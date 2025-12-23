宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
2025年十大爆紅餐廳逐個數！大寶冰室只排第4位？冠軍呢間肥牛成流量密碼
想知道有邊十間爆紅餐廳係全年最多人在Yahoo Search？馬上看看Yahoo Food的內文介紹：
Yahoo「2025搜尋排行榜-十大爆紅餐廳」結果剛剛出爐！時值2025年尾，想知道每年備受網民關注的十大爆紅餐廳有邊間？經過每年的Yahoo搜尋次數統計後，以下十間餐廳被列入全年累積最多人搜尋的人氣十大餐廳，相信總有一間你曾經幫襯過或留下深刻印象，想知道有邊十間爆紅餐廳，就要看看以下Yahoo Food小編為你整合的內容！
第十位
窮撚啡：窮人恩物！平靚正咖啡
咖啡向來被視為中產最愛且飲得講究，一杯手沖咖啡閒閒地貴過一餐飯！但是窮撚啡就主打平民咖啡，以抵飲靚啡做招徠的「窮撚啡」開業至今一直是人氣店，咖啡價錢以Black、White及Specialty劃分，最平的黑咖啡系列只需$25，最貴的Specialty系列也是只不過$30，在買杯咖啡動輒都要四、五十蚊的香港來說非常性價比非常高，難怪備受一眾啡友歡迎！
灣仔店
地址：灣仔汕頭街4號廣泰樓地下A1號舖（地圖按此）
營業時間：（星期一至五）08:00-18:00、（星期六至日）09:30-18:00
鰂魚涌店
地址：鰂魚涌海光街13-15號海光苑地下23A號舖（地圖按此）
營業時間：（星期一至五）08:00-18:00、（星期六至日）09:30-18:00
第九位
Chiikawa拉麵：Chiikawa超人氣攻陷旺角
日本動畫Chiikawa魅力直捲全球，在8月份Chiikawa更在朗豪坊開設拉麵店，引起排隊熱潮。Chiikawa Ramen Buta（ちいかわラーメン豚）其實是《Chiikawa》動畫中人氣拉麵店「郎」的主題實體店。日本店的菜單以招牌豚肉拉麵為主，提供三種尺寸：迷你（Chiikawa）、小盛（Hachiwari）和大盛（Usagi），每碗拉麵均配有可愛的角色魚板。
Chiikawa Ramen Buta
地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊12樓13號舖（地圖按此）
營業時間：11:00-22:00
第八位
甜西施研究所：平價傳統糖水！必吃招牌多芒系列
主打外賣手工甜品的人氣小店「甜西施研究所」由Andy及Kandy情侶檔拍住上經營。小店在深水埗開業不足一年即在荃灣開分店，試過最多日賣2000份，受歡迎原因在於甜品足料且CP值高，傳統糖水只需$22起就食到，其他甜品則$38-$55，配料豐富，加上透明的容器還可清楚見到甜品豐富的顏色及層次，賣相打卡，當中以招牌多芒系列最具人氣。
甜西施研究所
荃灣店
地址：荃灣荃興徑2-8號昌泰大廈地下4號舖（地圖按此）
電話：9535 5400
營業時間：11:30-00:30
深水埗店
深水埗福華街176號地舖（地圖按此）
電話：6796 1200
營業時間：11:30-23:30
第七位
Bakehouse：招牌酸種蛋撻大排長龍！逆市擴張連山頂都有
憑著酸種蛋撻彈起的Bakehouse，憑著這招牌名物各間分店每日均大排長龍，依然供不應求，除了深受港人歡迎，更深深攻陷中、台遊客歡心，一掃就是數十個做手信。更能夠做到逆市擴張，在結業潮不絕的環境下，仍能開新分店進駐山頂，話題一時無兩。
Bakehouse分店：灣仔大王東街、中環士丹頓街、銅鑼灣啟超道、尖沙咀漢口道、沙田新城市廣場、東涌東薈城、赤柱、山頂凌霄閣
第六位
再睡5分鐘：台灣手搖茶飲搶灘！逆市9間分店遍佈港九
