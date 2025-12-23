宏福苑五級火｜情緒支援熱線
十大爆紅美食2025！溫野菜粟米湯之亂屈居亞軍/呢間酒店天價蛋撻你食過未？
2025即將結束，今年繼續有不少美食爆紅，你又試過幾多個？即睇Yahoo Food報導：
2025年即將結束，每年都有會不少爆紅美食，今年你又會想起哪十款爆紅美食？Yahoo「2025搜尋排行榜-十大爆紅美食」剛剛公佈結果，Yahoo Food就與大家一起重溫回顧這些爆紅美食，好像年頭爆紅的Rosewood蛋撻、最近於Threads上爆紅的大寶冰室肉餅飯等，看看你又有沒有曾經排隊品嚐過這些美食？
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
2025爆紅美食第10位：煎肉餅飯
「元朗大寶冰室，全亞洲最優秀嘅肉餅飯，大件夾抵食，鄰近西鐵站、巴士總站，交通方便。」相信有玩Threads的大家，絕對不會對這段文字感到陌生！由於大寶冰室肉餅飯的爆紅，重新引起不少人對肉餅飯的興趣，成為年尾最後一款爆紅美食！
2025爆紅美食第9位：菠蘿包雞蛋仔
Chicken Egg Boy在4月推出Q版菠蘿包雞蛋仔，由於可愛的外形、港式味道，以及方便的地理位置，得到不少食客推崇；在5月，在80年歷史的澳門雞蛋仔店澤賢記亦加入戰場，推出「菠蘿包 x 鳳梨酥 x葡撻」雞蛋仔，一次過食到「菠蘿包脆皮 」＋「鳳梨酥餡 」＋「葡撻芯 」！
2025爆紅美食第8位：樓上燒賣
本身主打售賣參茸海味的中式食材店「樓上」近年大力改革，除了一改平時傳統食品的印象，同時引入多元化食品，亦成功爆紅多款食品，如開心果巴斯克蛋糕跟美國Prime牛板腱扒等。臨近年尾，樓上一款$14馬鮫魚肉燒賣亦被搶至斷貨，網友大讚口感極佳，帶有陣陣魚肉香味。
2025爆紅美食第7位：Rosewood天價蛋撻
在今年1月份時，一名內地博主在小紅書上大讚香港瑰麗酒店旗下的甜點店沁蝶 (Butterfly Patisserie)價值$98的「蛋撻」（正名是「北海道吉士撻」），由於價錢比起一般蛋撻昂貴，引起不少人質疑是否過譽，亦令一眾KOL跟Foodies去實試，普遍反應良好，其後更成為了酒店名物，一度紅到「一撻難求」。在6月份，酒店更進駐中環ifc連卡佛推出$108期間限定芋頭撻，亦引起排隊。
2025爆紅美食第6位：捲捲意粉
在2025年上半年，社交平台突然出現了不少煮食影片，使用一款貌似公仔麵的意粉，並聲稱相當掛汁，由於外形一捲一捲，因而被稱為「捲捲意粉」；捲捲意粉其實學名是 Fusilli Lunghi Bucati，是一款意大利長條螺旋通心粉，中空捲曲而且掛汁力強，咬落口感特別彈牙又紮實。一開始只在一些意大利食材專門店有售，價錢亦要$60起一包，其後在百佳等大型超市亦開始有售，現在價錢回落為$40左右。
2025爆紅美食第5位：-86度咖啡
-86度咖啡其實先在上海「三立方咖啡店」推出，當時一推出就有不少內地網民排隊嚐鮮，並分享在抖音跟小紅書等；其後澳門咖啡店Truelove、Cotiz Macau、Single Origin Coffee等亦開始推出，成功在港澳地區引起話題；香港則由鰂魚涌Ice Bean Cafe跟上環咖啡店flow float緊隨其後推出，亦引起香港排隊熱潮。
2025爆紅美食第4位：馬莎龍蝦湯
近年馬莎美食不斷成為人氣商品，由一開始的開心果朱古力，到龍蝦湯都引起熱烈討論。當中龍蝦湯每次一上架，都會瞬間售罄！龍蝦湯本身製作不容易，加上定價高，一向讓人覺得是高級餐廳才有的料理，但馬莎龍蝦湯一樽只售$89，加上不只是當湯喝也可以拿來做成意粉、燉飯等料理，爆紅亦有道理。
2025爆紅美食第3位：開心果糯米糍
自開心果朱古力爆紅後，開心果被融入不同的甜品當中，當中以中式糯米糍配開心果最受港人歡迎。荃灣老店民豐粉麵行2024年開始推出以來，一直被熱捧，更曾日賣6千件。而另一間人氣老店均香餅家亦有推出，每次在不同地方開快閃店都引起長長人龍。
2025爆紅美食第2位：黃金粟米湯
