十大爆紅美食2025！溫野菜粟米湯之亂屈居亞軍/呢間酒店天價蛋撻你食過未？

十大熱搜爆紅美食2025｜回顧2025爆紅美食 開心果熱潮繼續/溫野菜粟米湯之亂/天價蛋撻

2025年即將結束，每年都有會不少爆紅美食，今年你又會想起哪十款爆紅美食？Yahoo「2025搜尋排行榜-十大爆紅美食」剛剛公佈結果，Yahoo Food就與大家一起重溫回顧這些爆紅美食，好像年頭爆紅的Rosewood蛋撻、最近於Threads上爆紅的大寶冰室肉餅飯等，看看你又有沒有曾經排隊品嚐過這些美食？

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

2025爆紅美食第10位：煎肉餅飯

「元朗大寶冰室，全亞洲最優秀嘅肉餅飯，大件夾抵食，鄰近西鐵站、巴士總站，交通方便。」相信有玩Threads的大家，絕對不會對這段文字感到陌生！由於大寶冰室肉餅飯的爆紅，重新引起不少人對肉餅飯的興趣，成為年尾最後一款爆紅美食！

今年最後爆紅美食竟然是傳統快餐的肉餅飯！（Credit：Openrice）

2025爆紅美食第9位：菠蘿包雞蛋仔

Chicken Egg Boy在4月推出Q版菠蘿包雞蛋仔，由於可愛的外形、港式味道，以及方便的地理位置，得到不少食客推崇；在5月，在80年歷史的澳門雞蛋仔店澤賢記亦加入戰場，推出「菠蘿包 x 鳳梨酥 x葡撻」雞蛋仔，一次過食到「菠蘿包脆皮 」＋「鳳梨酥餡 」＋「葡撻芯 」！

雖然推出半年有多，但依然十分受歡迎。（Credit：Openrice）

2025爆紅美食第8位：樓上燒賣

本身主打售賣參茸海味的中式食材店「樓上」近年大力改革，除了一改平時傳統食品的印象，同時引入多元化食品，亦成功爆紅多款食品，如開心果巴斯克蛋糕跟美國Prime牛板腱扒等。臨近年尾，樓上一款$14馬鮫魚肉燒賣亦被搶至斷貨，網友大讚口感極佳，帶有陣陣魚肉香味。

由於市面缺貨，樓上曾一度推出預購服務。

2025爆紅美食第7位：Rosewood天價蛋撻

在今年1月份時，一名內地博主在小紅書上大讚香港瑰麗酒店旗下的甜點店沁蝶 (Butterfly Patisserie)價值$98的「蛋撻」（正名是「北海道吉士撻」），由於價錢比起一般蛋撻昂貴，引起不少人質疑是否過譽，亦令一眾KOL跟Foodies去實試，普遍反應良好，其後更成為了酒店名物，一度紅到「一撻難求」。在6月份，酒店更進駐中環ifc連卡佛推出$108期間限定芋頭撻，亦引起排隊。

當一開始大家聽到$98蛋撻時，都感到非常震撼，但比起傳統港式蛋撻，其實更似一個正式的甜品。

2025爆紅美食第6位：捲捲意粉

在2025年上半年，社交平台突然出現了不少煮食影片，使用一款貌似公仔麵的意粉，並聲稱相當掛汁，由於外形一捲一捲，因而被稱為「捲捲意粉」；捲捲意粉其實學名是 Fusilli Lunghi Bucati，是一款意大利長條螺旋通心粉，中空捲曲而且掛汁力強，咬落口感特別彈牙又紮實。一開始只在一些意大利食材專門店有售，價錢亦要$60起一包，其後在百佳等大型超市亦開始有售，現在價錢回落為$40左右。

現在貨源已經開始穩定，可以在超市購買。

2025爆紅美食第5位：-86度咖啡

-86度咖啡其實先在上海「三立方咖啡店」推出，當時一推出就有不少內地網民排隊嚐鮮，並分享在抖音跟小紅書等；其後澳門咖啡店Truelove、Cotiz Macau、Single Origin Coffee等亦開始推出，成功在港澳地區引起話題；香港則由鰂魚涌Ice Bean Cafe跟上環咖啡店flow float緊隨其後推出，亦引起香港排隊熱潮。

引起排隊熱潮。

2025爆紅美食第4位：馬莎龍蝦湯

近年馬莎美食不斷成為人氣商品，由一開始的開心果朱古力，到龍蝦湯都引起熱烈討論。當中龍蝦湯每次一上架，都會瞬間售罄！龍蝦湯本身製作不容易，加上定價高，一向讓人覺得是高級餐廳才有的料理，但馬莎龍蝦湯一樽只售$89，加上不只是當湯喝也可以拿來做成意粉、燉飯等料理，爆紅亦有道理。

就算已經爆紅一陣子，但龍蝦湯一上架還是很快售光。

2025爆紅美食第3位：開心果糯米糍

自開心果朱古力爆紅後，開心果被融入不同的甜品當中，當中以中式糯米糍配開心果最受港人歡迎。荃灣老店民豐粉麵行2024年開始推出以來，一直被熱捧，更曾日賣6千件。而另一間人氣老店均香餅家亦有推出，每次在不同地方開快閃店都引起長長人龍。

均香餅家開心果糯米糍超爆餡！

2025爆紅美食第2位：黃金粟米湯

日式火鍋店溫野菜在8月推出期間限定「黃金玉米濃湯」，因網民在社交平台Threads大讚其味道「好食到癡線」，迅速爆紅，吸引大批食客前往朝聖，導致全線分店湯底一度斷貨，就連老闆黃傑龍都表示未有機會食。由於黃金粟米湯爆紅，令到市面上突然出現了多款粟米或粟米湯的產品，好像粟米撻、粟米蛋糕等。

不少人都是為了粟米湯底而光顧溫野菜。

就連老闆都笑言未有機會食到。

2025爆紅美食第1位：杜拜開心果朱古力

杜拜開心果朱古力熱潮不斷！杜拜開心果朱古力其實是2021年，由杜拜的FIX Dessert Chocolatier創作出來的產品，特色是外層牛奶朱古力包裹開心果奶油、tahini跟中東甜品常用，細絲狀的酥皮kadayif（碎菲洛酥） 的餡料。起初香港只是推出相同的朱古力，但由於非常歡迎，其後延伸至推出杜拜開心果朱古力飲品、蛋糕等，又或者變奏版如陳凱琳Grace Chan）推出的$228媽咪麵杜拜朱古力。

就連四季酒店亦跟應熱潮推出杜拜朱古力。

美心西餅推出杜拜朱古力開心果蛋糕。

十大爆紅美食2025！溫野菜粟米湯之亂屈居亞軍/呢間酒店天價蛋撻你食過未？

