十五運會下月火炬傳遞 李家超︰正規劃路線展示文體特色
全運會下月9日揭幕，港隊將會派出600位運動員參與28個項目。行政長官李家超指，香港下月會舉行火炬傳遞，正籌備傳遞路線，將著重展示香港文化及體育特色。另外，開幕前一天會先舉行公路單車男子個人賽，賽道跨越粵港澳三地，屆時香港段將實施滾動式交通管制，港珠澳大橋會實施臨時管控措施。
李家超日前到廣州南沙出席全運會聖火火種採集儀式。李家超指，今屆全運會港隊代表團規模是歷屆最大，今日會主持代表團授旗儀式，與全港市民一同為香港運動員打氣，亦希望社會各界積極參與及支持全運會。他指，當局已制訂詳細場地安保計劃，包括保安、人群及交通管理，以及應變計劃，亦審視各比賽場地及酒店，並制訂交通及運輸計劃，形容已準備就緒。
11.8港珠澳大橋有臨時交通管制
開幕前、即11月8日將舉行公路單車男子個人賽，內地及港澳25支隊伍，共104名運動員參賽，賽事當日早上9時開始，從珠海出發、途經澳門及香港全長231.8公里；當中香港段全長55.8公里，將途經港珠澳大橋、北大嶼山公路及迪士尼樂園，之後折返，預計選手會在當天上午10時20分至11時50分在香港段逗留，歷時約一個半小時。迪士尼樂園幻想道會有公眾觀賞區。
全運會香港賽區統籌辦主任楊德強稱，香港段比賽期間，北大嶼山公路及香港迪士尼樂園度假區附近的賽道路段會實施滾動式交通管制，料前往機場的行車時間增加30分鐘。
港珠澳大橋當日早上分階段封閉，料至下午12時半解封，當中大橋旅檢大樓當日早上6時半起暫停服務。因珠海仍有大量道路封閉，往珠海的金巴12時半後只能提供有限度服務，珠海往香港的金巴則要到下午2時半才恢復服務。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/十五運會下月火炬傳遞-李家超-正規劃路線展示文體特色/608641?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
