娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
十一國慶/中秋去邊好？北上深圳朝聖最新華發冰雪滑雪場、體驗哈利波特夜遊 兼送酒店$150優惠券｜深圳好去處
十一國慶跟中秋節假期只差5日，精明打工仔都會提前申請放假，用「請3放7」、「請5放12」自製長假期！有長假期又去哪裡好呢？Yahoo Travel為大家推介深圳最新2個景點：深圳華發冰雪熱雪奇蹟、哈利波特禁忌森林體驗夜遊，即使你已經常常北上，都包有新鮮感！現時經Klook預訂更獲得深圳酒店優惠券一張，可以減$150～即睇詳情，趁早計劃十一國慶、中秋節行程安排啦！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
深圳華發冰雪熱雪奇蹟有滑雪場、潛水場、商店街 可以玩足2日1夜
有理由相信，深圳華發冰雪熱雪奇蹟、哈利波特禁忌森林體驗夜遊特意趕及在十一國慶及中秋假期開業，為大家準備好放假出遊好去處！有留意深圳好去處的，一定知道全球最大室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」已經公佈開幕日期，將於9月29日跟大家見面。屆時大家就可以在總面積約10萬平方米、相當於11個足球場大小的滑雪場大展身手，場內有5條國際雪聯認證的賽事級雪道，能夠滿足不同程度的朋友。除了滑雪場外，還有深度約33米的室內潛水基地、極光主題景觀商店街，相信可以玩足2日1夜。提提大家，經Klook預訂門票可獲$150深圳酒店優惠券，Klook會經確認電郵送出。另外，經Klook訂深圳酒店「愈訂愈多折」住宿套票，可以額外獲得75折優惠券，下次再訂深圳/廣州/珠海酒店就更平啦～
深圳華發冰雪熱雪奇蹟【預售·早鳥優惠】
價錢：
3小時初級道滑雪門票｜單人$341.8起，雙人$646.4起
4小時初/中級道滑雪票｜單人$412起
4小時中/高級道滑雪票｜單人$489起
不限時中/高級道滑雪票｜單人$556起
按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂
相關文章：深圳好去處｜全球最大室內滑雪場「深圳華發冰雪熱雪奇蹟」9.29開幕！滑雪門票連裝備低至5折 人均$171起大玩3小時！
深圳華發冰雪世界
地址：深圳市寶安區沙井街道和一社區沙井南環路555號（地圖按此）
交通：深圳地鐵會展城站C出口，步行約13分鐘
深圳華發冰雪熱雪奇蹟附近酒店推介
1. 深圳國際會展中心洲際酒店
【愈訂愈多折｜即訂先享85折】洲際豪華客房（含兩大一小自助早餐+兩大一小自助晚餐/套餐+歡迎水果等）
10月1-8日房價：$1,528起，2大1小入住、人均$509.3起
2. 深圳國際會展中心皇冠假日酒店
【愈訂愈多折｜即訂先享85折】行政客房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人行政禮遇+户外泳池+室內泳池以及健身房等）
10月1-8日房價：$1,091起，人均$545.5起
3. 深圳國際會展中心希爾頓酒店
【美食套餐】客房1間1晚（含雙人早餐+雙人晚餐（週五週六為自助晚餐））
10月1-8日房價：$1,188起，人均$594起
【華發冰雪熱雪奇蹟 · 雙人套票】高級客房1間1晚（含無早/雙人早餐+雙人初級道3小時滑雪票+室內恆温泳池等）
10月1-8日房價：$1,855起，人均$927.5起
走入哈利波特禁忌森林 親歷電影經典魔法場景
另外，哈利波特禁忌森林體驗夜遊更在十一國慶當天才開幕，選址龍華區觀瀾湖片區的戶外林地 ，用光影與音效將場地變成電影中《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》的禁忌森林，單憑想像都覺得相當夢幻。參加者會化身巫師，沿途重溫經典魔法場景及邂逅魔法動物：鷹頭馬身的巴嘴、木精、玻璃獸等，整場沉浸式體驗長達60-75分鐘，十分有誠意。同樣地，經Klook預訂門票可獲$150深圳酒店優惠券，Klook會經確認電郵送出。另外，經Klook訂深圳酒店「愈訂愈多折」住宿套票，可以額外獲得75折優惠券。
哈利·波特：禁忌森林體驗（深圳站）
普通門票價錢：成人$259.9起，兒童$183.4起
門票+快速通行票價錢：大小同價$303.5起，親子票（1大1小）$487起
按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂
哈利波特禁忌森林體驗夜遊 深圳站
地址：深圳市龍華區觀瀾街道牛湖水數位藝術生活水廊南70米（地圖按此）
日期：2025年10月1日起至2026年3月
哈利波特禁忌森林附近酒店推介
1. 深圳觀瀾湖酒店
