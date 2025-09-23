樺加沙｜三號信號生效 下午 2:20 改發八號信號
十一國慶｜煙花匯演外還可以去這裡！免費入場國慶賽馬日/科學館/濕地公園
十一國慶將至，今年政府與社會各界繼續推出一系列特別活動及優惠，國慶賽馬日/科學館/太空館常設展館/濕地公園等免費入場、電車/天星小輪等免費乘搭，無論交通、文化藝術、娛樂活動以及飲食等通通都有優惠！今次為大家精選國慶好去處，既能享用各種限定優惠，亦能欣賞國慶煙花匯演、黃大仙祠綵燈會，以及參加免費導賞團等，立即往下睇睇！
十一國慶好去處｜1. 國慶煙花匯演2025
十一國慶日最大慶祝活動絕對是國慶煙花匯演，今年以「維港煙花 閃耀中華」為主題，歷時約23分鐘，合共發放3萬枚煙花。煙花匯演分為八幕，加入多個富有特色的主題，包括可愛的熊貓、以哪吒為題材的動畫、11月舉行的全國運動會，以及東江供港60周年等，配上多元化的音樂，如電影《哪吒》的配樂、歌手陳卓賢和姜濤的《抱抱大熊貓》、全運會主題曲《全運來四方》、《月光奏鳴曲》 、《歌唱祖國》等，增加煙花氣氛。
香港有不少十一國慶煙花好去處，Yahoo購物專員推介性價比高的洋紫荊維港遊，透過KKday預訂每位只需$320，大小同價，晚上7點半從北角東渡輪碼頭上船，暢遊維多利亞港及海上觀賞煙花匯演，玩到8:45pm返回北角東渡輪碼頭；如果想歎埋自助晚餐、無限暢飲指定啤酒、汽水、果汁等，以及欣賞現場樂隊表演，則每位$1,050。另海港城亦會開放海運大廈露天停車場讓大家入場觀賞，由即日起至9月30日購買可享半價早鳥優惠。
【MAN FOO民富｜2025年10月1日煙花匯演】香港洋紫荊維港遊（不含餐飲・淨維港遊）
價錢：$320
（原價$350）
【2025年10月1日煙花匯演】香港洋紫荊維港遊+自助晚餐｜近距離觀賞海上煙花表演
價錢：$1,050
【早鳥優惠】2025 國慶煙花匯演@海港城慈善入場券
價錢：$150
（原價$300）
國慶煙花匯演2025
日期：2025年10月1日
時間：8pm
地點：中環與尖沙咀之間的維多利亞海港海面 （地圖按此）
十一國慶好去處｜2. 國慶賽馬日
香港賽馬會將於10月1日在沙田馬場舉辦「國慶賽馬日」，上演十場精彩賽事，包括第七場三級賽「國慶盃」，當日市民可免費進入公眾席。開幕儀式將於11:45am舉行，請來中國歌舞劇院青年男高音歌唱家張英席領唱國歌，以及成都舞團HOMIES以嶄新手法演繹傳統藝術變臉與街舞；賽事期間還有《中年好聲音》羅啟豪、劉威煌 ×《聲夢傳奇》鍾柔美、詹天文同台演唱經典金曲。其他節目包括國技展示、國慶主題美食、由本地新晉藝術家杜海銓創作的巨型壁畫，能沉浸於濃厚的慶祝氛圍。
國慶賽馬日
日期：2025年10月1日
地點：沙田馬場（地圖按此）
十一國慶好去處｜3. 科學館/太空館常設展館/濕地公園免費入場
10月1日當日市民除可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席，政府和社會各界將推出連串特別優惠及活動，包括全港戲院戲飛半價；康樂及文化事務署轄下體育場地的多項收費康樂設施、科學館、太空館常設展館及香港濕地公園等免費開放；活化歷史建築伙伴計劃的14個項目如大澳文物酒店、香港浸會大學中醫藥學院—雷生春堂、YHA美荷樓青年旅舍等，於九月中至十月底期間加開免費導賞團，以及推出餐飲、消費及住宿優惠等；昂坪360小童（3-11歲）來回纜車標準車廂門票76折；海洋公園門票在10月1日至5日期間85折；大館、山頂纜車及香港杜莎夫人蠟像館亦會以先到先得形式派發紀念品及相關優惠；超過1000間食肆及商戶會於當日提供餐飲優惠，與市民分享國慶的喜悅。
