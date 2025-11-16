十周年開唱！高雄全市應援TWICE

▲TWICE今年迎來10周年，將在11月22日、23日於高雄開唱，高雄也開啟全市應援，在各景點亮起子瑜代表色的藍燈，讓韓粉都感動直呼：「子瑜終於回家了」。左起：Mina、Momo、Sana、多賢、娜璉、子瑜、志效、定延。（圖／TWICE FB）

[NOWnews今日新聞] TWICE即將在11月22日、23日登上高雄世運主場館開唱，讓等待10年的粉絲都非常期待。而今年剛好是TWICE出道10周年，也是子瑜出道以來首次回家鄉開唱，高雄為了迎接她們，開始全市應援，在各大景點都亮起子瑜的代表色藍燈，就連韓國粉絲也被感動，在theqoo論壇發文直呼：「子瑜終於可以回家鄉表演了」。

TWICE出道10年以來，首次來台開唱，讓等待已久的粉絲都非常期待，不只高雄全市都亮起子瑜代表色藍燈應援，粉絲也做了許多海報、壁貼等，歡迎子瑜回家。這個盛況也傳到韓國，有粉絲在今（16）日在theqoo論壇發文表示：「都市主要景點都換成子瑜代表色，高雄市長也在採訪中說還在準備驚喜」。

▲TWICE即將來台開唱，高雄開啟全市應援，在各景點亮起子瑜代表色的藍燈。（圖／X@godmitzu）

▲台灣粉絲為迎接子瑜，在各個地方做應援看板。（圖／IG@once_labyrinth）

子瑜終於回台開唱 韓粉感動喊：真的等了很久

台灣粉絲們的用心，也讓韓國粉絲都超感動，紛紛留言直呼「子瑜一定很開心，這段時間一直在全世界表演，但都沒辦法回故鄉，一定很難過」、「我都要看哭了」、「恭喜子瑜終於可以回故鄉開唱」、「好感動，台灣粉絲真的等了很久」等。

TWICE將首度登台開唱 子瑜終於站上家鄉舞台

子瑜在TWICE出道隔年，就因在綜藝節目中揮舞中華民國國旗，被黃安舉報為「台獨份子」，引爆中國網民怒火。JYP娛樂為了保全公司利益，要求當時只有16歲的她拍片道歉，唸出台詞「我是中國人」，至今都是許多台灣人心中的痛。而這場風波不僅讓她承受巨大壓力，也導致TWICE出道10年從未來台開唱。

直到今年，TWICE終於要首度登上台灣舞台，將在11月22日、23日在高雄世運主場館連續2天舉辦《THIS IS FOR》巡演最終章，預計吸引超過10萬名粉絲朝聖。而子瑜等了10年，終於可以站上家鄉的舞台，也讓粉絲們都非常感動。

