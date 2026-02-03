【動物專訊】15歲貴婦狗女日前在深水埗長沙灣道十分徬徨地徘徊走動，還一度想跑出馬路，幸好熱心市民嚴太及時阻止，並和附近店舖東主將狗狗救起，現時暫由店主照顧。嚴太表示，狗狗有晶片，但已無法聯絡到晶片登記人，現在急尋狗主聯絡，若一段時間仍無人認領，便會為狗狗尋家。

嚴太表示，她於1月27日下午3時許經過深水埗長沙灣道時，發現這狗狗在行人路上徘徊，「我原本以為她跟著前面一名女人，怎知她突然調轉身走，我便估她可能是走失。」

廣告 廣告

狗狗當時十分迷茫，還在黃竹街走出馬路，幸嚴太馬上制止，並和一名店舖東主合力抱起狗狗，將狗狗暫交該店舖照顧。嚴太指店主本身也有養狗，即場提供了食物給狗狗，並幫狗狗洗澡。

經檢查發現狗狗有晶片，但漁護署職員稱無法聯絡到晶片登記人，嚴太說：「九龍動物管理中心職員說如果找不到主人，問我們有沒有興趣收養她，但我們想現階段先盡量幫她尋找狗主。」

狗狗已經15歲，有點白內障，亦沒有牙齒，性格十分溫馴乖巧，亦懂得定點小便，左後腳狀況較差，但都可以正常走路。

請狗主或認識這狗狗的人士，透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與嚴太聯絡。

老貴婦狗女日前在路上徘徊，由熱心市民和店主救起。

狗狗有晶片，惟漁護署聯絡不到晶片登記人。

現時狗狗由店主暫時照顧，急尋狗主聯絡。

The post 十五歲貴婦狗深水埗街頭迷茫走動 好人途人聯同店主救起急尋狗主 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.