至於公共交通方面，市民當日可免費乘搭電車；往來中環至尖沙咀的天星小輪於國慶當天免費；富裕小輪將派出2,000張免費乘船券，乘客可免費乘搭「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」、「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」航線 ；新渡輪北角至紅磡、北角至九龍城航線，國慶當天免費；港鐵會以抽獎形式送出7.6萬張電子單程車票；小童可以指定支付方式免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴及新大嶼山巴士大部分日間巴士路線。
十一國慶好去處｜4. 2025古蹟周遊樂暨巡迴展覽
發展局文物保育專員辦事處於國慶日起舉辦「2025古蹟周遊樂」，介紹10個曾作為電影取景地的法定古蹟及已獲評級的歷史建築，包括舊域多利軍營軍火庫及GG座、香港中華基督教青年會必列者士街會所、香港三育書院、聯和市場等，提供巡迴展覽、免費導賞團、收集蓋印活動等，大家可於特定開放時段參觀這些歷史建築，而導賞團已開始分階段報名，有興趣可按這裡報名。
2025古蹟周遊樂暨巡迴展覽
日期：古蹟周遊樂 10月1日至11月30日；巡迴展覽10月1日至12月30日
網址：按這裡
十一國慶好去處｜5. 香江花月迎國慶．嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會
嗇色園黃大仙祠於2025年9月27日至10月12日期間，設置巨型花燈裝置兼提供三大免費活動，包括遊園猜燈謎、天文觀星賞月及網上漢服攝影比賽，市民可在各個區域尋找花燈動動腦筋猜燈謎，又或透過由嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館提供的專業天文望遠鏡，欣賞星空和明月，體驗天文的樂趣，免費入場！
香江花月迎國慶．嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會
日期：2025年9月27日至10月12日
地點：嗇色園黃大仙祠及廟宇廣場（地圖按此）
開放時間：9月27日7:30am-9pm，9月28日至10月3日及10月8日至12日6:30am-9pm，10月4至7日6:30am-10pm
十一國慶煙花好去處10選！每位$320起 海中心近距離睇煙花/露天餐廳歎美酒佳餚/盲盒大抽獎
國慶煙花2025｜海港城露天停車場觀賞煙花匯演！即睇2大入場方法，最平只需$30
十一國慶煙花2025｜銅鑼灣柏寧酒店煙花匯演派對！空中花園俯瞰精彩煙花、暢飲啤酒及紅白酒
國慶煙花2025｜十一國慶煙花8大免費觀賞好去處！港九靚位推介：中環海濱、中山公園、啟德碼頭隱世公園
十一國慶/中秋去邊好？北上深圳朝聖最新華發冰雪滑雪場、體驗哈利波特夜遊 兼送酒店$150優惠券｜深圳好去處
深圳酒店優惠｜國慶/中秋/除夕不加價！深圳福朋喜來登酒店7折優惠、人均$227.3起 搶指定優惠碼減最多$300
深圳國際會展中心皇冠假日酒店優惠！十一國慶假期、中秋節住行政房人均只要$464.1 再送$150酒店優惠券
深圳酒店優惠｜深圳硬石酒店減$200再送$150優惠券，人均$365.3起！十一國慶無加價、行1分鐘到哈利波特禁忌森林會場
十一國慶、中秋深圳酒店推介！深圳國際會展中心希爾頓酒店人均$655起 包華發冰雪熱雪奇蹟滑雪票｜深圳酒店優惠
