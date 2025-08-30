十年輕人參與「出花園」成人禮 潮汕文化協會期望推廣中華傳統

【Now新聞台】潮汕文化協會舉辦「出花園」成人禮，有10個介乎15至20歲的年輕人參與，代表著責任及承擔，協會期望從潮汕文化推廣中華傳統。

這天是潮汕小朋友的大日子，家長為子女穿上儀服，子女向父母三跪奉茶，跳過「膠掠」之後，再咬一下雞頭，寓意「獨佔鰲頭、出人頭地」，準備邁向人生新階段。

成人禮參與者陳靖霖：「因為有『出花園』這個習俗或儀式，才讓我真的認識到原來我真的十八歲，我真變成一個大人。」

今次的成人禮是由潮汕文化協會舉辦，共有10個介乎15至20歲的年輕人參與。

潮汕是中國少數仍然保留成人禮的地方，傳統上會在孩子15歲時舉辦成人禮，代表著責任及承擔。

家長翁女士：「我覺得她真的長大了，她會幫媽媽一起拿行李，她覺得媽媽辛苦，她有這個表現、有這個擔當，真的有這個擔當，我自己覺得很欣慰。」

成人禮參與者陳咏瓚：「以前的話會覺得小孩就是有父母幫忙『兜底』，但是之後我覺得成為一個成人之後，可能更多是需要自己去做好自己。」

潮汕文化協會期望從潮汕文化推廣中華傳統。

潮汕文化協會知事許百堅：「今天這個儀式到底是不是一個年輕人可以接受、願意接受覺得好玩的儀式？這點是很重要。我們希望不只是自己潮州人玩，我們希望從這個潮州人的習俗，去重塑中華的傳統。」

這個牆上掛著不同的潮州話譯音，讓參觀人士可以更加容易學習潮州話，傳承潮州文化。

#要聞