十五歲老狗街頭獲救迎美滿結局 領養人為他帶來家庭溫暖

【動物專訊】老狗尋家十分艱難，願意領養老狗的人，往往是十分愛動物，願意付出時間和耐心。在屯門山景一帶流浪了逾一年的15歲老狗「柴四」，在本月初於寒風凜冽的馬路獲毛守救援Kent救起，他的命運因此改變。熱心市民劉小姐得知柴四的可憐身世後，幾經思索後決定領養他，讓柴四有最美滿的結局，不用再餐風露宿，可以高床軟枕在溫暖家庭中被愛包圍。

柴四在屯門山景楊小坑村附近已經流浪了超過一年，有好心女士會定期放毛巾和食物關顧他，在本月初寒風刺骨的一晚，熱心市民發現柴四瑟縮在馬路邊，於是聯絡了毛守Kent將狗狗救起。Kent形容當時柴四十分消瘦，營養不良，而且腳部無力，連走路都抖震和搖搖擺擺。柴四有晶片，但晶片登記人已無法聯絡，估計是被人遺棄。

毛守的救援，為柴四帶來遲來的幸福機會，獲劉小姐領養。劉小姐當日看到毛守救柴四的影片，萌生了照顧他的念頭，「我無意中上網睇到柴四段片，見到他很慘，又凍又沒同伴，在片段入面見到毛守義工一叫他，他就即刻放低食物和家當走向義工，雖然他走得不太好，但都見他用盡力好心急走過去，我感覺他很鐘意人類，很想親近人類。」

她的領養決定，而十分認真考慮過，而不是一時衝動，「我很認真想究竟自己有沒有能力給他幸福，會不會自己好心做壞事讓他受到二次傷害。之後我跟我屋企人商討，包括工人姐姐，全部都樂意照顧柴四和支持我，所以我便立即聯絡毛守義工，爭取多一分一秒去接他回家，照顧這15歲的柴四。」

柴四在1月12日住進劉小姐的家，「他日常生活大部分時間都是睡覺，起身就會去廁所，周圍走下，看看家中其他3隻貴婦狗在做什麼。柴四最大樂趣就是跟住人，要人攬他錫他陪他摸他。」

柴四年紀大，所有動作包括食東西都好很緩慢，劉小姐一家輪流耐心陪伴他，她形容柴四是「小天使」：「我全家都很開心柴四這個小天使來到我們家中，我們都好鐘意他，他好得意，我們都好希望他也鐘意我們和這個家，因為始終他之前都自由自在慣。總之以後同柴四多多指教啦。」

她又感謝毛守為救助流離失所的毛孩默默付出，「我很希望更多人加入領養行列，停一停，諗一諗，領養不棄養。」

15歲老狗柴四疑被遺棄一段時間，瑟縮在馬路邊。

柴四不良於行，走路跌跌撞撞。

毛守Kent到場將柴四救起。

柴四獲得領養，可以過溫暖家庭生活。

狗狗有高床軟枕。

不用再餐風露宿。

柴四現在有其他狗同伴一同生活。

柴四最愛跟著主人。