日式火鍋店溫野菜在8月推出期間限定「黃金玉米濃湯」，因網民在社交平台Threads大讚其味道「好食到癡線」，迅速爆紅，吸引大批食客前往朝聖，導致全線分店湯底一度斷貨，就連老闆黃傑龍都表示未有機會食。由於黃金粟米湯爆紅，令到市面上突然出現了多款粟米或粟米湯的產品，好像粟米撻、粟米蛋糕等。
2025爆紅美食第1位：杜拜開心果朱古力
杜拜開心果朱古力熱潮不斷！杜拜開心果朱古力其實是2021年，由杜拜的FIX Dessert Chocolatier創作出來的產品，特色是外層牛奶朱古力包裹開心果奶油、tahini跟中東甜品常用，細絲狀的酥皮kadayif（碎菲洛酥） 的餡料。起初香港只是推出相同的朱古力，但由於非常歡迎，其後延伸至推出杜拜開心果朱古力飲品、蛋糕等，又或者變奏版如陳凱琳Grace Chan）推出的$228媽咪麵杜拜朱古力。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
2025飲食大事回顧｜17件飲食大事逐件數！千海水產偷食材/酒店麵包放題由讚變彈/陳凱琳出品被鬧爆
食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI
尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見
網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？
Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載
其他人也在看
2025年十大爆紅餐廳逐個數！大寶冰室只排第4位？冠軍呢間肥牛成流量密碼
Yahoo「2025搜尋排行榜-十大爆紅餐廳」結果剛剛出爐！時值2025年尾，想知道每年備受網民關注的十大爆紅餐廳有邊間？經過每年的Yahoo搜尋次數統計後，以下十間餐廳被列入全年累積最多人搜尋的人氣十大餐廳，相信總有一間你曾經幫襯過或留下深刻印象，想知道有邊十間爆紅餐廳，就要看看以下Yahoo Food小編為你整合的內容！Yahoo Food ・ 54 分鐘前
日本手信｜大阪關西機場必買手信Top 5！東京人龍手信王/抹茶餅乾界Hermes/超奶滑雙層芝士蛋糕
去日本旅遊怎少得買手信這個重要環節，若然不想「拎餐死」又不想進行繁複的退稅手續，不少人都會選擇臨尾衝刺在機場買手信！小編一於精選大阪關西機場5大必買手信，包括剛於9月初才出現的超人氣NEWYORK PERFECT CHEESE、被譽為抹茶餅乾界Hermes的京都北山Malebranche、北海道人氣甜點品牌LeTAO等，當中更有不少機場限定款，準備出發遊京阪神的各位，一於參考下！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
聖誕大餐食譜│酥脆番茄芝士Galette！5款食材香料、不用焗模簡易製鹹味脆批
聖誕節下星期就到，想在家弄聖誕大餐，我們準備了好多關於聖誕大餐的食譜，讓大家輕鬆變廚神！今集靈山就教各位自製一款鹹味脆批Galette，用簡單而香口的5款食材香料去做餡，而且脆批不用模具就可以整到，簡單方便，想學就要留意今集《識食自然瘦》！Yahoo Food ・ 1 小時前
Adidas中式唐裝外套被搶瘋了，惠英紅、BABYMONSTER Rora都穿的外套魅力何在？
Adidas 中式唐裝外套被搶瘋了！中式學院風設計極具街頭潮流感，時尚滿分而絕不老氣，農曆新年以外也能配襯日常潮流造型。最近這款人氣外套就連韓國人氣女團BABYMONSTER Rora也穿，惠英紅也加持了馬年特別版外套。此外套的中式設計裡面又藏著可愛的少女氣息，難怪人氣熱度超級高！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
日撤反映侵略罪行展品 華批歷史修正主義踐踏良知
【on.cc東網專訊】中日關係惡化下，中國軍媒《解放軍報》周一（22日）再刊文，批評日本歷史修正主義肆意踐踏正義與良知，大量揭露日本對外侵略歷史和戰爭真相的展覽內容被有意弱化、縮減甚至刪除，如今能系統、客觀呈現日本加害歷史的展館已所剩無幾。on.cc 東網 ・ 1 天前
