十一黃金周｜ 內地客東壩塞車被的士要求「加錢」 有的士司機讚交通安排暢順｜Yahoo

東壩現場大多為內地旅客

【Yahoo 新聞報道】內地十一國慶連中秋長假今（1 日）開始，「小紅書」熱門景點西貢萬宜水庫東壩實施特別交通管制，當局又增加專線小巴班次、增派交通警疏導人流等，現場中午交通繁忙。不少內地旅客帶同國旗到東壩「打卡」，有人疑遇的士「劏客」，認為部分的士司機態度需要改善；有的士司機讚交通安排非常暢順，認為有利業界生意。

不少內地旅客帶同國旗到東壩「打卡」

內地一連八日國慶黃金周今日開始，《Yahoo 新聞》記者早上到「小紅書」爆紅景點西貢萬宜水庫東壩，已見有不少內地遊客的身影，但未見人流擠塞。適逢國慶，有內地遊客帶同國旗到訪東壩，在場亦有不少內地旅行團分批乘坐小巴、的士到東壩集合。期間有人在前往破邊洲路段時報稱不適，需要由直升機接載離開，亦有消防車和救護車到場戒備。

有不少內地旅客帶同國旗到東壩「打卡」拍照

有內地旅行團領隊揮動國旗，帶領團員登上前往破邊洲路段

在場有不少內地旅行團組織到東壩，再徒步到浪茄灣、破邊洲等。

內地客讚交通順暢 惟仍遇的士「劏客」

趁黃金周假期從深圳到香港東壩一日遊的陳小姐與友人早上九時在沙田站乘坐巴士 289R 到北潭涌巴士總站，再轉乘專線小巴 9A 到東壩。陳小姐認為今日交通情況非常順暢，途中也沒有出現堵塞情況：「我們（坐小巴）二十幾分鐘就到了（東壩）… （小巴站）也沒有很多人排隊，等五分鐘左右就上車了。」

陳小姐（左）與友人到香港一日遊

來自廣州的鄒小姐與三位友人在大學站乘坐的士，於中午到達東壩，她表示的士在單程路段入口遇到交警限制出入，出現堵塞，原本預計使用約 220 元則可以到達東壩，最後的士咪錶價格因堵塞跳至 280 元。其後司機更提出因駛入東壩浪費時間，影響接單，要鄒小姐多付 50 元車資，但被其友人拒絕：「我覺得交通（管制措施）還可以，就是司機（態度）需要改善一下…如果因為管制，我們在那裡等的時候計價表也在慢慢加錢，司機還要加錢，就沒有那麼合理。」

鄒小姐來香港兩日，行程都安排在麥理浩徑附近。

的士司機讚新安排 望日後大假期維持安排

在「小紅書」經營帳戶的網紅的士司機「暴龍」一向都在萬宜水庫一帶接客，亦會為內地遊客提供預約服務，接載他們出入東壩。「暴龍」今日早上從大學站接載接載已預約的內地遊客到東壩，他認為今日到交通安排非常暢順，期望日後假期都會有同樣安排，令遊客可以繼續選乘的士：「實施車輛管制是最好的，又減少塞車、減少意外發生…這樣就可以不用封山，遊客又方便，我們又有一點生意做。」

香港的士司機「暴龍」

「暴龍」續指，今日只是在途徑西壩遇到交通管制時等候了約十分鐘，其餘路段行車暢順，認爲措施有效減少單線雙程行車會遇到的「讓車」問題：「有些司機或者假期才進來，他們的心態就是想著賺錢，所以就開得比較快，還有就是他們不禮讓，差一點點都停在那裡吵架 那就塞車了… 那之後你想想幾十輛車來會變成怎樣呢？」

早前政府暫緩禁止的士假期進入東壩的禁令，運輸署周一（29 日）時公布交通優化措施，包括於黃金周期間加開來往北潭涌與東壩專線小巴 9A，由原本的 4 輛小巴增加至不少於 30 輛，增派大量交警維持秩序。但記者離開東壩時，仍見小巴不時迎頭遇到相反方向行車車輛，需要禮讓。

當局加強小巴9A班次，不少乘客在小巴站排隊

中午十二時許，有人在步行前往破邊洲期間感到不適，需要由直升機運送離開。

