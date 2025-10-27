尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
十五運會 11.2傳遞火炬 港澳廣深4城同步「綻放」 香港段50火炬手橫越維港兩岸
第十五屆全國運動會將於下月9日開幕，香港、廣州、澳門和深圳將於周日(11月2日)同步舉行火炬傳遞活動。香港的火炬傳遞路段全長10公里，由金鐘政府總部，傳遞至啟德體育園。是次香港段共有50名火炬手，42人由香港提名，當中半數為體育界代表；餘下包括少數族裔和殘疾人士。全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強表示，是次火炬傳遞展現香港不同風貌，亦希望展示香港在文化體育的特色，以及作為國際盛事之都的風采。
十五運會的火炬名為「綻放」，火炬傳遞將於周日上午在上述4個城市同步舉行，共設200棒；香港有50棒，每棒距離大約50至100米。楊德強表示，香港火炬傳遞路段全長約10公里，由金鐘政府總部作起點，並以啟德體育園作終點；以跑步方式傳遞的有4公里，其餘方式包括渡輪和開篷巴士。
楊德強續指，整個活動將在2小時內完成，過程中火炬將橫越維港兩岸，途經多個香港著名地標，包括添馬公園，並沿中環和灣仔經過回歸紀念碑及金紫荊廣場。其後會在灣仔碼頭乘搭渡輪到尖沙咀，在尖沙咀碼頭上岸後跑到尖東，再於尖東乘坐開篷巴士，到達終點啟德體育園。
有現役退役運動員任火炬手
火炬手方面，楊德強表示，香港共有50名火炬手。其中42人由香港提名，體育界代表佔一半，包括現役和退役運動員、教練以及行政人員等。另外有三成為贊助機構代表，其餘為義工代表、青年人、少數族裔和殘疾人士，藉此展現多元共融的信息。
楊德強表示，火炬路線匯聚維港兩岸不同特色，包括在中環灣仔一帶的金融中心和現代化建築；渡輪將維港兩岸路線串連，凸顯香港的新舊交融的特色，同時途經香港回歸紀念碑和金紫荊廣場，標誌承辦十五運會對香港的意義非常重大。以啟德體育園作終點，標誌着十五運會的啟動，亦是香港體育發展的新篇章。他指，屆時歡迎市民沿途觀賞，惟要留意部分路段封閉或改道，包括中西區海濱長廊中區段的部分路段、灣仔金紫荊廣場和灣仔臨時海濱花園。
灣仔尖沙咀部分路段短暫封閉
警務處警隊護送組主管蕭奕騏表示，因應火炬傳遞儀式，港島、尖沙咀和啟德部分路段將封閉或改道。其中灣仔金紫荊廣場將於當日上午8時開始封閉，博覽道東將在9時封閉；傳遞期間，龍和道一帶亦會間歇性封閉，其後將逐步開放。西九龍方面，尖沙咀海旁一帶、梳士巴利道和廣東道一帶將於上午8時半起封閉。東九龍方面，啟德體育園附近亦有封路措施。此外，警方將根據小型無人機令相關法例，在相關路段附近範圍，包括該範圍的空域設立限制飛行區，時間由當日上午8時半起至11時半。封路範圍內的巴士、專線小巴等路線都會改道。
運輸署總運輸主任冼佳慧表示，屆時金紫荊廣場外和尖沙咀天星碼頭巴士總站將會停用。合共52條專營巴士路線和5條專線小巴路線須由當日首班車開始調整服務。是次火炬傳遞在4個城市舉行，當日在深圳率先有火炬傳遞的啟動儀式，深圳路線全長45公里，僅5公里以跑步形式進行，其餘40公里就用低空飛行器完成。此外，其他創新元素還包括動用智能機械人和無人駕駛汽車傳遞，凸顯粵港澳大灣區的創科產業優勢。
4口岸設專屬自助通道
便利全運職運動員過關
十五會運舉辦期間，預計有大量運動員和工作人員往來3個主辦城市。入境處日前在4個指定口岸，包括香港國際機場、高鐵西九龍站、港珠澳大橋及深圳灣口岸，提供合共16條專屬自助通道予他們使用，估計涉及5,000人。是本港首次讓訪客全程以容貌識別技術辦理出入境手續，全程只需7秒，本港運動員團隊亦可用有關通道。
入境處長郭俊峯表示，處方全力支持及積極投入籌備工作，令賽事可以在有序、安全及暢順下進行。他續指，賽事期間會派員進駐指揮中心，協調處理各類突發情況，有信心跨境賽事能順利及穩妥舉行，各管制站人員會緊守崗位，確保欣賞賽事的旅客能暢順過關。
原文刊登於 AM730
