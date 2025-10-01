十一黃金周 東壩實施交通管制「一邊行完到另一邊」 陳國基：將研減少「對頭車」情況｜Yahoo

已接載完遊客到東壩的的士等候交警安排駛離東壩，不時出現長龍。

【Yahoo 新聞報道】內地十一國慶連中秋長假今（1 日）開始，內地遊客熱門景點的西貢萬宜水庫東壩實施特別交通管制，警方用指揮交通方法，車輛一邊行完單線路，再到另外一邊使用，以減少單線雙程行車，另外又增加專線小巴班次、增派交通警疏導人流。政務司司長陳國基率領官員到場視察，表示現行交通指揮方法有效率及安全，將會與警方研究改善部分出入路段對頭車情况。

早前政府暫緩禁止的士假期進入東壩的禁令，運輸署周一（29 日）時公布交通優化措施，包括於黃金周期間加開來往北潭涌與東壩專線小巴 9A，由原本的 4 輛小巴增加至不少於 30 輛，增派大量交警維持秩序。但記者離開東壩時，仍見小巴不時迎頭遇到相反方向行車車輛，需要禮讓。

東壩有不少交警在場維持秩序，指揮小巴與的士進出，提醒遊客注意車輛。

運輸署於黃金周期間加開來往北潭涌與東壩專線小巴 9A

陳國基：中午前約 1000 人到訪

政務司司長陳國基早上出席國慶酒會後率領保安局局長鄧炳強、環境及生態局局長謝展寰等人，在漁農署署長黎堅明陪同下到東壩視察。陳國基乘稱早上已有約 1000 人到訪東壩，認為東壩交通安排有效管制人流車輛：「我看到的情況大部分都是車等人， 所以秩序相當好。」他又指會研究在東壩增設 Wifi 無線網絡，方便習慣使用電子支付系統的內地遊客。

現場有交通提示標語

被問到是否會檢討今日交通管制上「一邊行完再到另外一邊」的做法會否造成擾民，陳國基回應指此舉既有效率又安全，目測車輛等候約 10 分鐘皆可通過：「未必每個司機都懂得遷就，亦都容易發生危險，因為（會出現）對頭（車）…今天來說，我們警方都是用打交通（燈）的方法，一邊行完到另一邊…我想安全和暢順是我們首先要考慮的東西 」。陳國基又承認萬宜路單線雙行的交通規劃不理想，指會再與運輸署和警方研究如何長遠解決問題。

政務司司長陳國基（中）