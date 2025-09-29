男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
十一國慶好去處｜解放軍軍艦訪港、昂船洲免費登艦參觀！即睇預約入場方法
今年國慶焦點之一，莫過於解放軍海軍艦艇罕有地對外開放，讓市民有機會近距離接觸軍艦，感受海軍的威武氣勢。想一探艦艇內部結構？入場可於網上預約，這次僅限11,000張參觀票，成功預約，就能在昂船洲軍營登艦參觀！
兩艘解放軍軍艦訪港
為慶祝中華人民共和國成立76周年，解放軍海軍的戚繼光艦與沂蒙山艦將於10月1日及2日停靠昂船洲軍港，並開放予香港市民參觀，駐香港部隊展覽中心亦會同場開放，完全免費，只需網上預約即可。參觀路線包括戚繼光艦、沂蒙山艦及駐香港部隊展覽中心，讓市民全面了解海軍裝備，難得的軍事文化體驗。
預約方法 限11,000張名額
活動採取分時段參觀方式，總共發放11,000張參觀票，市民需透過駐香港部隊官方微信公眾號「香江礪劍」進行網上預約。在WeChat搜尋「香江礪劍」，隨即可以點擊預約，系統於9月27日起接受申請，額滿即止。成功預約的市民可於參觀當日8:30am至5:30pm，在現場排隊換領取紙質參觀票，完成安檢後即可進入營區。11歲或以下兒童無需預約，但必須由監護人陪同。由於艦艇參觀路線涉及多次上下舷梯，每位監護人只可攜帶一名兒童登艦，以保障安全。由港鐵美孚站B出口步行至美荔道，轉乘九巴6R號線可直達軍營。
解放軍軍艦參觀
地點：昂船洲軍營（九龍昂船洲志昂路海軍基地）
活動日期：2025年10月1日至10月2日
活動時間：8:30am至5:30pm
