十一國慶/中秋去邊好？北上深圳朝聖最新華發冰雪滑雪場、體驗哈利波特夜遊 兼送酒店$150優惠券｜深圳好去處

十一國慶跟中秋節假期只差5日，精明打工仔都會提前申請放假，用「請3放7」、「請5放12」自製長假期！有長假期又去哪裡好呢？Yahoo Travel為大家推介深圳最新2個景點：深圳華發冰雪熱雪奇蹟、哈利波特禁忌森林體驗夜遊，即使你已經常常北上，都包有新鮮感！現時經Klook預訂更獲得深圳酒店優惠券一張，可以減$150～即睇詳情，趁早計劃十一國慶、中秋節行程安排啦！

深圳華發冰雪熱雪奇蹟有滑雪場、潛水場、商店街 可以玩足2日1夜

有理由相信，深圳華發冰雪熱雪奇蹟、哈利波特禁忌森林體驗夜遊特意趕及在十一國慶及中秋假期開業，為大家準備好放假出遊好去處！有留意深圳好去處的，一定知道全球最大室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」已經公佈開幕日期，將於9月29日跟大家見面。屆時大家就可以在總面積約10萬平方米、相當於11個足球場大小的滑雪場大展身手，場內有5條國際雪聯認證的賽事級雪道，能夠滿足不同程度的朋友。除了滑雪場外，還有深度約33米的室內潛水基地、極光主題景觀商店街，相信可以玩足2日1夜。提提大家，經Klook預訂門票可獲$150深圳酒店優惠券，Klook會經確認電郵送出。另外，經Klook訂深圳酒店「愈訂愈多折」住宿套票，可以額外獲得75折優惠券，下次再訂深圳/廣州/珠海酒店就更平啦～

深圳華發冰雪熱雪奇蹟【預售·早鳥優惠】

價錢：

3小時初級道滑雪門票｜單人$341.8起，雙人$646.4起

4小時初/中級道滑雪票｜單人$412起

4小時中/高級道滑雪票｜單人$489起

不限時中/高級道滑雪票｜單人$556起

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

全球最大室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」已經公佈開幕日期，將於9月29日跟大家見面。（圖片：華發冰雪熱雪奇蹟）

深圳最新華發滑雪場總面積約10萬平方米、相當於11個足球場大小！（圖片：華發冰雪熱雪奇蹟）

深圳華發冰雪世界

地址：深圳市寶安區沙井街道和一社區沙井南環路555號（地圖按此）

交通：深圳地鐵會展城站C出口，步行約13分鐘

深圳華發冰雪熱雪奇蹟附近酒店推介

1. 深圳國際會展中心洲際酒店

【愈訂愈多折｜即訂先享85折】洲際豪華客房（含兩大一小自助早餐+兩大一小自助晚餐/套餐+歡迎水果等）

10月1-8日房價：$1,528起，2大1小入住、人均$509.3起

SHOP NOW

深圳國際會展中心洲際酒店（酒店官方圖片）

2. 深圳國際會展中心皇冠假日酒店

【愈訂愈多折｜即訂先享85折】行政客房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人行政禮遇+户外泳池+室內泳池以及健身房等）

10月1-8日房價：$1,091起，人均$545.5起

SHOP NOW

深圳國際會展中心皇冠假日酒店。（酒店官方圖片）

3. 深圳國際會展中心希爾頓酒店

【美食套餐】客房1間1晚（含雙人早餐+雙人晚餐（週五週六為自助晚餐））

10月1-8日房價：$1,188起，人均$594起

SHOP NOW

【華發冰雪熱雪奇蹟 · 雙人套票】高級客房1間1晚（含無早/雙人早餐+雙人初級道3小時滑雪票+室內恆温泳池等）

10月1-8日房價：$1,855起，人均$927.5起

SHOP NOW

深圳國際會展中心希爾頓酒店。（酒店官方圖片）

走入哈利波特禁忌森林 親歷電影經典魔法場景

另外，哈利波特禁忌森林體驗夜遊更在十一國慶當天才開幕，選址龍華區觀瀾湖片區的戶外林地 ，用光影與音效將場地變成電影中《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》的禁忌森林，單憑想像都覺得相當夢幻。參加者會化身巫師，沿途重溫經典魔法場景及邂逅魔法動物：鷹頭馬身的巴嘴、木精、玻璃獸等，整場沉浸式體驗長達60-75分鐘，十分有誠意。同樣地，經Klook預訂門票可獲$150深圳酒店優惠券，Klook會經確認電郵送出。另外，經Klook訂深圳酒店「愈訂愈多折」住宿套票，可以額外獲得75折優惠券。

哈利·波特：禁忌森林體驗（深圳站）

普通門票價錢：成人$259.9起，兒童$183.4起

門票+快速通行票價錢：大小同價$303.5起，親子票（1大1小）$487起

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

哈利波特禁忌森林體驗夜遊更在十一國慶當天才開幕，選址龍華區觀瀾湖片區的戶外林地 。（圖片：Trip.com）

參加者會化身巫師，沿途重溫經典魔法場景及邂逅魔法動物。（圖片：Trip.com）

哈利波特禁忌森林體驗夜遊 深圳站

地址：深圳市龍華區觀瀾街道牛湖水數位藝術生活水廊南70米（地圖按此）

日期：2025年10月1日起至2026年3月

哈利波特禁忌森林附近酒店推介

1. 深圳觀瀾湖酒店

【愈訂愈多折｜即訂先享85折】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人自助晚餐+運動公社首道門票+兒童樂園）

10月1-8日房價：$1,637起，人均$818.5起

SHOP NOW

【哈利波特門票】高級豪華房1間1晚 （含2大1小精美早餐+觀瀾運動公社門票+雙人哈利波特門票）

10月1-8日房價：$1,695起，人均$847.5起

SHOP NOW

深圳觀瀾湖酒店。（酒店官方圖片）

2. 深圳硬石酒店

【愈訂愈多折｜即訂先享85折】豪華房1間1晚（含2大1小自助早餐+1大1小運動公社親子套票1張）

10月1-8日房價：$1,390起，人均$695起

SHOP NOW

【哈利波特門票】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人哈利波特門票+雙人運動公社門票）

10月1-8日房價：$1,940起，人均$970起

SHOP NOW

深圳硬石酒店（酒店官方圖片）

