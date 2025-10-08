十一連假遊客餵食失控 草泥馬鼻孔被塞胡蘿蔔、倒地翻白眼 江蘇動物園：不會撐死︱Yahoo

草泥馬疑倒地「翻白眼」。（微博上游新聞）

【Yahoo新聞報道】江蘇南通森林野生動物園在 10 月 5 日至 6 日十一連假期間，出現多隻羊駝（又稱草泥馬）疑因遊客過度餵食而倒地「翻白眼」的情況。園方回應稱，羊駝只是吃得太飽休息，強調「不會撐死」，現場一直有飼養員觀察動物狀況。

網上流傳的照片可見，數隻羊駝癱倒在地，眼神呆滯，周圍散落胡蘿蔔、白菜等食物殘渣。綜合內地傳媒報道，部分遊客留言表示「帶了 5 斤胡蘿蔔，扔了 4 斤」，亦有人擔心動物「吃撐會出事」，甚至有遊客把胡蘿蔔塞進羊駝鼻孔，引發網民批評餵食行為失當。

廣告 廣告

有遊客把胡蘿蔔塞進羊駝鼻孔（微博上游新聞）

園方呼籲民眾理性餵食

園方人員指出，園內自駕區設有多個餵食點，供應胡蘿蔔等蔬菜。由於連假期間人流眾多，遊客特別是小朋友餵食熱情高，導致羊駝攝食量大增。工作人員表示，「牠們吃飽就不會再張嘴，嘴巴都抿起來了，不會再吃」，並重申動物狀況安全。

園方提醒，若遊客下午入園，羊駝通常已在早上被餵飽，可能不再理會食物。目前園方已加強巡視，並呼籲民眾理性餵食。園方表示，照片中的羊駝在休息後均已恢復正常活動。