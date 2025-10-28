十五五規劃｜支持香港建設國際創科中心 劉兆佳：中央要香港加快創科發展(張曼琳報道)

【Now新聞台】中共十五五規劃，在港澳方面提到要促進港澳長期繁榮穩定。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為中央要香港加快創科發展，是為了令更多科技成果轉化，開拓海外市場。

規劃提到要促進香港、澳門長期繁榮穩定，堅定不移一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治方針。相較十四五規劃，新增提出要落實愛國者治港、愛國者治澳兩個原則，亦提出要提升港澳依法治理效能。

經濟社會方面，支持港澳更好融入國家發展大局，加強港澳與內地經貿、科技、人文等合作；鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心。

全國港澳研究會顧問劉兆佳分析認為規劃建議著墨創科方面，意味中央期望香港可搭建國際科技平台，幫助更多科企走出去。

全國港澳研究會顧問劉兆佳：「表現出中央日後會大力推動香港，特別是北部都會區的建設，以及推動香港和內地加強在創新科技上合作，希望香港創新科技盡快成為香港經濟發展一個重要支柱。中國政府希望利用香港這個對外開放國際大都會優勢，為國家服務，特別協助內地企業走出去、特別協助國家開創更大的國際經濟空間。」

規劃建議亦首次提到澳門要不斷彰顯「一中心、一平台、一基地」作用，推動澳門經濟適度多元發展，另外亦要鞏固粵港澳大灣區高品質發展動力源作用。

針對台灣問題，要推動兩岸關係和平發展，促進祖國統一大業，深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權、主動權。

國家安全方面提出新要求，鞏固集中統一、高效權威的國家安全領導體制，加速建構新安全格局，把捍衛政治安全擺在首位，強化網路、資料、人工智慧、核子、太空等新興領域。

軍事要規模化、實戰化、體系化發展，加速無人智慧作戰力量，推動軍費預算管理改革、改善軍事採購制、持續深化政治整訓等。