【愈訂愈多折｜即訂先享85折】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人自助晚餐+運動公社首道門票+兒童樂園）
10月1-8日房價：$1,637起，人均$818.5起
【哈利波特門票】高級豪華房1間1晚 （含2大1小精美早餐+觀瀾運動公社門票+雙人哈利波特門票）
10月1-8日房價：$1,695起，人均$847.5起
2. 深圳硬石酒店
【愈訂愈多折｜即訂先享85折】豪華房1間1晚（含2大1小自助早餐+1大1小運動公社親子套票1張）
10月1-8日房價：$1,390起，人均$695起
【哈利波特門票】豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人哈利波特門票+雙人運動公社門票）
10月1-8日房價：$1,940起，人均$970起
更多相關文章：
深圳退稅教學｜AlipayHK推電子錢包離境退稅！退稅率高達11%、門檻低至人民幣200元 北上消費必睇慳錢攻略
深圳購物｜深圳萬象城23間名店試行「即買即退」離境退稅 港人都適用！網民翻舊帳：內地專門店都可能買到假貨
深圳酒店｜小梅沙美高梅酒店68折優惠再減$200！2大1小人均$596起 送旅拍服務、户內外親子樂園
深圳酒店優惠｜深圳美憬閣酒店低至人均$323起！十一國慶、中秋不加價 送自助早晚餐、的士車費報銷/按摩套票
深圳好去處｜Phantom of the opera歌聲魅影10月展開內地巡演！每人$308起欣賞到英文原版音樂劇
深圳好去處｜逾2萬呎一站式室內潮玩館 人均$211起玩足3小時！無限暢玩30+遊戲項目＋包食韓式烤肉／中式海鮮酒樓
深圳好去處｜新生代人氣景點「海上世界」！露營風海景cafe、逾200間特色餐廳、音樂噴泉燈光騷、海上世界文化藝術中心
深圳水族館推介！涼浸浸欣賞60米海底隧道/美人魚表演/國內最大圓柱缸體 龍華/鹽田/南山區都有
深圳新景點2025｜世界級濱海文化藝術區K11 ECOAST 4月開業！面積大K11 Musea一倍 設購物藝術中心、展覽空間、海濱長廊
深圳新商場｜蛇口太子灣花園街VILLA開幕！純白獨幢建築遠眺山海景、3大高質藝術品、必食米芝蓮東北菜｜附交通方法
深圳寶安機場都有三跑？已完成真機試飛，預計年內啟用 佔地40萬平方米新T2航廈也正式開工
其他人也在看
你未必知道10個香港機場服務！免費電話、淋浴間 漏帶文件有專人送遞？
就算經常出入香港國際機場，都不代表大家熟悉機場～今次Yahoo Travel為大家細數10個香港國際機場的服務！行李太重？有行李送遞/搬運/寄存服務；漏了文件，有文件送遞或打印、影印及掃描服務；電話沒電，有充電設施及免費電話；就連淋浴設施、銀行及外幣找換、電動車等都有，你又試過哪一項？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
2025中秋節「請5放12」旅遊提案：澳洲墨爾本 必睇首次亮相LEGO星際大戰展覽/全球最美圖書館/企鵝歸巢賞月
今年中秋節與國慶日只差5日，中間夾住星期六日，打工仔只要請5日假，便能自製12日長假期，來個中長線遊絕對無問題！10月份的澳洲墨爾本，正值春季，平均溫度為11至23度，春意盎然，陽光和日照時間充足，相當適合旅遊！今次為大家整合澳洲墨爾本景點及美食提案，從博物館、美食市場到企鵝歸巢，讓大家感受這座城市的魅力吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
國慶煙花2025｜港青酒店節慶自助晚餐煙花盛宴！7折起邊睇煙花邊歎波士頓龍蝦/龍蝦鉗伊麵/黑松露軟芝士
國慶的煙花特別璀璨，這天街上也特別多人，因為人人都想霸個靚位，以最美的角度看煙花！但其實最聰明的是，找間靚景餐廳book個靚位，一邊歎著冷氣，享受著美食，一邊看煙花！位於尖沙咀港青酒店四樓的再臨閣The Haven，憑藉無敵維港景色和豐富自助餐選擇，一直是自助餐愛好者的熱門選擇。餐廳最新推出10月1日節慶自助晚餐，結合國際美食和特色主題，7折優惠後人均$1,038起，即可食波士頓龍蝦、琵琶蝦、自家製刁草煙三文魚、黑松露軟芝士、燒有骨西冷以及一系列豐富甜點，之後更有靚位欣賞國慶煙花，為大家帶來難忘的用餐體驗。Yahoo Food ・ 19 小時前
袁嘉敏回流香港拍港島新居開箱片 透露人妻朋友拒聚會感傷心：女人之間比較很愚蠢
袁嘉敏（Candy）曾於2022年公開怒斥鍾培生及其父曾向佢提出古怪要求，「鍾袁大戰」引起全城熱議。2023年底，袁嘉敏移英展開新生活，表示希望可以融入當地生活，和來自歐洲或不同國家嘅人交流，尋找另一半，因而冇選擇市郊香港人較多嘅社區居住，而係選擇住喺倫敦Zone 1南肯辛頓，又自爆玩交友app，激讚app內嘅男性高質，同時課金500英鎊（約4,800港元）出席「富豪飯局」。不過，袁嘉敏喺今年2月宣布回流香港，重返港島南區成長地段居住。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？
