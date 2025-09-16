娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
珠海十一國慶、中秋好去處推介！麥麥燈會贏限定周邊、冷焰火瀑布、澳門煙花觀賞地｜附交通方法
今年國慶及中秋假期幾乎連在一起，親子客若想北上慶祝，珠海屬人氣之選！今次精選了珠海國慶中秋好去處5選，當中包括紅爆小紅書的麥麥燈會、珠海首秀的火鳳凰及冷焰火瀑布，甚至可以遠眺澳門國際煙花比賽匯演等，保證大人細路都鐘意！
珠海交通方法｜跨境直通巴士
前往珠海最舒適方便的方法絕對是點對點到酒店的跨境直通巴士， 自從港珠澳大橋通車後，若不塞車的話，車程大幅減少至約2個半小時，從香港市區多個地點上車，如太子、尖沙咀、旺角及荃灣等，一車直達多間酒店如珠海長隆、橫琴灣酒店、橫琴創新方等，單程每位$150起，是經濟實惠的選擇。
香港到珠海跨境直通巴士 - 長隆/橫琴/珠海華髮（無需取票）
上車地點：太子上海街、尖沙咀圓方/中港城、沙田、大圍、荃灣德海街
可選落車地點：橫琴創新方、橫琴灣酒店、長隆企鵝、長隆飛船酒店、珠海華髮喜來登酒店
單程票價：$150
香港 - 珠海長隆企鵝酒店直通巴士Open票 (環島中港通提供）
上車地點：太子上海街、尖沙咀圓方
可選落車地點：長隆企鵝酒店
單程票價：$149（原價$150）
永東巴士｜香港來往珠海長隆 / 珠海人工島 直通巴士｜港珠直通巴士
上車地點：鑽石山、觀塘APM、葵芳新都會廣場、旺角油麻地、尖沙咀中港城、荃灣如心廣場
可選落車地點：珠海長隆企鵝酒店、珠海長隆橫琴灣酒店、珠海長隆馬戲酒店、珠海長隆飛船酒店、珠海人工島
單程票價：$90起；回程票價：$160起
中旅社珠海長隆跨境直通巴士
出發班次：
太子嘉康中心榮利（太子站A出口）8:05am、9:35am
旺角維景酒店中旅巴士（近港鐵太子站C2出口）8:15am、9:45am
荃灣德華公園（德海街）8:35am、10:05am
可選落車地點：珠海長隆飛船酒店，珠海長隆企鵝酒店、珠海長隆馬戲酒店、珠海長隆橫琴灣酒店
單程票價：$150
國慶中秋珠海好去處1.珠海萬象匯麥麥燈會
麥當勞與珠海文化館聯乘珠海萬象匯舉行「麥麥燈會」，設非遺文化牆，邀得中山小欖鎮偉花燈傳承人共創傳統魚燈，以及「非遺傳承人」舉行公益體驗課堂，可體驗三灶剪紙、裝泥魚及粵劇，大小朋友都能感受非遺傳統文化的魅力；同時設有一系列趣玩遊園，包括猜燈謎、敲鈴鐺、對對碰等，玩遊戲集章、打卡或當日吃麥麥，有機會贏得周邊禮品，包括麥麥傳統宣傳紙拓印、投影燈籠、香囊、古風折扇、麥門祝福掛件等，將中秋氣氛帶返屋企！
珠海萬象匯麥麥燈會
日期：9月13日-10月12日逢周五、六、日及國慶假期
時間：5pm-10pm
地點：珠海市香洲區銀樺路102號珠海萬象匯下沉廣場B1麥當勞旁（地圖按此）
交通：從珠海拱北口岸乘車約30分鐘車程
國慶中秋珠海好去處2. 珠海橫琴星樂度露營小鎮
珠海熱門親子住宿點「珠海橫琴星樂度露營小鎮」位於橫琴新區西北區域， 佔地約28公頃，以「琴島奇航」為主題，被星空、湖濱和山野包圍，本身已是觀星賞月好地方，加上10月1至7日更舉行多個特別活動，包括火鳳凰、冷焰火瀑布、非遺打鐵花、火壺、噴火秀等，增加節日氣氛。小鎮內提供不同主題的住宿房間，亦有海盜船主題酒吧、沙坑遺跡樂園，以及近百種遊玩設備，加上附近有星奇塔無動力世界、長隆海洋王國、飛船樂園等，小朋友放電位處處，值得親子旅客入住一晚，翌日再去玩樂！
珠海橫琴星樂度露營小鎮
房價：$479
（原價$751）
珠海橫琴星樂度露營小鎮
地點：珠海市香洲區環島北路108號（地圖按此）
交通：從珠海拱北口岸乘車約27分鐘車程
國慶中秋珠海好去處3. 珠海海泉灣旅遊度假區「晒秋玩瘋樂」
珠海海泉灣旅遊度假區向來都是深受港人歡迎的親子度假勝地，今個國慶及中秋將舉行「晒秋玩瘋樂」，顧名思義以秋季為主題，帶來超過十個慶祝活動，高參與度的活動有五谷豐登大巡遊、慶豐漁火大巡遊，以及靚仔NPC快閃互動等；吸引眼球的有禾下乘涼煙火秀、色彩繽紛的五彩祥雲煙火秀、慶豐篝火狂歡夜等；另有薰衣草花海打卡位，慶豐市集，以及草坪嘉年華兼自助晚餐，是一個相當多元化的慶典呢！
珠海海泉灣海洋温泉酒店住宿套餐
價錢：$ 582起（原價$ 1,188），人均$291起
珠海海泉灣海洋溫泉
價錢：$147.4起 （原價$216.18）
珠海海泉灣旅遊度假區「晒秋玩瘋樂」
日期：2025年10月1至7日
地點：珠海市金灣區升平大道西珠珠海海泉灣旅遊度假區（地圖按此）
交通：從珠海拱北口岸乘車約1小時車程
國慶中秋珠海好去處4. 澳門國際煙花比賽匯演
第33屆澳門國際煙花比賽匯演分5日帶來10場精彩的煙花匯演，當中涵蓋10月1日國慶及10月6日中秋節，與澳門一海之隔的珠海都睇到絢爛的煙花，當中橫琴有多個地點都是人氣煙花觀賞地，包括十字門會展中心沿岸，這裡靠近發射點，可看到震撼煙花；而橫琴大橋可同時看到煙花及澳門觀光塔，是經典的絕佳觀賞點。
澳門國際煙花比賽匯演
日期：9月6、13、20日、10月1及6日
時間：9pm及9:40pm
人氣觀賞地：十字門會展中心沿岸（地圖按此）、橫琴大橋（地圖按此）
交通：從珠海拱北口岸乘車約20分鐘車程
國慶中秋珠海好去處5. 橫琴捕風生活節
珠海市橫琴文化藝術中心將舉行捕風生活節，集結逾80個特色品牌，包括創意輕食、咖啡軟飲、烘焙甜品、文創手作等，更邀得阿那亞戲劇節同款藝術巡演團隊「藝奇客」帶來藝術巡演，包括超燃打擊樂、現代舞演繹、NPC互動輪番上演，既有戶外舞台，亦有全場巡遊，將全場氣氛炒熱。同場亦有萌寵現場互動，可為愛寵戴上簪花、參加狗go運動會、在超大草坪放電，亦有寵物T台秀以及寵物公益等活動，可在一個Chill爆的環境下欣賞月光！
橫琴捕風生活節
日期：2025年10月1日至7日
時間：3pm-10pm
地點：珠海市橫琴文化藝術中心（地圖按此）
交通：從珠海拱北口岸乘車約28分鐘車程
