十五五規劃｜促進港澳長期繁榮穩定 堅決打擊台獨分裂勢力(張曼琳報道)

【Now新聞台】中共十五五規劃，在港澳方面提到要促進港澳長期繁榮穩定；針對台灣問題，則要堅持黨解決的總體方略，堅決打擊台獨分裂勢力。

規劃提到要促進香港、澳門長期繁榮穩定，堅定不移一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治方針。相較十四五規劃，新增提出要落實愛國者治港、愛國者治澳兩個原則，亦提出要提升港澳依法治理效能。

經濟社會方面，支持港澳更好融入國家發展大局，加強港澳與內地經貿、科技、人文等合作，完善便利港澳居民在內地發展與生活政策措施，發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢及重要作用；鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心。亦首次提到澳門要不斷彰顯「一中心、一平台、一基地」作用，推動澳門經濟適度多元發展，以及支持港澳打造國際高端人才集聚高地。另外亦要鞏固粵港澳大灣區高品質發展動力源作用。

針對台灣問題，要推動兩岸關係和平發展，促進祖國統一大業，深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權、主動權。

國家安全方面提出新要求，鞏固集中統一、高效權威的國家安全領導體制，加速建構新安全格局，把捍衛政治安全擺在首位，強化網路、資料、人工智慧、核子、太空等新興領域國家安全能力建構，推動新域新質作戰力量。

軍事要規模化、實戰化、體系化發展，加速無人智慧作戰力量，加強傳統作戰力量升級改造，實施國防發展重大工程，加緊國防科技創新與先進技術轉化，加速先進武器裝備發展，推動軍費預算管理改革，改善軍事採購制，持續深化政治整訓等。