美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。鉅亨網 ・ 1 天前
消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）
夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中的污染物很容易堵塞毛孔，不少人會購入泥狀清潔面膜去除皮膚中多餘油脂與污垢。消委會今次測試市面上30款泥狀清潔面膜，測試發現有兩款面膜重金屬檢測超出內地及美國的標準上限，長期使用會累積重金屬，或對身體健康造成影響；有4款樣本檢出1至4種香料致敏物，皮膚敏感或患有濕疹人士需要小心留意。最後，只需$79的Watsons與$590的Chanel同列於五星名單中，價差達6倍，主要成分同是高嶺土（Kaolin），還有9款泥狀面膜也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 20 小時前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 20 小時前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍
【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）
但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
銀債2025｜專家建議抽30手 多間銀行優惠一覽
銀債2025｜政府公布銀色債券2025（第10批銀色債券）認購詳情，包括發售日期、保證息率、最低認購金額等。銀債可為60歲及以上的長者，提供一個回報不錯又穩定可靠的投資選擇，同時亦可推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。政府表示，發行今次銀色債券後，本財政年度將不會發行其他零售債券。Yahoo財經 ・ 17 小時前
爆一爆｜高才通顛覆經濟「香港地址」有價有市（Louise）
今鋪政府交到功課了！瑞士洛桑國際管理發展學院公佈《2025年世界人才排名》，香港由去年第九位攀升到第四位，仲榮登亞洲第一位咁話，政府立即發新聞稿攞彩，作為小市民最緊要實際，到底高才通點樣益到市民大眾呢？Yahoo財經專欄 ・ 2 天前
銀色債券2025｜9.15起認購 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 1 天前
「情緒冷漠症」是什麼？解析為何現代人愈來愈孤獨，如何擺脫負面情緒？
近期流行「情緒冷漠症」一說，即表面開朗樂觀，內裡卻冷漠而悲觀，看似是大家在都市生活久了，自然而然就會出現的症狀，到底「情緒冷漠症」是甚麼？Yahoo Style HK ・ 18 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 19 小時前
Jennie改戴Ray-Ban！大框太陽眼鏡潮流要回來了嗎？「這裏」入手Ray-Ban低至半價、最平$790入手Aviator
「人間香奈兒」Jennie的一舉一動都吸引著大家的眼球！之前她佩戴的復古感十足Meller眼鏡，矩形鏡款框配上金屬鼻樑設計非常有個性，也瞬間讓這個小眾品牌紅遍全球，人人都想擁有一副同款！最近，Jennie一反常態，突然佩戴著Ray-Ban經典Wayfarer大黑框太陽眼鏡出現在活動現場，舉手投足都充滿女王氣質。也同時引起時尚潮人的注意，不少人都覺得大黑框黑超的潮流要強勢回歸了！想知道Jennie同款或者哪裡入手Ray-Ban、Meller最方便，不妨繼續看下去吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
打風｜天文台：首2個低壓區合併北上，第3個威力最強！AI預測路徑曝光，下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台日前表示，副熱帶高壓脊南側雲團活躍，3個低壓系統已經同步出現，情況罕見。根據最新衛星圖像，位於菲律賓呂宋及其東面的兩個低壓因位置接近，正逐步合併並向海南島一帶移動；另一個則在菲律賓以東逐漸增強，本周初或靠近呂宋。天文台強調，3個低壓都有機會發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
拼多多百億補貼上線 iPhone 17系列直降1,000元
據《藍鯨新聞》周日（14 日）報導，拼多多已上線人民幣百億補貼，蘋果系列新品享受補貼後，價格明顯下降。鉅亨網 ・ 1 天前