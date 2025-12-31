2025年十大爆紅餐廳逐個數！大寶冰室只排第4位？冠軍呢間肥牛成流量密碼

Yahoo「2025搜尋排行榜-十大爆紅餐廳」結果剛剛出爐！時值2025年尾，想知道每年備受網民關注的十大爆紅餐廳有邊間？經過每年的Yahoo搜尋次數統計後，以下十間餐廳被列入全年累積最多人搜尋的人氣十大餐廳，相信總有一間你曾經幫襯過或留下深刻印象，想知道有邊十間爆紅餐廳，就要看看以下Yahoo Food小編為你整合的內容！

第十位

窮撚啡：窮人恩物！平靚正咖啡

咖啡向來被視為中產最愛且飲得講究，一杯手沖咖啡閒閒地貴過一餐飯！但是窮撚啡就主打平民咖啡，以抵飲靚啡做招徠的「窮撚啡」開業至今一直是人氣店，咖啡價錢以Black、White及Specialty劃分，最平的黑咖啡系列只需$25，最貴的Specialty系列也是只不過$30，在買杯咖啡動輒都要四、五十蚊的香港來說非常性價比非常高，難怪備受一眾啡友歡迎！

灣仔店

地址：灣仔汕頭街4號廣泰樓地下A1號舖（地圖按此）

營業時間：（星期一至五）08:00-18:00、（星期六至日）09:30-18:00

鰂魚涌店

地址：鰂魚涌海光街13-15號海光苑地下23A號舖（地圖按此）

營業時間：（星期一至五）08:00-18:00、（星期六至日）09:30-18:00

一杯咖啡只需低至$25。

第九位

Chiikawa拉麵：Chiikawa超人氣攻陷旺角

日本動畫Chiikawa魅力直捲全球，在8月份Chiikawa更在朗豪坊開設拉麵店，引起排隊熱潮。Chiikawa Ramen Buta（ちいかわラーメン豚）其實是《Chiikawa》動畫中人氣拉麵店「郎」的主題實體店。日本店的菜單以招牌豚肉拉麵為主，提供三種尺寸：迷你（Chiikawa）、小盛（Hachiwari）和大盛（Usagi），每碗拉麵均配有可愛的角色魚板。

Chiikawa Ramen Buta

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊12樓13號舖（地圖按此）

營業時間：11:00-22:00

Chiikawa拉麵店引起排隊熱潮。

第八位

甜西施研究所：平價傳統糖水！必吃招牌多芒系列

主打外賣手工甜品的人氣小店「甜西施研究所」由Andy及Kandy情侶檔拍住上經營。小店在深水埗開業不足一年即在荃灣開分店，試過最多日賣2000份，受歡迎原因在於甜品足料且CP值高，傳統糖水只需$22起就食到，其他甜品則$38-$55，配料豐富，加上透明的容器還可清楚見到甜品豐富的顏色及層次，賣相打卡，當中以招牌多芒系列最具人氣。

甜西施研究所

荃灣店

地址：荃灣荃興徑2-8號昌泰大廈地下4號舖（地圖按此）

電話：9535 5400

營業時間：11:30-00:30

深水埗店

深水埗福華街176號地舖（地圖按此）

電話：6796 1200

營業時間：11:30-23:30

多芒楊枝甘露 $39。

第七位

Bakehouse：招牌酸種蛋撻大排長龍！逆市擴張連山頂都有

憑著酸種蛋撻彈起的Bakehouse，憑著這招牌名物各間分店每日均大排長龍，依然供不應求，除了深受港人歡迎，更深深攻陷中、台遊客歡心，一掃就是數十個做手信。更能夠做到逆市擴張，在結業潮不絕的環境下，仍能開新分店進駐山頂，話題一時無兩。

Bakehouse分店：灣仔大王東街、中環士丹頓街、銅鑼灣啟超道、尖沙咀漢口道、沙田新城市廣場、東涌東薈城、赤柱、山頂凌霄閣

Bakehouse的人氣名物酸種蛋撻。

第六位

再睡5分鐘：台灣手搖茶飲搶灘！逆市9間分店遍佈港九

近年香港的茶飲店以內地茶飲店為主，但亦有寶島代表再睡5分鐘成功搶灘，由Youtube界珍奶女神滴妹創辦的台式茶飲品牌，於今年初登陸旺角即引起排隊熱潮，滴妹更來港宣傳引起熱於，主打熱銷系列「棉被厚奶蓋」和「躺著喝歐蕾」，更設有香港限定飲品「凍香檸」，有三種茶底供顧客挑選。不足一年，已開了9間分店遍佈港九不同旺區，人氣十足。

