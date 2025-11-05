網瘋傳「十大邪修減肥法」！「恐怖食物」、「瘦子日記」、「醜照刺激」抑制食慾，奇葩減肥偏方比去健身房有用？

（圖／取自 _zyozyo IG）

提到減肥，腦中浮現的總是汗流浹背的有氧、痛苦的飲食控制，以及那遙遙無期的目標體重。但你是否也曾在夜深人靜滑手機時，看過那些號稱「不需努力」、「躺著也能瘦」的奇葩減肥偏方？這些方法往往不按牌理出牌，甚至有點獵奇、有點荒謬，彷彿武俠小說裡不走正道的「邪派修煉」。抱著輕鬆的心情一起來看看網路上流傳的10大「邪修減肥法」，看看這些究竟是真有奇效，還是純屬天方夜譚？

邪修減肥法：藍色餐盤視覺抑制法

傳聞藍色是最能降低食慾的顏色。 此法主張將所有餐具換成藍色，讓你看到食物就「冷靜」。

邪修減肥法：餐前嗅覺欺騙術

據說聞到某些特定氣味能欺騙大腦，產生飽足感。 飯前狂吸薄荷、香草甚至青蘋果的香氣，試圖讓大腦以為你已經吃了。

（圖／取自 _zyozyo IG）

邪修減肥法：非慣用手進食障礙法

用你不習慣的那隻手吃飯，速度會變慢，也更容易掉東掉西。 目的是增加進食的困難度與挫敗感，讓你吃到心累就停下。

邪修減肥法：把自己的醜照、胖照放手機桌面

手機桌面、電腦桌面設定自己的醜照、胖照，讓自己食慾全無。也有很多網友推薦吃飯前、吃飯後量體重，但小心會造成心理創傷或者壓力過大！

邪修減肥法：微緊身衣物束縛提醒法

穿上比平常稍微緊身一點的衣物（但不能到不舒服）。 讓身體時刻感覺到「壓迫感」，提醒自己「不能再吃了」。

（圖／取自 _zyozyo IG）

邪修減肥法：迷你餐具份量控制法

使用兒童尺寸或玩具般的超小盤子、碗和湯匙。 即使裝滿食物，實際份量也很少，營造「吃很多」的心理錯覺。

邪修減肥法：恐怖食物抑制食慾法

去下載世界十大恐怖食物、噁心食物之類的影片，在想大吃大喝或者吃高熱量食物時就可以點開來看，保證食慾全消還會有點噁心反胃的感覺，趁機多喝點水墊墊肚子，讓後續不要吃進太多食物！

邪修減肥法：瘦子日記夢想計畫表

想吃東西的時候開始寫日記，減肥後就可以把想穿的衣服買回家，減肥後就可以如何如何...，把這些夢想寫下來降低對垃圾食物的渴望。

（圖／取自 _zyozyo IG）

邪修減肥法：刷牙終止進食儀式法

吃完正餐或設定的最後一餐後立刻去刷牙。 利用清新的口氣和「刷完牙就不想再吃東西」的心理暗示，終止進食。

邪修減肥法：假裝自己是狗或者小孩

狗不能吃太鹹也不能吃巧克力、高糖產品。一般來說大人也都會限制小孩的飲食要健康、要均衡，含糖飲料、高糖零食也不會讓小孩吃，基本上把自己當成狗、小孩或者原始人，擁有最純粹的飲食習慣，然後就會得到一個有腰身的身材。

（圖／取自 _zyozyo IG）

溫馨小提醒：多數方法缺乏科學根據，健康減重請諮詢專業人士。

