十年見證 賦能領先：助力產業賽道發展 第十屆畢馬威金融科技企業「雙50」榜單揭曉

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月28日 - 在人工智能、區塊鏈、大數據和隱私計算等前沿技術高速滲透的環境中，金融科技正以前所未有的速度重塑全球金融服務生態。不管智能投顧、開放銀行，還是跨境支付創新、綠色金融科技等，金融服務邊界不斷拓展。金融科技與企業創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈等協同進化，推動著商業模式持續迭代。在政策支持與市場需求的雙重驅動下，中國金融科技發展步入高質量增長新階段，湧現出一批兼具技術實力與商業價值的創新企業。



為表彰行業先鋒、凝聚發展動能，日前，由雄安新區商務和投資促進局、雄安新區改革發展局、中國人民銀行雄安新區分行以及中國雄安集團城市發展公司支持，畢馬威主辦的「中國雄安金融科技產業促進活動——畢馬威金融科技企業雙50榜單發布會」在雄安新區舉行。本次活動不僅揭曉了「2025年度第十屆畢馬威金融科技企業雙50」榜單，還同步發布了金融科技「雙50」十周年報告（以下簡稱《報告》），來自政府機構、金融科技企業、投資機構及學術界的代表嘉賓齊聚一堂，共同探討金融科技賦能實體經濟的未來路徑。



金融科技是雄安著力培育和大力發展的核心產業方向之一，為未來持續共建優質的數字經濟新業態打開了新局面。雄安新區黨工委委員、管委會副主任梅新陽表示，畢馬威金融科技企業雙50榜單發布會選擇在雄安舉辦不僅是對雄安新區近年來在創新發展、營商環境、數字城市建設等階段性成果的認可，更是對雄安未來作為金融科技創新應用高地和重要策源地的深切期許。目前，雄安新區產業生態與金融島建設初具雛形，眾多金融機構和金融科技項目集聚落地，金融科技作為雄安新區著力培育和大力發展的核心產業方向之一，通過數字城市建設，為金融科技創新提供了理想試驗場，讓創新技術能夠在雄安率先落地、開花結果。



中國人民銀行雄安新區分行行長溫振華聚焦金融運行、金融科技發展、試點政策支持三大核心維度，系統展現了雄安新區金融領域的最新進展與創新成果。雄安新區商務和投資促進局服務貿易處負責人則圍繞投資環境及政策體系作專場推介，助力新區金融科技產業高質量發展。



見證金融科技十年成長與演進

自畢馬威首屆「金融科技50」榜單發布以來，中國金融科技行業已走過十年歷程。部分畢馬威「金融科技50」企業見證了移動支付爆發、互聯網金融興起，也經歷了監管框架完善、科技與金融深度融合。行業主線從早期的模式創新與流量爭奪，轉向以技術創新賦能實體經濟。本屆榜單延續「雙50」架構，覆蓋綜合金融科技、產融科技、普惠科技、保險科技、財富科技、支付科技、AI與大數據、區塊鏈與可信計算、金融基建、數智賦能十大核心賽道，反映了中國金融科技行業在技術創新、場景融合及服務實體經濟方面的最新進展。



「十五五」規劃建議將科技金融列為「五篇大文章」之首，標誌著金融服務實體經濟的重心正式向科技創新領域進行系統性、戰略性傾斜。畢馬威中國客戶及業務發展主管合夥人江立勤指出，金融科技作為連接金融與產業生態的核心紐帶，正通過AI、區塊鏈、量子計算等前沿技術的深度介入，重塑金融服務模式，推動金融資源更精準、高效地注入科技創新領域。他指出，金融科技已從經營管理、業務創新、風險防範等環節為金融業提供新價值錨點，並通過耐心資本與科技創新的深度融合，助力構建「科技-產業-金融」良性循環，進一步強化金融回歸本源、服務實體的戰略定位。



而領先的金融科技企業在AI賦能金融業，助力金融機構重塑發展韌性方面發揮著舉足輕重的作用。畢馬威中國北方區首席合夥人吳旭初認為，未來的金融科技將更加注重「智能」與「安全」的平衡。十年來，畢馬威持續深耕金融科技生態圈，為形成產業發展合力貢獻自己的一份力量。今後，畢馬威將繼續扮演好企業護航者和生態共建者的角色，依托在審計、稅務和諮詢領域的全球專業能力，助力大家在擁抱創新的同時，築牢風險防線。