近年香港的茶飲店以內地茶飲店為主，但亦有寶島代表再睡5分鐘成功搶灘，由Youtube界珍奶女神滴妹創辦的台式茶飲品牌，於今年初登陸旺角即引起排隊熱潮，滴妹更來港宣傳引起熱於，主打熱銷系列「棉被厚奶蓋」和「躺著喝歐蕾」，更設有香港限定飲品「凍香檸」，有三種茶底供顧客挑選。不足一年，已開了9間分店遍佈港九不同旺區，人氣十足。
再睡5分鐘分店：旺角豉油街、灣仔茂蘿街、觀塘APM、葵芳新都會廣場、尖沙咀K11 Musea、屯門市廣場、堅尼地城吉席街、元朗形點、
第五位
森林麵包：人氣爆紅魚肉燒賣千層酥！一酥難求
主打傳統港式麵包的森林麵包，今年憑著太古城中心分店全新主打的港式千層酥系列極速爆紅！當中最具人氣的魚肉燒賣千層酥即成打卡名物，另外還有叉燒菠蘿千層酥、奶醬千層酥、芋泥麻糬千層酥、港式熱狗千層酥等，極具人氣。
森林麵包分店：牛頭角樂華北邨商場、太古城中心、香港科學園、青衣城
第四位
大寶冰室：Threads洗版留言！全港熱捧肉餅飯
多得Threads的網友們轟炸式的洗版留言，由7月起不斷回覆不同帖文，但內容均會提及大寶冰室：如「大寶冰室痴咗線」、「三點三無位、人人都係食肉餅飯」、「全亞洲最優秀嘅肉餅飯」等言論，洗版式留言終引起全港網民關注且紛紛仿效，更有不少人跨區入元朗一嚐肉餅飯的魔力何在，成功引起一股肉餅飯熱潮！
大寶冰室
地址：元朗民合徑8號幸福樓二期地下16及27號舖（地圖按此）
電話：3488 0527
營業時間：07:00-18:00
第三位
33 Cubread：名人效應掀麵包熱潮
明星開餐廳/食店向來以其人氣作賣點，自帶光環是最好的宣傳。在銅鑼灣走紅的人氣日式麵包店33 Cubread，今年暑假期間進軍中環帶來新創作，並由品牌總監設計推出獨家IP公仔，麵包嚴選靚料如北海道春之戀小麥麵粉炮製，並特別講究「香氣」與「蓬鬆的口感」。 這款原創混合小麥，是專為香港氣候量身訂造， 能製作出最理想的麵包。
33 Cubread
銅鑼灣店
地址：銅鑼灣波斯富街116號地舖（地圖按此）
電話：2810 7228
營業時間：10:00-20:00
中環店
地址：中環砵典乍街16號地鋪（地圖按此）
電話：2420 7228
營業時間：08:00-19:30
第二位
霸王茶姬：內地連鎖龍頭茶飲店！極速擴張多達11間分店
來自內地的人氣連鎖龍頭茶飲店霸王茶姬，攻港一年的霸王茶姬版圖愈來愈大，短短時間已經在全港有11間分店，就連香港國際機場都有插旗！2017年於雲南成立，並於去年9月首度攻港，在尖沙咀K11 Art Mall開設首店，引起排隊熱潮。
霸王茶姬分店：尖沙咀K11 Art Mall、奧海城、屯門市廣場、如心廣場、灣仔利東街、上水廣場、大埔超級城、新都城中心、香港國際機場、屯門V City、旺角MOKO
第一位
千海水產：肥牛哥又食又拎！打包肥牛即成流量密碼
主打海鮮放題火鍋的千海水產，多得一條在網上流出的短片，一對男女顧客將肥牛、生蠔、蝦隻等食材偷偷放進自備的膠袋及食物盒，繼而被當值經理發現斷正，該短片除了在網上掀起軒言大波之外，網民亦有將涉事男女起底！千海水產即成最熱門的流量密碼，亦令到更多港人知道該店主打火鍋放題，人氣急增！
千海水產
荃灣店
地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場B1樓B126號舖 (地圖按此)
電話：3622 2223
營業時間：12:00-23:00
旺角店
地址：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場6樓602號舖（地圖按此）
電話：3188 8008
營業時間：（星期一至五）12:00-15:00、16:30-23:00；（星期六至日）12:00-23:00
牛頭角店
地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場3期2樓S154, S162及S155-S158號舖（地圖按此）
電話：3622 2112
營業時間：12:00-23:00
