十九世紀英軍搶掠文物歸還後爆爭議 西非博物館開幕遭搗亂

西非藝術博物館昨日（9 日）舉行預展活動，其間遭示威者搗亂，匆忙結束。 （eyesofalagosboy / facebook）

英軍於十九世紀在貝寧古王國掠奪的過千件文物，引發尼日利亞西非藝術博物館周日（9 日）一場暴力示威。事發在貝寧市，涉事博物館動用了大約 2,500 萬美元（港幣約 1.94 億元）原定明日（11 日）揭幕，卻在昨日預展活動期間遭到約二十名手持木捧的示威者搗亂，嘉賓須躲入博物館避難，本周的預展活動被迫取消。

部分文物歸還王位繼承人

1897 年，英國入侵貝寧古王國時掠走了大批貝寧青銅及象牙文物，這些文物擁有很高的文化價值，十九世紀被搶掠後，百多年來分散歐洲及美國各地。至 2023 年，尼日利亞前總統 Muhammadu Buhari 宣稱，該批文物主人應為貝寧古王國的王位繼承人奧巴埃瓦爾二世（ Oba Ewuare II），文物如何處理應由奧巴決定。

博物館原址本來就是計劃用作保存已歸還的貝寧文物的地方，其中 119 件文物在今年六月由荷蘭歸還到尼日利亞，直接交還給奧巴。奧巴曾經多次宣稱，計劃在其私人博物館公開展示這批文物，但一直沒有兌現。而因為文物管理權的爭議，導致博物館終止收藏及展示這批文物的計劃。

根據 BBC 報道，博物館沒有展示這批貝寧文物，激怒了當地一些人。一位當地居民說，很多人認為博物館騎劫了埃多州（Edo）的計劃，奧巴和埃多州政府對此不滿。另有報道引述示威目擊者說，示威者批評博物館排斥了當地主要持份者，包括貝寧王宮。博物館在事後發出的聲明指出，昨日示威似乎是由於博物館現有和過去的行政團隊不和引發的。

事件中，約二十名男子手持木棒衝入博物館前院，當時正進行預展活動。示威者向出席活動的外國嘉賓叫囂，喝令他們離開，又破壞財物。執法人員其後趕至，驅散群眾。

西非藝術博物館獲得德國、法國及丹麥等歐洲多國捐款支持，大英博物館也有參與博物館的建築工程。博物館的聲明稱，博物館是個獨立及非牟利組織，跟上任州長沒有任何利益及財務關係。原定於本周舉行的開幕典禮和預展活動被迫取消，館方並建議訪客在事件獲得解決前切勿前往探訪。