪）

世星號下層甲板。（圖片：天星小輪）

輝星號設計仿照1920年代的天星小輪。（圖片：天星小輪）

輝星號露天甲板。（圖片：天星小輪）

天星維港遊｜10.1 煙花維港遊

日期時間：2025年10月1日（星期三）

航程時間：6pm-10pm（4小時）

煙花時間：8pm（約23分鐘）

登船地點：尖沙咀天星碼頭