活動現場，畢馬威中國金融科技主管合夥人黃艾舟立足畢馬威「金融科技50」十周年節點，正式發布2025年度金融科技企業「雙50」榜單。他指出，複盤過去十年國內金融科技企業的發展脈絡，地域分布上呈現京、滬、深領跑的第一梯隊格局，長三角、粵港澳和京津冀三大城市群發展格局強化；技術要素層面，人工智能持續領跑，細分技術應用協同深化；細分賽道中，AI與大數據、數智賦能賽道近五年快速增長，賽道分布趨多元化布局方向。



展望行業長期發展，他提出三大核心趨勢：其一，以支持科技創新和產業發展為導向，金融科技賦能金融服務向科技企業全生命周期滲透；其二，金融業大模型應用建設漸進收斂，智能體場景滲透進一步深化；其三，金融科技企業出海呈現「雙市場」模式，技術升級賦能差異化布局。



人工智能正滲透核心業務環節

現場，畢馬威對金融科技「雙50」十周年報告進行了深度解讀。在年度趨勢層面，《報告》提出，以支持科技創新和產業發展為導向，金融科技服務向科技企業全生命周期滲透是趨勢之一。金融科技服務日益成為推動科技企業發展的重要力量，金融科技服務逐步滲透至科技企業的全生命周期，為不同階段的企業提供精準化、差異化的金融支持，助力其實現高質量發展。



此外報告認為，金融服務大模型應用建設正逐步收斂，智能體場景滲透進一步深化。在此趨勢下，機構普遍採用「1+N」矩陣架構，即以一個通用大模型進行意圖識別與任務分發，配合N個經過行業數據精調的百億級垂直模型處理具體業務（如代碼生成、信貸審批）。通過「大模型做寬、小模型做深」的路徑，在控制成本的同時提升響應效率。智能體則從「指令執行者」向具備「問題拆解能力」的主體演進，在風控、投研、客戶服務等關鍵領域實現深度融合。



在金融科技企業出海方面，《報告》認為目前呈現「雙市場」模式，同時技術升級正賦能差異化布局。在新興市場，金融科技的發展階段與中國存在一定錯位，這為中國企業提供了廣闊的發展空間。在成熟市場，面對金融體系完善、科技應用普及且競爭激烈的環境，中國企業則轉向差異化競爭路徑，依托自身在特定技術領域的深度積累尋求突破。



《報告》進一步從數字金融與科技金融兩大維度梳理了十大細分賽道趨勢。例如，在數字金融領域，綜合金融科技企業正通過深耕普惠與場景嵌入挖掘C端存量價值，通過AI重構風控，在B端實現精準滴灌小微實體。而保險科技在智能駕駛、低空經濟等新興領域內嵌保險需求，通過「數據存證、智能判責、司法鑒定」等機制築牢產業安全底座，而量子科技也在重塑風險管理和數據安全的底層邏輯。



在科技金融層面，AI與大數據應用持續深化，智能體等AI應用逐步滲透至核心業務環節，模型可控性、數據治理與工程化落地成為關鍵能力。金融數智化則進入以人工智能為核心賦能全場景的2.0時代，風控體系從「被動防禦」迭代為「AI原生主動防禦」等。



本次活動涵蓋園區參觀等環節，除榜單發布及頒獎典禮，參會嘉賓還圍繞「金融科技上市、融資和重組」與「金融科技企業出海」等熱點議題現場展開主題沙龍討論。活動現場，主辦方為連續十年上榜的金融科技企業特別頒發「十載深耕·卓越堅守」成就獎，成為活動特別亮點之一。



畢馬威通過連續十年的榜單發布與趨勢洞察，為金融科技如何更好服務實體經濟、推動高質量發展提供了有益思考與路徑參考。未來，金融科技企業將緊扣國家發展脈搏，在賦能科技創新、提升金融服務可得性、築牢金融安全防線等方面持續書寫新篇章。