麻油雞食譜│補身台式麻油雞做法簡單 冷鑊落麻油炒薑片先唔會苦
天寒地凍，又到想念旅行時。冬天去台灣旅行，相信不少人也會品嚐過當地一個傳統的麻油雞。台式麻油雞其實是當地一個坐月子的補身湯水，不過一般人當然也可以喝。麻油雞的香氣除了來自老薑，也來自黑麻油。先用黑麻油炒過薑片和雞，再加米酒煮湯。炒薑片時宜冷鑊落麻油，才可避免把薑片炒苦。如果想飲較濃酒味，可以把水的份量換全米酒，先關火再加入煮開至酒精揮發，即睇如何製作台式麻油雞湯：Yahoo Food ・ 4 小時前
福原愛5歲就奪桌球冠軍 身價飆漲年入數億
[NOWnews今日新聞]被稱作「日本國民女兒」的前桌球選手福原愛，出身於桌球世家，自3歲開始打球、5歲就贏得日本全國大賽兒童組冠軍，成為歷史上「最年輕的冠軍」。福原愛從小就接受媽媽的魔鬼訓練，常常邊...今日新聞 娛樂 ・ 20 小時前
聖誕朱古力2025｜12款送禮朱古力禮盒推介！聖誕倒數日曆低至$25/早鳥優惠/得獎朱古力
聖誕節除了要book聖誕大餐、聖誕自助餐，以及預定聖誕禮盒及禮籃之外，最重要的那一份甜，一定是來自於一盒靚靚的聖誕朱古力，最有節日氣氛的聖誕主題造型朱古力，就有齊聖誕老人、雪人、企鵝等等角色和人物，也有充滿新鮮感聖誕倒數月曆朱古力，現在就立即整理出今年的聖誕朱古力入手清單，12款值得入手的送禮聖誕巧克力，送給你的他和她！Yahoo Food ・ 1 天前
平安夜暖笠笠達24度 聖誕轉涼入夜低見15度
明天是平安夜，之後一連兩日聖誕假加上周六日，上班族難得可享4天長假。今年留港度聖誕亦不須穿厚大衣；天文台預計平安夜日間溫暖，最高達攝氏24度，預料一股季候風補充，周四聖誕節(25日)天氣轉涼，由日間最高21度逐步降至15度，拆禮物日(26日)清晨低見約14度，新界部分地區或寒冷，多區出現12度底溫，打鼓嶺只有11度。隨am730 ・ 7 小時前
宏福苑五級火｜首名遇難印傭遺體運返家鄉 「毋忘愛」范寧親送機：讓她有尊嚴地走｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑早前發生奪命火警，造成多人死傷。非牟利機構「毋忘愛」主席范寧醫生今日親自護送在火警中遇難的一名印傭「姐姐」前往機場，協助她踏上歸家路，讓她能平安、享富尊嚴地走完最後一程。 首位遇難印傭運返國 紅十字會全程護送 據印尼領事館人員透露，該名外傭是宏福苑大火中，首位安排乘搭飛機回鄉的印尼遇難者。 「毋忘愛」表示，遺體抵達印尼耶加達後，將由其家人親自迎接。隨後，當地紅十字會將全程護送遺體運返家鄉安葬，確保逝者在最後的旅程中「走得有尊嚴、有依靠」。 范寧母親為印尼華僑 視外傭如家人 「毋忘愛」表示，范醫生的母親為印尼華僑，他自小常隨家人回印尼探親，對這片土地有著不一樣的情感。 范寧亦一直抱持「家庭傭工是香港家庭重要成員」的信念，認為外傭離鄉別井服務香港家庭，理應如親友般獲善待及尊重，因此親力親為協助善後。 感激政府部門彈性協助 「毋忘愛」在文中誠心感謝每一位在運送途中伸出援手的人士，亦感激入境事務處、衞生署、食物環境衞生署等相關政府部門。帖文讚揚部門在處理是次不幸事件中，提供了彈性協助與迅速回應，令繁複的跨國運送安排得以順利進行。Yahoo新聞 ・ 1 天前
年過30一吃澱粉就「暈碳」？醫曝吃飽愛睏關鍵原因，5方法讓你保持好精神
「32歲不暈船，但暈碳。」日前在社群媒體 Threads 上的一則貼文，引發近 42 萬人的共鳴。新竹初日診所院長魏士航醫師表示，所謂的「暈碳」，在醫學上稱為「餐後嗜睡症」，是身體應對血糖劇烈波動所產生的生理反應（如副交感神經訊號增強），讓人出現放空、昏沉、想睡的現象。研究也發現，這種狀況在冷季更容易發生。姊妹淘 ・ 22 小時前
【譚仔三哥米線】藤椒口水汁春雞清湯米線快閃$39
三哥全新性價比推介藤椒口水汁春雞清湯米線登場，藤椒辛香撲鼻誘惑，將藤椒醬倒入清湯，即時變藤椒湯，米線索湯後更好味，而家餸暖價快閃只需$39！YAHOO著數 ・ 53 分鐘前
AIA嘉年華2025｜美食區必食攻略！民豐首推開心果糯米糍窩夫 Cookie DPT門市結業後驚喜回歸
