十一國慶好去處｜解放軍軍艦訪港、昂船洲免費登艦參觀！即睇預約入場方法

今年國慶焦點之一，莫過於解放軍海軍艦艇罕有地對外開放，讓市民有機會近距離接觸軍艦，感受海軍的威武氣勢。想一探艦艇內部結構？入場可於網上預約，這次僅限11,000張參觀票，成功預約，就能在昂船洲軍營登艦參觀！

戚繼光艦（網上圖片）

兩艘解放軍軍艦訪港

為慶祝中華人民共和國成立76周年，解放軍海軍的戚繼光艦與沂蒙山艦將於10月1日及2日停靠昂船洲軍港，並開放予香港市民參觀，駐香港部隊展覽中心亦會同場開放，完全免費，只需網上預約即可。參觀路線包括戚繼光艦、沂蒙山艦及駐香港部隊展覽中心，讓市民全面了解海軍裝備，難得的軍事文化體驗。

廣告 廣告

沂蒙山艦（圖片來源：新華社）

預約方法 限11,000張名額

活動採取分時段參觀方式，總共發放11,000張參觀票，市民需透過駐香港部隊官方微信公眾號「香江礪劍」進行網上預約。在WeChat搜尋「香江礪劍」，隨即可以點擊預約，系統於9月27日起接受申請，額滿即止。成功預約的市民可於參觀當日8:30am至5:30pm，在現場排隊換領取紙質參觀票，完成安檢後即可進入營區。11歲或以下兒童無需預約，但必須由監護人陪同。由於艦艇參觀路線涉及多次上下舷梯，每位監護人只可攜帶一名兒童登艦，以保障安全。由港鐵美孚站B出口步行至美荔道，轉乘九巴6R號線可直達軍營。

解放軍軍艦參觀

地點：昂船洲軍營（九龍昂船洲志昂路海軍基地）

活動日期：2025年10月1日至10月2日

活動時間：8:30am至5:30pm

更多相關文章：

十一國慶｜煙花匯演外還可以去這裡！免費入場國慶賽馬日/科學館/濕地公園

十一國慶煙花好去處10選！每位$320起 海中心近距離睇煙花/露天餐廳歎美酒佳餚/盲盒大抽獎

國慶煙花2025｜海港城露天停車場觀賞煙花匯演！即睇2大入場方法，最平只需$30

十一國慶煙花2025｜銅鑼灣柏寧酒店煙花匯演派對！空中花園俯瞰精彩煙花、暢飲啤酒及紅白酒

國慶煙花2025｜十一國慶煙花8大免費觀賞好去處！港九靚位推介：中環海濱、中山公園、啟德碼頭隱世公園

十一國慶/中秋去邊好？北上深圳朝聖最新華發冰雪滑雪場、體驗哈利波特夜遊 兼送酒店$150優惠券｜深圳好去處

深圳酒店優惠｜國慶/中秋/除夕不加價！深圳福朋喜來登酒店7折優惠、人均$227.3起 搶指定優惠碼減最多$300

深圳國際會展中心皇冠假日酒店優惠！十一國慶假期、中秋節住行政房人均只要$464.1 再送$150酒店優惠券

深圳酒店優惠｜深圳硬石酒店減$200再送$150優惠券，人均$365.3起！十一國慶無加價、行1分鐘到哈利波特禁忌森林會場

十一國慶、中秋深圳酒店推介！深圳國際會展中心希爾頓酒店人均$655起 包華發冰雪熱雪奇蹟滑雪票｜深圳酒店優惠