2025年十大飲食熱話回顧！即食麵已佔3個位置 第1位竟然關颱風樺加沙事
整合了2025年十大飲食熱話，當中有開心、有難過、有讚嘆、有批評，想知2025年哪一件飲食熱話最多人討論，即睇內文：
2025年即將過去，讓我們在最後一天回顧一下今年飲食界有甚麼熱爆話題。今次Yahoo Food以話題熱度、觀看次數作為標準，整合了2025年十大飲食熱話，當中有開心、有難過、有讚嘆、有批評，想知2025年哪一件飲食熱話最多人討論，即睇內文：
第10位：頂好大光麵停產！金源食品宣布12月結業 告別57年茶餐廳經典大光麵 香港製造終不敵低價競爭？
頂好大光麵停產！金源食品有限公司發出《告別公告》，宣布公司將於今年12月正式結束營運，為走過57年的香港本地食品品牌畫上句號。公告中寫道：「味道會完結，但回憶會一直留著。」字句間滿載感謝之意，向多年的顧客、合作夥伴和消費者致謝，並祝願大家未來健康快樂…
第9位：蔡瀾離世｜風流才子的美食傳奇終章 回顧「死前必吃清單」及其飲食版圖
蔡瀾於2025年6月25日在香港養和醫院安詳離世，身為「香港四大才子」之一，他不僅是知名作家、電影監製，更是享譽海內外的美食家。不少人形容他為香港最後一位風流才子：「活得瀟灑，吃得精彩！」蔡瀾鐘情於樸素食材製作的美食，一碗豬油撈飯被他寫得活色生香，並將其列為「死前必吃清單」首位…
第8位：出前一丁無預警停售呢款口味引熱議 網民願放棄邊啲口味換取呢條生產線回歸？
有網民指向日清食品查詢出前一丁微辛咖哩味的近況，獲得官方確認該味已停產及停止發售。帖文引起網友熱議，不少人紛紛感到可惜，認為咖哩味是出前一丁近年來比較好食的口味之一，不解為何日清要「自斷米路」，其他口味也越來越不吸引；更有人問如要放棄哪款口味以獲取咖哩味生產線回歸，獲得大量回覆！看來微辛咖哩味停產對忠實食家的傷害極大…
第7位：旺角茶記「索女餐」餐牌一錯別字惹熱議 網民：係咪其他暗示？
旺角有茶餐廳推出名字特別的套餐，分別為「型男餐」及「索女餐」，但宣傳海報中的「索女餐」卻出現一個惹人聯想的錯別字，帖文隨即引起網友熱論…
第6位：即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底
世界即食麵協會（WINA）發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方便又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有。事不宜遲，就來看看完整榜單吧…
第5位：元朗燒賣皇后本店疑結業 招租廣告揭天價租金 網民：「銀碼單位寫錯唔係港幣係日元？」
屹立元朗逾三十年的「元朗燒賣皇后妙舒」開業至今深受食客歡迎，更開設分店於其他地區，可惜，傳出燒賣皇后的元朗本店結業在即的消息。社交平台上流傳一張該舖位的招租廣告，其「天價租金」令人大為震驚，網民紛紛指難怪連「元朗名物」燒賣皇后都選擇結業…
第4位：太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲｜從西灣河燒味小店到餐飲王國 一代「燒味教父」的傳奇與傳承
著名連鎖餐飲企業太興集團（6811）創辦人、控股股東、董事會主席兼執行董事陳永安於11月24日辭世，享年66歲。太興集團發出聲明，讚揚陳永安自1989年創立品牌以來，憑藉卓越遠見及領導才能，為集團的成功奠下穩固根基。陳永安被業界尊稱為「燒味教父」，他的離世不僅令香港飲食界痛惜，更喚起無數港人對「太興」這個陪伴30多年的味蕾記憶…
第3位：「碟頭王」英都燒味廚房宣佈結業 黃大仙老字號老闆原來是TVB綠葉王
位於黃大仙，有「碟頭王」之稱的英都燒味廚房在社交平台試宣佈結業 ，這間老字號出品的高質燒味一向深受街坊喜愛，食客們都紛紛留言表示不捨。原來該茶餐廳曾是TVB劇集《溏心風暴》的取景地，老闆亦是TVB綠葉王，想不到就算有名人加持都避不過結業的命運…
第2位：茶記手寫餐牌惹熱議 網民：被生活耽誤嘅藝術家
小西灣一間茶餐廳的手寫餐牌「應可列入香港非遺文化」，更笑言如果自己要考DSE，定必以這一手好字為題應考中文作文，帖文隨即引來大批網民討論…
第1位：颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
今年9月，超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」…