中環友邦嘉年華（AIA Carnival）已於昨日（12月22日）正式開幕！除了超過 50 款機動遊戲及攤位遊戲外，今年的美食區陣容絕對是歷年最強。場內雲集 17 個特色餐飲攤位，當中更有多個話題十足的本地人氣品牌進駐。唔想入場只係食普通魚蛋燒賣？即睇以下 3 大必食焦點推介！Yahoo Food ・ 4 小時前
【莎莎】聖誕禮物套裝 $200內買CANMAKE、MAYBELLINE、Eleanor套裝（即日起至08/01）
莎莎精選多款滋養護膚、閃亮美妝套裝，一套試齊多款皇牌產品，無論送禮定自用都一定啱心水！精選優惠包括SUISSE PROGRAMME 升級活氧細胞面部護理套裝（精華液 30ml+面膜 50ml+昇華霜 50ml）$1,380、SUISSE PROGRAMME尊貴魚子緊緻面部護理套裝（嫩膚凝露 50ml+ 潔膚乳 50ml+ 精華 30ml+面霜 50ml+ 睡眠面膜 15ml）$2,280、Dr.G 舒潤保濕套裝 7件裝 $498、Eleanor 滋養潤手霜套裝 3件裝 VIP價$152、CANMAKE 40週年聖誕節日套裝 6件裝 $198、MAYBELLINE 日常&節日全妝套餐 4件裝 VIP價$152！YAHOO著數 ・ 21 小時前
冬至酒樓晚市一周前訂滿 因應市況無加價或推套餐
【Now新聞台】今日冬至，不少市民一家外出吃飯「做冬」。 傍晚六時許起，旺角這間酒樓陸續坐滿食客。負責人指上周已訂滿，有超過一百張訂枱，但多數都沒有兩輪入座，大部分的訂枱為六至八人用餐。酒樓指，今年冬至因應市況，沒有推出應節套餐，菜式亦無特別加價。有食客表示不太介意價錢，最重要一家人開心團聚。黃太：「今天我孫女從澳洲回來，回來就振興一下本土經濟，所以出來吃飯。」鍾女士：「年輕人請的他們點菜，蛇宴、補下身。」譚先生：「團圓、希望可以家庭幸福些，大家開心一些。今天我想都是(花費)2千元左右，點一些星斑、乳豬、雞、髮菜、瑤柱脯之類的，希望大家吃得開心一些。氣氛都不錯的，最重要自己心態可以，因為只要心態可以，無論任何環境都可以開心的。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
【譚仔】麻辣口水雞 / 香蔥豉油雞配清湯米線 快閃價 $38（12/22起）
而家到譚仔嗌麻辣口水雞 / 香蔥豉油雞配清湯米線，快閃優惠價只係 $38，想食惹味又刺激嘅麻辣口水雞或蔥香濃郁嘅香蔥豉油雞都得，想食得豐富啲，仲可以加配一人小食同飲品！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（22/12-04/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，759阿信屋急凍原隻虎蝦10隻裝/8隻裝低至$89-102/件、Espana手切火腿系列低至$89/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
胡定欣新婚後過首個聖誕節 布置巨型聖誕樹意外曝光超豪巨宅
視后胡定欣今年10月無預警下嫁醫生男友陳健華，於新西蘭秘婚後正式成為人妻。新婚燕爾的她心情大好，分享新婚後首個聖誕的布置片段，更曝光豪宅內的闊落客廳及巨型聖誕樹瞬間成為網民焦點！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
MUJI無印良品官方人氣家品推薦6選，「這款」連木村拓哉都大推只需$18
無印良品官方精選6款人氣家品，連木村拓哉都親自推薦其中一款清潔好物！這些產品均由MUJI員工分享自己購買後最滿意的選擇，一起來看看有哪些實用單品吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
【專訪】田園餐廳真Farm to Table 店內設迷你農場！
現代人講求健康，著重使用新鮮食材，但香港寸金尺土，加上受風雨影響，要在這石屎森林中推行「Farm to Table」實屬難事。尖沙咀這家田園主題餐廳「野玩田店」的負責人Gladys，為了讓大家在日常用餐也有置身於野外的休閒感覺，便聯同本地社企農場，在店內設置「迷你農田」自家種菜！OpenRice開飯喇 ・ 3 小時前