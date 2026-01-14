十名香港遊客日本北海道登山時遇大雪迷路 全數安全下山一人現低溫症

【Now新聞台】日本北海道有十名來自香港的遊客登山觀光期間迷路，所有人已安全下山，其中一人出現低溫症。

北海道周三受低氣壓影響，多處廣泛大雪。當地傳媒報道，一行共10人來自香港的遊客出發到北海道旭岳，打算去地獄谷，當日下午登山時失散。附近纜車車站職員傍晚陸續發現他們，10人之後全數尋回，並安全下山，一名30多歲男子出現低溫症，無生命危險。警方調查事件詳情。

#要聞