再睡5分鐘分店：旺角豉油街、灣仔茂蘿街、觀塘APM、葵芳新都會廣場、尖沙咀K11 Musea、屯門市廣場、堅尼地城吉席街、元朗形點、

再睡5分鐘主打台式茶飲。（圖：再睡5分鐘Facebook page）

第五位

森林麵包：人氣爆紅魚肉燒賣千層酥！一酥難求

主打傳統港式麵包的森林麵包，今年憑著太古城中心分店全新主打的港式千層酥系列極速爆紅！當中最具人氣的魚肉燒賣千層酥即成打卡名物，另外還有叉燒菠蘿千層酥、奶醬千層酥、芋泥麻糬千層酥、港式熱狗千層酥等，極具人氣。

森林麵包分店：牛頭角樂華北邨商場、太古城中心、香港科學園、青衣城

森林麵包的魚肉燒賣千層酥大受歡迎。（圖：森林麵包 Facebook Page）

第四位

大寶冰室：Threads洗版留言！全港熱捧肉餅飯

多得Threads的網友們轟炸式的洗版留言，由7月起不斷回覆不同帖文，但內容均會提及大寶冰室：如「大寶冰室痴咗線」、「三點三無位、人人都係食肉餅飯」、「全亞洲最優秀嘅肉餅飯」等言論，洗版式留言終引起全港網民關注且紛紛仿效，更有不少人跨區入元朗一嚐肉餅飯的魔力何在，成功引起一股肉餅飯熱潮！

大寶冰室

地址：元朗民合徑8號幸福樓二期地下16及27號舖（地圖按此）

電話：3488 0527

營業時間：07:00-18:00

大寶冰室肉餅飯備受追捧。（圖：wil.liam2441@Threads）

第三位

33 Cubread：名人效應掀麵包熱潮

明星開餐廳/食店向來以其人氣作賣點，自帶光環是最好的宣傳。在銅鑼灣走紅的人氣日式麵包店33 Cubread，今年暑假期間進軍中環帶來新創作，並由品牌總監設計推出獨家IP公仔，麵包嚴選靚料如北海道春之戀小麥麵粉炮製，並特別講究「香氣」與「蓬鬆的口感」。 這款原創混合小麥，是專為香港氣候量身訂造， 能製作出最理想的麵包。

33 Cubread

銅鑼灣店

地址：銅鑼灣波斯富街116號地舖（地圖按此）

電話：2810 7228

營業時間：10:00-20:00

中環店

地址：中環砵典乍街16號地鋪（地圖按此）

電話：2420 7228

營業時間：08:00-19:30

吐司備有多種不同口味。

第二位

霸王茶姬：內地連鎖龍頭茶飲店！極速擴張多達11間分店

來自內地的人氣連鎖龍頭茶飲店霸王茶姬，攻港一年的霸王茶姬版圖愈來愈大，短短時間已經在全港有11間分店，就連香港國際機場都有插旗！2017年於雲南成立，並於去年9月首度攻港，在尖沙咀K11 Art Mall開設首店，引起排隊熱潮。

霸王茶姬分店：尖沙咀K11 Art Mall、奧海城、屯門市廣場、如心廣場、灣仔利東街、上水廣場、大埔超級城、新都城中心、香港國際機場、屯門V City、旺角MOKO

霸王茶姬分店遍佈港九新界。

第一位

千海水產：肥牛哥又食又拎！打包肥牛即成流量密碼

主打海鮮放題火鍋的千海水產，多得一條在網上流出的短片，一對男女顧客將肥牛、生蠔、蝦隻等食材偷偷放進自備的膠袋及食物盒，繼而被當值經理發現斷正，該短片除了在網上掀起軒言大波之外，網民亦有將涉事男女起底！千海水產即成最熱門的流量密碼，亦令到更多港人知道該店主打火鍋放題，人氣急增！

千海水產

荃灣店

地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場B1樓B126號舖 (地圖按此)

電話：3622 2223

營業時間：12:00-23:00

旺角店

地址：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場6樓602號舖（地圖按此）

電話：3188 8008

營業時間：（星期一至五）12:00-15:00、16:30-23:00；（星期六至日）12:00-23:00

牛頭角店

地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場3期2樓S154, S162及S155-S158號舖（地圖按此）

電話：3622 2112

營業時間：12:00-23:00

千海水產主打海鮮火鍋放題。

