【動物突發】今年8月曾因黑色暴雨水浸的浪浪協進會場地，今早在十號風球下再次出現水浸，浪浪協進會已聯絡渠務署，希望協助排水。本報正向浪浪協進會負責人潘潘了解最新情況，祝福狗狗和義工安全。

潘潘表示，水浸最深位置去到人的膝蓋，警員已到場，現時正等待渠務署人員前來。

The post 十號風球下 浪浪協進會出現水浸 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.